América Latina

Un temporal anegó el centro de São Paulo

El agua entró en un túnel, una terminal de autobuses y estaciones de metro, y el pronóstico anticipa más lluvia hasta el viernes sobre un suelo ya saturado

Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña
Guardar

Un temporal con lluvia torrencial, rayos y ráfagas de viento inundó este miércoles distintas zonas de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, y llevó a la Alcaldía a suspender la restricción vehicular por terminación de patente. Varios autos quedaron flotando en uno de los túneles del centro y el agua entró en dos estaciones de metro.

La tormenta se desató por la tarde. A las 15.25, el Centro de Gestión de Emergencias Climáticas (CGE), organismo municipal que monitorea el clima, declaró estado de atención por inundaciones en toda la capital. La Defensa Civil del estado emitió dos alertas severas por lluvia intensa, rayos y vientos fuertes.

PUBLICIDAD

El episodio más grave ocurrió en el túnel del Valle del Anhangabaú, en el centro, donde autos y autobuses quedaron sumergidos. Los registros difundidos desde el lugar mostraron a conductores sentados sobre los techos de sus vehículos a la espera de que el nivel bajara. Cuando el agua empezó a retroceder, varios vehículos habían resultado dañados.

Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña

El agua anegó también la Terminal Bandeira, un nudo de autobuses del centro, las escaleras de la estación Trianon-Masp, en la avenida Paulista, y uno de los accesos de Japão-Liberdade, en la Línea 1-Azul. El Metro informó que sus líneas funcionaban con normalidad, mientras los pasajeros de Japão-Liberdade esperaban dentro de la estación a que amainara la lluvia.

PUBLICIDAD

En el centro, la correntada dejó vehículos aislados y un árbol cayó sobre dos automóviles. En el Parque Ibirapuera, el lago se desbordó y la fuerza del agua arrastró una valla. La operadora Aena informó la cancelación de 6 vuelos en el aeropuerto de Congonhas.

Según el CGE, la combinación de calor y brisa marina favoreció la formación de nubes de tormenta. El radar detectó lluvia fuerte con posible caída de granizo en zonas del norte y el oeste. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) midió 69 mm en un barrio de la zona sur, 43 mm en el centro y 37 mm en otro barrio sureño.

Intensas lluvias provocaron inundaciones en la capital brasileña

La lluvia llega después de un comienzo de octubre con pronósticos de abundantes precipitaciones. El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) proyectó para la semana del 5 al 12 acumulados de hasta 100 mm en puntos del estado de São Paulo, con los mayores volúmenes en su zona centro-este. El promedio de octubre en la capital es de 127,2 mm, según la normal climatológica 1991-2020 del propio Inmet.

La referencia extrema es octubre de 2023, el más lluvioso en ocho décadas de mediciones, con 356 mm, un 180% por encima de la normal. Aquel mes superó el récord anterior, de 1969, cuando se habían acumulado 237,9 mm.

Las inundaciones son un problema recurrente en una ciudad que creció sobre cuencas de ríos canalizados y suelos cada vez más impermeabilizados. El centro histórico se levantó entre los ríos Anhangabaú y Tamanduateí. Un trabajo académico de la Universidad de São Paulo documenta inundaciones en la cuenca del Anhangabaú, cuyos cursos de agua fueron canalizados, a lo largo de un siglo, entre 1920 y 2020.

El CGE prevé lluvia de moderada a fuerte en la madrugada del jueves 15, con potencial de nuevas inundaciones. Durante el día, el tiempo seguirá inestable, con breves períodos de mejoría y temperaturas de entre 17 y 25 °C.

El viernes 16, un frente frío que se desplazará a lo largo del litoral paulista traerá cielo cubierto, tormentas eléctricas y ráfagas, con temperaturas de entre 18 y 23 °C. Los mayores volúmenes se esperan por la tarde, sobre un suelo empapado, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

Temas Relacionados

Sao PauloInundacionesLluvias intensas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

Se detectó un escarabajo que representa un riesgo directo para la producción agrícola nacional

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

Ex presidentes de América Latina respaldaron a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta en Brasil

La declaración, suscrita por once exmandatarios latinoamericanos y españoles, invocó la defensa democrática y pidió transparencia electoral para el balotaje del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva

Ex presidentes de América Latina respaldaron a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta en Brasil

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

La presidenta Laura Fernández presentó el nuevo centro penitenciario, construido con una inversión de USD 36 millones, que busca aislar a los líderes del crimen organizado y reducir el hacinamiento carcelario

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Un total de 107 personas privadas de libertad se convirtieron en las principales víctimas del recrudecimiento del castigo en las cárceles cubanas durante septiembre de 2026, según el más reciente informe del monitoreo independiente de Cubalex

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay

El preso político habría sido sometido por varios guardias para que le cortaran el cabello durante un operativo en la cárcel de Guanajay, según una denuncia difundida por la activista Anamely Ramos

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chismoso, el perrito ARMY que se coló en el último concierto de BTS en San Marcos, busca una familia que lo adopte

Chismoso, el perrito ARMY que se coló en el último concierto de BTS en San Marcos, busca una familia que lo adopte

Así transcurrieron las marchas del 14 de octubre en Bogotá: se reanudó la operación de Transmilenio y la normalidad en las vías

Reos de colores: Diego Nieves presenta una obra donde aborda problemas sobre ludopatía, adicción y el encierro

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

Cómo recuperar el blanco de las cortinas del baño sin usar cloro

DEPORTES

Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El detrás de escena del gol anulado a River Plate ante Sarmiento: qué dice el reglamento sobre la mano de Fausto Vera

El comunicado de Lisandro Martínez tras el escándalo por sus críticas a la dirigencia del United: “Hablé desde la frustración”

El dato revelador de las obras en el Autódromo de Buenos Aires y por qué el GP de Ruanda no afecta la posible vuelta de la F1

ENTRETENIMIENTO

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel