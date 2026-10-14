América Latina

Uruguay anunció una inversión de 5.700 millones de dólares en centros de datos

El proyecto, con 200 megavatios en su primera fase y planta solar propia, llega tras el conflicto por el agua que obligó a Google a rediseñar su centro de datos en 2023

El presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias de ruta n.° 101, en Canelones (Presidencia)
El presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias de ruta n.° 101, en Canelones (Presidencia)
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El Gobierno de Uruguay anunció este miércoles que la empresa española Solaria invertirá USD 5.700 millones en un parque de centros de datos y en la planta solar que lo abastecerá. El presidente, Yamandú Orsi, precisó que USD 5.500 millones irán a la infraestructura informática y USD 200 millones a la generación eléctrica, y la situó entre las mayores inversiones de la historia reciente del país.

La primera fase prevé 200 megavatios (MW) en centros de datos y 300 MW de energía solar, y debería concluir entre 2029 y 2030. Según la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, la planta solar se instalará en el departamento de Florida y los centros de datos, en Canelones, departamento limítrofe con Montevideo, y en San José, al oeste.

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La obra empleará a más de 3.000 personas durante su construcción y funcionará en zona franca, régimen que otorga beneficios impositivos. No hay datos públicos sobre los puestos permanentes, el sistema de refrigeración ni el consumo de agua previstos. Cardona prometió vigilancia ambiental.

Solaria, fundada en 2002, opera plantas solares en España, Portugal, Italia, Grecia y Uruguay. En Uruguay tiene dos instalaciones que venden electricidad a UTE, la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, que monopoliza la distribución. Orsi atribuyó el interés de la compañía a la estabilidad del país y a una matriz con 98% de energías renovables.

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La inversión llega a una economía que creció 1,8% en 2025 y cuya previsión oficial para este año es de 1,6%.

El presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias de ruta n.° 101, en Canelones (Presidencia)
El presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias de ruta n.° 101, en Canelones (Presidencia)

El antecedente es el centro de datos de Google en el Parque de las Ciencias, en Canelones, donde la empresa compró 30 hectáreas en mayo de 2021. En 2023, en plena sequía, el sociólogo Daniel Pena, de la Universidad de la República, estatal uruguaya, logró que un tribunal intimara al Ministerio de Ambiente a informar cuánta agua necesitaría el proyecto.

El diseño original usaba agua potable de la red pública, hasta 7,6 millones de litros diarios, equivalentes, según las estimaciones difundidas entonces, al consumo de 55.000 personas. Google había informado a la Justicia un pico de 3,8 millones en la primera etapa.

Uruguay sufría su peor sequía en 74 años y Montevideo declaró la emergencia hídrica en junio de 2023, con la estatal Obras Sanitarias del Estado añadiendo agua salobre del Río de la Plata al suministro.

El 31 de mayo de 2023, cientos de personas marcharon por el centro de Montevideo, convocadas por la central sindical Pit-Cnt, bajo la consigna “En defensa del agua”. El plan de Google alimentó la indignación. Pena advirtió que solo una fracción mínima del agua del país se destina al consumo humano.

Data center Google Uruguay
El data center de Google en Uruguay estará ubicado en el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones

Google rediseñó el proyecto en noviembre de 2023, con un solo edificio en lugar de dos, un tercio de la capacidad prevista y enfriamiento por aire, sin agua para refrigeración.

El Ministerio de Ambiente lo autorizó en junio de 2024 y en agosto la empresa anunció USD 850 millones de inversión. Con las obras en marcha, vecinos linderos pidieron anular el permiso porque aseguran que no fueron consultados, y denuncian ruidos.

La estatal de telecomunicaciones Antel opera un centro de datos en Pando, Canelones, e invertirá USD 70 millones en otro, para inteligencia artificial, cerca del cruce de las rutas 5 y 48, con obras desde el primer trimestre de 2027.

El alto consumo de agua y energía domina la controversia sobre los centros de datos, y los conflictos se repiten en la región. En febrero de 2024, un tribunal ambiental chileno anuló la aprobación del centro de datos de Google en Cerrillos, de USD 200 millones, y ordenó evaluar el efecto del cambio climático sobre el acuífero de Santiago.

En Colón, estado mexicano de Querétaro, hay protestas contra centros de datos de Google, Microsoft y Amazon, con inversiones de USD 10.000 millones, según el gobernador.

Brasil lidera una región que crece a ritmo récord

FILE PHOTO: A technician works at an Amazon Web Services data center in Hermiston, Oregon, U.S., May 9, 2025. REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo
FILE PHOTO: A technician works at an Amazon Web Services data center in Hermiston, Oregon, U.S., May 9, 2025. REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo

América Latina fue la región que más capacidad sumó en el mundo en el primer trimestre de 2026, con un alza interanual de 41,3%, según CBRE, consultora global de servicios inmobiliarios. São Paulo lidera con 536,7 MW, seguida por Querétaro (298,2 MW), Santiago de Chile (165,8 MW) y Bogotá (44,3 MW).

JLL, consultora global de servicios inmobiliarios, calcula que el inventario regional de centros que alquilan espacio a terceros pasó de 384 MW en 2019 a 1.105 MW en 2025, y que Brasil concentra 48% del total.

Uruguay no figura entre los mercados de referencia, pero la primera fase de Solaria equivaldría a más de cuatro veces la capacidad instalada de Bogotá, aunque la comparación es aproximada porque el anuncio no precisa cómo se mide la capacidad.

Uruguay ofrece a Solaria una matriz casi totalmente renovable. El anuncio aún no precisa cuánta agua consumirá el parque, la variable que obligó a Google a rediseñar su proyecto y que retrasó su autorización hasta junio de 2024.

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