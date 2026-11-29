Abelardo de la Espriella anunció que continuará desmontando los esquemas de seguridad de la UNP asignados a personas que no los necesitan. (Cristian Bayona/Colprensa y UNP)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno continuará desmontando los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a personas que no tengan amenazas que justifiquen el servicio. Además, ordenó aumentar al 45% la participación de veteranos de las Fuerzas Militares, expolicías y militares retirados en los equipos encargados de brindar protección.

Los anuncios fueron realizados el sábado 28 de noviembre de 2026, durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en Bogotá, según informó Blu Radio.

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Durante su intervención, el mandatario aseguró que su administración ya ha retirado miles de esquemas que, a su juicio, estaban asignados a personas que no necesitaban ese acompañamiento estatal.

“Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda. Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, afirmó De la Espriella.

El jefe de Estado sostuvo que continuará con la revisión de estas asignaciones y que los recursos públicos deben destinarse a quienes realmente enfrentan amenazas contra su vida e integridad. Sin embargo, no entregó cifras exactas sobre la cantidad de dispositivos retirados ni sobre los que todavía están pendientes de evaluación.

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El Gobierno ordenó revisar los esquemas de protección para identificar cuáles cuentan con justificación técnica y cuáles pueden ser retirados. (UNP)

Gobierno modificará la composición de los esquemas de protección

El presidente también anunció cambios en la distribución del personal que integra los equipos de seguridad de la UNP. Según explicó, cuando comenzó su administración, el 70% de sus integrantes eran particulares entrenados, el 20% correspondía a veteranos, expolicías y exmilitares, y el 10% estaba conformado por antiguos integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

De la Espriella cuestionó la participación de algunos particulares en estos dispositivos y aseguró que varias de esas personas habían sido incorporadas durante el Gobierno anterior.

“Había personajes bien siniestros que el régimen anterior metió ahí para hacer daño”, señaló el mandatario, quien agregó que ese personal ha sido retirado progresivamente.

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Como parte de los cambios, ordenó que los veteranos de las Fuerzas Militares, los policías retirados y los militares en retiro representen el 45% de quienes integran los equipos de protección.

El presidente defendió la decisión al señalar que la experiencia adquirida durante el servicio en la Fuerza Pública puede aprovecharse en las labores de seguridad.

“Así vamos a poner la experiencia, la trayectoria, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron con tanto honor a Colombia al servicio de la patria y al servicio de la protección de los colombianos que enfrentan amenazas”, expresó.

Durante el encuentro no se precisó cuándo se alcanzará el porcentaje anunciado ni cómo quedará distribuido el resto del personal.

El presidente ordenó aumentar al 45 % la participación de veteranos de las Fuerzas Militares, expolicías y militares retirados en los equipos de protección. (Visuales IA)

Revisión de los esquemas de seguridad comenzó en octubre

El anuncio del 28 de noviembre se suma a la instrucción que impartió De la Espriella el 15 de octubre de 2026, cuando ordenó revisar las medidas de protección asignadas por la UNP para identificar aquellas que no contaran con justificación técnica.

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Durante una visita institucional al Ministerio del Interior, en Bogotá, el mandatario cuestionó que las denuncias informales difundidas en redes sociales fueran suficientes para obtener un esquema de seguridad.

“Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, manifestó, de acuerdo con El Expreso.

En esa intervención, el presidente también relacionó la revisión con la situación de las finanzas públicas y la necesidad de controlar los gastos del Estado. No obstante, señaló que las medidas deben mantenerse para las personas que enfrentan amenazas reales.

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La UNP es la entidad encargada de evaluar los riesgos y coordinar las medidas de protección para personas que, por sus actividades o condiciones particulares, pueden estar expuestas a amenazas. Entre ellas se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y personas que desarrollan actividades políticas, entre otros.

El director de la UNP, Didier Fabián Blanco, informó que algunos exfuncionarios no han devuelto los vehículos oficiales que tenían asignados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UNP reportó dificultades para recuperar vehículos asignados

La revisión de los esquemas también ha estado acompañada de dificultades para recuperar algunos vehículos oficiales que permanecen en poder de antiguos beneficiarios.

Según informó El Expreso, el director de la UNP, Didier Fabián Blanco Rodríguez, expuso esta situación durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.

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El funcionario aseguró que algunos exministros y excongresistas no han devuelto los automotores que tenían asignados después de dejar sus cargos.

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren”, explicó Blanco.

El director también indicó que los exintegrantes del Congreso que pierden su curul dejan de pertenecer automáticamente a la población protegida por su condición de parlamentarios. Si consideran que continúan enfrentando amenazas, deben iniciar un nuevo trámite ante la entidad para que su situación sea evaluada.