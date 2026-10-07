América Latina

Casi 30.000 cubanos pidieron refugio en Uruguay, pero solo 52 fueron reconocidos con ese estatus

El gobierno admite que hay un “desajuste estructural” entre el volumen de solicitudes y la capacidad institucional y operativa de la Comisión de Refugiados para procesarlas

Un hombre participa en una manifestación de cubanos opositores al Gobierno, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez
Un hombre participa en una manifestación de cubanos opositores al Gobierno, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez
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La única alternativa que tienen muchos cubanos ante una crisis total que atraviesa su país es escapar. La suspensión de cirugías en hospitales, el servicio eléctrico que se interrumpe, el transporte que se recorta y los hoteles turísticos que cierran son solo algunos ejemplos de los últimos años que muestran por qué las salidas desesperadas del país son cada vez mayores. En Uruguay, esta realidad se refleja en la cantidad de solicitudes para ser refugiado.

En los últimos años, la cantidad de cubanos que solicitaron ser refugiados en Uruguay se multiplicó y hoy hay cerca de 30.000 pedidos en curso, informó el diario El País. Sin embargo, estas solicitudes en general no se terminan concretando: son solo 52 personas las que efectivamente están bajo esa condición en el país.

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En 2025, por ejemplo, solo se aprobaron dos casos; fueron seis en 2024; siete, en 2023; y el pico más alto fue en 2019, con 13. Mientras tanto, por la frontera de Rivera (en el norte de Uruguay, limítrofe con la ciudad brasileña Santana do Livramento) ingresan unos 30 cubanos por mes que solicitan refugio.

Cubanos movilizados en Uruguay pidieron el fin de "la dictadura de los Castro" (@_RodriguezJuan_)
Cubanos movilizados en Uruguay pidieron el fin de "la dictadura de los Castro" (@_RodriguezJuan_)

La acumulación de solicitudes de refugio en Uruguay se explica, principalmente, por un desajuste estructural entre el volumen de solicitudes y la capacidad institucional y operativa de la Comisión de Refugiados para procesarlas”, declaró semanas atrás la vicecanciller del país, Valeria Csukasi, entrevistada en la BBC.

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Actualmente, Uruguay da asilo a 3.244 refugiados de los cuales 2.543 son venezolanos, informó El País en base a la respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

La normativa uruguaya exige que quienes quieren ser refugiados deben presentar su temor de estar siendo perseguido por la nacionalidad, por pertenecer a un grupo étnico, por el género, la raza, la región o las opiniones políticas. Además, estas personas se deben encontrar fuera de su país de nacionalidad y certificar que no pueden o no quieren retornar, por los temores.

Movilización de cubanos en Uruguay (@_RodriguezJuan_)
Movilización de cubanos en Uruguay (@_RodriguezJuan_)

El estatus de refugiado se le puede brindar también a quienes han huido de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, han huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión y la ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

Durante el gobierno anterior se estableció un plan piloto de trámite abreviado que redujo los requisitos para que los venezolanos pudieran hacer las solicitudes. El problema con los cubanos es que muchos emigraron por dificultades económicas y no logran comprobar situaciones de persecución y amenazas previstas en la ley, explica el diario uruguayo.

Leydis Aguilera, diputada cubana suplente del opositor Partido Nacional, cree que hay una intencionalidad política detrás de los números. Hay “falta de voluntad política porque los gobiernos de izquierda no han reconocido que es un tema de derechos humanos”, declaró.

Leydis Aguilera, durante una movilización de venezolanos para la llegada de Edmundo González Urrutia (@ley_aguilera)
Leydis Aguilera, durante una movilización de venezolanos para la llegada de Edmundo González Urrutia (@ley_aguilera)

“Es evidente lo que está ocurriendo. Hoy en Cuba hay más de 4 millones de cubanos fuera de la isla, todos atravesados por una misma matriz, nadie salió para vacacionar”, expresó.

En menos de cinco años, se han ido de Cuba más de un millón y medio de residentes. Uruguay ha sido el receptor de buena parte de ellos, de acuerdo a las cifras oficiales de este país informadas por El Observador en febrero.

El saldo migratorio (la llegada de cubanos menos los egresos de los residentes de ese país) casi se triplicó en 2025 en comparación al 2024: entraron más de 22.000 y se fueron cerca de 7.000. El saldo el año pasado fue de 14.959, mientras que en el año anterior había sido 5.870.

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