Un temporal anegó el centro de São Paulo

Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña

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Un temporal con lluvia torrencial, rayos y ráfagas de viento inundó este miércoles distintas zonas de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, y llevó a la Alcaldía a suspender la restricción vehicular por terminación de patente. Varios autos quedaron flotando en uno de los túneles del centro y el agua entró en dos estaciones de metro.

La tormenta se desató por la tarde. A las 15.25, el Centro de Gestión de Emergencias Climáticas (CGE), organismo municipal que monitorea el clima, declaró estado de atención por inundaciones en toda la capital. La Defensa Civil del estado emitió dos alertas severas por lluvia intensa, rayos y vientos fuertes.

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El episodio más grave ocurrió en el túnel del Valle del Anhangabaú, en el centro, donde autos y autobuses quedaron sumergidos. Los registros difundidos desde el lugar mostraron a conductores sentados sobre los techos de sus vehículos a la espera de que el nivel bajara. Cuando el agua empezó a retroceder, varios vehículos habían resultado dañados.

Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña

El agua anegó también la Terminal Bandeira, un nudo de autobuses del centro, las escaleras de la estación Trianon-Masp, en la avenida Paulista, y uno de los accesos de Japão-Liberdade, en la Línea 1-Azul. El Metro informó que sus líneas funcionaban con normalidad, mientras los pasajeros de Japão-Liberdade esperaban dentro de la estación a que amainara la lluvia.

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En el centro, la correntada dejó vehículos aislados y un árbol cayó sobre dos automóviles. En el Parque Ibirapuera, el lago se desbordó y la fuerza del agua arrastró una valla. La operadora Aena informó la cancelación de 6 vuelos en el aeropuerto de Congonhas.

Según el CGE, la combinación de calor y brisa marina favoreció la formación de nubes de tormenta. El radar detectó lluvia fuerte con posible caída de granizo en zonas del norte y el oeste. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) midió 69 mm en un barrio de la zona sur, 43 mm en el centro y 37 mm en otro barrio sureño.

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Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña

La lluvia llega después de un comienzo de octubre con pronósticos de abundantes precipitaciones. El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) proyectó para la semana del 5 al 12 acumulados de hasta 100 mm en puntos del estado de São Paulo, con los mayores volúmenes en su zona centro-este. El promedio de octubre en la capital es de 127,2 mm, según la normal climatológica 1991-2020 del propio Inmet.

La referencia extrema es octubre de 2023, el más lluvioso en ocho décadas de mediciones, con 356 mm, un 180% por encima de la normal. Aquel mes superó el récord anterior, de 1969, cuando se habían acumulado 237,9 mm.

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Las inundaciones son un problema recurrente en una ciudad que creció sobre cuencas de ríos canalizados y suelos cada vez más impermeabilizados. El centro histórico se levantó entre los ríos Anhangabaú y Tamanduateí. Un trabajo académico de la Universidad de São Paulo documenta inundaciones en la cuenca del Anhangabaú, cuyos cursos de agua fueron canalizados, a lo largo de un siglo, entre 1920 y 2020.

El CGE prevé lluvia de moderada a fuerte en la madrugada del jueves 15, con potencial de nuevas inundaciones. Durante el día, el tiempo seguirá inestable, con breves períodos de mejoría y temperaturas de entre 17 y 25 °C.

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El viernes 16, un frente frío que se desplazará a lo largo del litoral paulista traerá cielo cubierto, tormentas eléctricas y ráfagas, con temperaturas de entre 18 y 23 °C. Los mayores volúmenes se esperan por la tarde, sobre un suelo empapado, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.