autopista México-Querétaro tráfico Edomex Cuautitlán Izcalli

Guardar

Tras el caos vial de las últimas semanas en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro obligó al gobierno del Estado de México a establecer acuerdos con autoridades federales, municipales y representantes de los Centros de Distribución (CEDIS), con el propósito de disminuir el tránsito de unidades de carga y mejorar la movilidad en uno de los principales corredores industriales y logísticos de la entidad.

Las medidas se enfocan principalmente en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, donde el crecimiento de la actividad logística y la falta de vías de comunicación, ha incrementado el movimiento de tráileres y vehículos de transporte de mercancías, con afectaciones para habitantes, trabajadores y automovilistas que utilizan diariamente esta vía y que se dirigen hacía otros municipios cercanos.

PUBLICIDAD

El problema también ha puesto sobre la mesa la falta de infraestructura vial alterna para atender el volumen de transporte generado por los parques industriales y centros de distribución que se instalaron en la región.

De acuerdo con los antecedentes documentados, el congestionamiento en el corredor de El Peral, en Cuautitlán Izcalli, evidenció las dificultades que enfrenta la zona por las filas de camiones que esperan ingresar a los complejos logísticos y la insuficiencia de vialidades para absorber su operación.

¿Cuáles son las seis acciones para reducir el tráfico en la México-Querétaro?

Filas de camiones y unidades de carga pesada permanecen detenidas a lo largo de las vías de acceso a un centro logístico de mercado Libre en la zona de El Peral, en Cuautitlán Izcalli. Las tomas registradas desde un vehículo en movimiento muestran decenas de tráileres formados sobre las vialidades aledañas a los almacenes, provocando retrasos y afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la autopista México-Querétaro.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que los acuerdos contemplan modificaciones en los horarios de operación de los centros logísticos, vigilancia permanente y una mayor coordinación entre autoridades y empresas.

PUBLICIDAD

La primera acción establece que los CEDIS y transportistas deberán trasladar parte de sus operaciones a horarios nocturnos, además de reducir la circulación de unidades de carga durante las horas de mayor afluencia vehicular. Con ello, se busca disminuir la cantidad de tráileres que coinciden con los desplazamientos de trabajadores y habitantes de la región.

La segunda medida contempla establecer esquemas de seguridad conjunta durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en cinco puntos estratégicos. En estos operativos participarán elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las corporaciones municipales.

Como tercera acción, se acordó habilitar patios de resguardo de última milla para que los vehículos pesados cuenten con espacios donde puedan esperar su turno de ingreso a los centros de distribución, sin permanecer estacionados sobre las vialidades municipales.

PUBLICIDAD

La cuarta medida busca mejorar la operación de las líneas de transporte mediante la participación de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), con el objetivo de fortalecer la coordinación de las actividades relacionadas con el traslado de mercancías.

El quinto acuerdo consiste en realizar un censo integral de los centros de distribución instalados en la región, además de revisar su documentación para conocer las condiciones en las que operan estos complejos logísticos.

Finalmente, la sexta acción establece mantener una coordinación operativa permanente entre las dependencias involucradas, con el propósito de atender en tiempo real los congestionamientos y responder a las complicaciones que se presenten en las vialidades.

PUBLICIDAD

A estas medidas se sumará un programa de bacheo en las calles cercanas a la autopista México-Querétaro. Los trabajos se realizarán en horarios específicos para evitar que las reparaciones generen mayores afectaciones a la circulación.

Tráfico en El Peral evidenció problemas de movilidad en Cuautitlán Izcalli

Parque Logístico El Peral Izcalli Edomex (especial)

La problemática adquirió mayor relevancia luego de los congestionamientos registrados en el corredor de El Peral, donde las filas de tractocamiones que esperaban ingresar a los centros de distribución provocaron afectaciones en distintas vialidades.

Infobae México ya había documentado las filas de unidades de carga llegaron a extenderse sobre las vías de acceso a los complejos logísticos, particularmente en las inmediaciones de las instalaciones de Mercado Libre.

PUBLICIDAD

Por igual se reportó los congestionamientos afectaron la autopista México-Querétaro, las avenidas El Peral y Circunvalación, así como los cruces con la carretera Cuautitlán-Teoloyucan.

Las complicaciones no se limitaron a Cuautitlán Izcalli, pues también repercutieron en los traslados de habitantes de Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec.

De acuerdo con el reporte, las autoridades municipales desplegaron operativos viales, regularon cruces y realizaron inspecciones a los centros logísticos para revisar sus maniobras de entrada y salida. También se informó que Mercado Libre revisó sus operaciones, lo que contribuyó a desfogar parcialmente la circulación, aunque las filas de camiones continuaron.

Entre los complejos logísticos identificados en este corredor se encuentran El Peral, IMK Xhala, FXI México, LX Pantos y World Park Cuautitlán, además de instalaciones relacionadas con empresas como Mercado Libre, AliExpress y Walmart.

PUBLICIDAD

El crecimiento de estas actividades industriales y comerciales ha incrementado la presión sobre las vialidades de la zona, particularmente porque el desarrollo de los centros logísticos no estuvo acompañado, según los señalamientos realizados por autoridades municipales, de todas las obras de infraestructura necesarias para atender el impacto de su operación.

Con los seis acuerdos, el gobierno mexiquense busca ordenar el tránsito de transporte pesado y reducir las afectaciones para quienes utilizan diariamente la autopista México-Querétaro. Sin embargo, el alcance de las medidas dependerá de su cumplimiento por parte de las empresas y de la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD