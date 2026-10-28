Guatemala: Juez liga a proceso a los siete policías por anomalías en la captura de los hermanos Choc Toz tras su captura en el asesinato del exfiscal Solorzano Foppa

Efectivos de seguridad con uniformes tácticos escoltan a personas detenidas y esposadas junto a una reja metálica en una zona de acceso vehicular. (Soy 502)

Guardar

El juez Julio César Vásquez Xol ligó a proceso penal a siete agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala por presuntas irregularidades en la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, realizada tras el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Los policías permanecerán en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala mientras avanza la investigación.

El Ministerio Público contará con dos meses para reunir elementos sobre la actuación de los agentes durante el procedimiento, que incluyó el traslado y la detención de los hermanos en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

Los integrantes de la fuerza deberán responder por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. Este último cargo está vinculado con la presunta colocación de un fusil a los detenidos.

Efectivos de seguridad con uniformes tácticos escoltan a personas detenidas y esposadas junto a una reja metálica en una zona de acceso vehicular. (Soy 502)

La captura posterior al doble asesinato en Campo Marte

Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro murieron el 17 de octubre durante un ataque armado en el Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la capital guatemalteca. Minutos después, agentes de la PNC capturaron a los hermanos Choc Toz y los relacionaron con el crimen.

Durante la detención, los policías reportaron que Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz portaban un fusil, municiones y un chaleco. Sin embargo, un juez dictó falta de mérito a favor de ambos, que recuperaron su libertad.

PUBLICIDAD

La decisión judicial abrió cuestionamientos sobre el operativo y derivó en pesquisas contra los agentes que intervinieron en la captura. El caso permanece bajo reserva, aunque se conoció que los siete policías fueron enviados a prisión preventiva.

Los detenidos pertenecían a la Comisaría 13: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. Sus identidades no fueron divulgadas porque aún debían rendir su primera declaración y rige el principio de presunción de inocencia, según Infobae.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. Los agentes comparecieron ante tribunales el 23 de octubre, seis días después del doble homicidio.

PUBLICIDAD

La Comisaría 13 y los cambios en la cúpula policial

La revisión por el procedimiento de captura alcanzó a la conducción de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación destituyó a David Custodio Boteo como director general de la institución y removió a Esvin Jacinto Quiché de la Subdirección General de Operaciones.

La cartera no informó los motivos detallados de las destituciones ni comunicó quién asumirá la conducción de la PNC. Las medidas se produjeron mientras continuaban las pesquisas sobre los agentes de la Comisaría 13.

Antes de su salida, Boteo había comparecido ante el Congreso y afirmó que esa dependencia era un foco recurrente de corrupción, especialmente durante los fines de semana. “El problema que se ha dado en la Comisaría 13, y le puedo decir con mucha propiedad, se da generalmente los fines de semana, cuando personas ebrias van conduciendo su vehículo y es donde se da el tema de la corrupción para dejarlos libres”, declaró el entonces director, citado por Diario La Hora.

PUBLICIDAD

El inspector general de la PNC confirmó durante esa sesión que toda la dependencia estaba bajo investigación por la captura cuestionada. Solo siete policías fueron suspendidos de sus tareas habituales: cuatro agentes, dos mandos y el jefe de la delegación, Sergio Erick Segura Tunches.

Boteo también informó que se ordenaron rotaciones de personal en la comisaría, incluida Diana Ramos, quien había encabezado la dependencia hasta diciembre de 2025. La Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público mantienen las pesquisas sobre las actuaciones de esa unidad.

La institución afrontaba además cuestionamientos por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, conocida el 12 de octubre de 2025. Los cabecillas del Barrio 18 fueron buscados dentro y fuera de Guatemala con apoyo de autoridades internacionales, según el Ministerio de Gobernación.

PUBLICIDAD

Boteo había asumido como director general de la PNC el 15 de enero de 2024, designado por el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al inicio del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Antes de dirigir la fuerza, ocupó la Subdirección General de Operaciones, la Dirección General Adjunta y puestos de mando en unidades de investigación criminal y contra pandillas.