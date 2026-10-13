Uruguay flexibilizó la residencia para miles de cubanos refugiados: “Por fin vamos a ser parte de este país”

"Por fin vamos a poder ser parte de este país": el festejo de una pareja de cubanos tras la habilitación de la residencia por arraigo (@justinyparty)

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Unos 30.000 cubanos que habían solicitado refugio en Uruguay y todavía no lo habían obtenido agradecieron un decreto del gobierno de Yamandú Orsi, que flexibiliza el acceso a la residencia por arraigo. “¡Gracias Uruguay, gracias por cada oportunidad!”, publicó Yisty Fernández Rojas, en su cuenta de Tik Tok. Una pareja de jóvenes también festejó: “¡Por fin vamos a poder ser parte de este país!”.

El decreto, publicado la semana pasada por la Cancillería y el Ministerio del Interior, está dirigido a todos los extranjeros aunque son mayormente los cubanos los que están en esta situación.

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Legalmente, el decreto dispone de un mecanismo especial de acceso a la residencia permanente de Uruguay por “arraigo” y es aplicable a todas las personas extranjeras que ingresaron antes del 1° de enero de 2026 al país.

Un hombre participa en una manifestación de cubanos opositores al Gobierno, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Para acceder al beneficio, estos migrantes tienen que cumplir con una de las siguientes condiciones: o ser solicitantes de refugio en el país y manifestar la voluntad de renunciar a esa solicitud o que ese trámite ya haya sido denegado.

También se establecen una serie de requisitos. Por ejemplo, la persona debe haber ingresado al país de manera regular, por los puntos de control migratorio habilitados. El trámite, además, debe cumplir con una serie de formalidades (como la presentación de determinados documentos y del esquema de vacunación).

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Un decreto similar había sido publicado durante la gestión de Luis Lacalle Pou, pero el plazo para la presentación de la solicitud ya había vencido y el gobierno de Orsi todavía no lo había publicado nuevamente.

Leydis Aguilera, durante una movilización de venezolanos para la llegada de Edmundo González Urrutia (@ley_aguilera)

El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión basado en derechos humanos y, en particular, en el derecho al asilo y a la protección de las personas migrantes. “La residencia legal constituye un estatus migratorio que habilita el acceso progresivo y efectivo a derechos tanto civiles, económicos, sociales y culturales”, señala el decreto.

“Resulta conveniente establecer un mecanismo específico de acceso a la residencia permanente orientada a personas extranjeras que, habiendo ingresado al país como solicitantes de refugio, o habiendo cesado dicha condición, permanecen en el mismo con voluntad de aplicar a una categoría migratoria”, argumenta.

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Buena parte de los cubanos que llegan al país solicitan el refugio. Por ejemplo, durante 2025, hubo 30 cubanos que ingresaron por día al país en Rivera –una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil– y que pidieron refugio. Así lo informó Leydis Aguilera, diputada suplente e integrante de la Comisión de Migración del Partido Nacional.

Mujer cubana que vive en Uruguay agradece "oportunidades" tras habilitación de la residencia por arraigo (@yitsy99)

Cuando llegan, los cubanos siguen unos tres caminos para regularizar su estatus migratorio: la reunificación familiar, la visa de turismo o la solicitud de refugio, dijo la activista en declaraciones a canal 12.

Este decreto permite que estos extranjeros no deban “buscar otro lugar para hacer su vida”, expresó Dayron Real, vicepresidente de la asociación civil Manos Cubanas a ese medio. “Van a pensar en quedarse en Uruguay porque obteniendo esta residencia permanente pueden después tener acceso a la nacionalidad”, comentó.

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Con la residencia “te sientes más identificado con el lugar, te arraigas, lo sientes más propio. Lo tenemos como una segunda patria”, agregó.

En menos de cinco años, se han ido de Cuba más de un millón y medio de residentes. Uruguay ha sido el receptor de buena parte de ellos, de acuerdo a las cifras oficiales. El saldo migratorio (la llegada de cubanos menos los egresos de los residentes de ese país) casi se triplicó en 2025 en comparación al 2024: entraron más de 22.000 y se fueron cerca de 7.000. El saldo el año pasado fue de 14.959, mientras que en el año anterior había sido 5.870.

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