El agua llegó a subir un metro y medio el pasado viernes

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Las lluvias, las inundaciones y el desbordamiento de ríos vinculados al fenómeno de El Niño golpean Ecuador en la jornada previa a las elecciones locales de este domingo 29 de noviembre, obligaron a reubicar 29 recintos electorales y dejaron zonas de la provincia de Los Ríos bajo hasta un metro y medio de agua.

La emergencia afectó especialmente a Babahoyo, capital de Los Ríos, donde varios habitantes utilizaron canoas para desplazarse por calles anegadas. El agua alcanzó ese nivel el viernes y mantuvo complicaciones durante el sábado, cuando el proceso electoral entró en sus últimas horas antes de la apertura de las urnas.

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El Consejo Nacional Electoral reubicó centros de votación en seis provincias para “salvaguardar la seguridad de los electores”. Diez de los recintos trasladados estaban en Babahoyo y otros diez se ubicaban en Milagro, en la provincia de Guayas, donde el agua llegó hasta las rodillas en algunas calles.

El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró 40 cuerpos de agua desbordados y otros 18 con tendencia a incrementar su nivel. Guayas concentró 16 desbordamientos y Los Ríos sumó 14, mientras Manabí y Loja contabilizaron tres cada una. Esmeraldas y Santa Elena registraron dos casos por provincia.

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La emergencia afectó especialmente a Babahoyo, capital de Los Ríos, donde varios habitantes utilizaron canoas para desplazarse por calles anegadas (Europa Press)

Desde agosto, las lluvias provocaron la muerte de 34 personas y dejaron 126.935 heridos por los efectos adversos de las precipitaciones. El ministro de Infraestructuras y presidente del Comité de Operaciones de Emergencias, Roberto Luque, informó la entrega de 1.442 kits de emergencia para los afectados de Los Ríos.

Pese a las condiciones meteorológicas, más de 13,8 millones de ecuatorianos fueron convocados a votar en unas elecciones que renovarán las prefecturas provinciales, las alcaldías, los concejos municipales y 1.499 juntas parroquiales. También se elegirán los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de designar a diversas autoridades estatales, entre ellas el fiscal general.

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El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 64 años. Es opcional para adolescentes de 16 y 17 años, mayores de 65, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas, policías y ecuatorianos residentes en el exterior.

Las elecciones serán mañana domingo (Reuters)

Los comicios se desarrollarán además en medio de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador. Desde 2024, Noboa declaró una “guerra” contra las bandas delictivas, a las que calificó de “terroristas”, mientras el país registró una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.

Bajo este contexto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el martes el despliegue de una misión de 26 especialistas y observadores en Ecuador para acompañar las elecciones locales y la votación para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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La misión es liderada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz y examinará la organización y tecnología electoral, la justicia electoral, el financiamiento político, las campañas y redes sociales, la participación política y la violencia electoral.

(Con información de EFE)