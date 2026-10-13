América Latina

Flávio Bolsonaro revierte su postura y confirma su apoyo a la reducción de la jornada laboral

La enmienda que establece una semana de 40 horas y cinco días laborables se somete a votación este miércoles en el Senado

El senador Flávio Bolsonaro anunció que votará a favor de la enmienda constitucional para reducir la jornada laboral en Brasil a 40 horas semanales. (Reuters)
El senador Flávio Bolsonaro anunció que votará a favor de la enmienda constitucional para reducir la jornada laboral en Brasil a 40 horas semanales. (Reuters)
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El senador Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, anunció este martes que votará a favor de la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y los días de trabajo a cinco, tras haberse mostrado crítico con la propuesta durante meses.

El anuncio se produce a doce días de la segunda vuelta electoral, en la que Bolsonaro se enfrentará al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La iniciativa, conocida popularmente como el fin del “6x1” por eliminar el esquema de seis días trabajados por uno de descanso, será sometida a votación este miércoles en el pleno del Senado, luego de haber sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados con 472 votos a favor y 22 en contra.

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La aprobación en la Cámara Alta estaba en duda por el rechazo que venía manifestando el Partido Liberal (PL), la fuerza del senador, que posee la primera minoría en ese cuerpo y que finalmente definió sumar sus votos al texto. “La mayoría de los trabajadores brasileños quiere el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso, por lo que voy a votar a favor”, afirmó ante la prensa.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, durante un encuentro con gobernadores electos en Brasilia. 8 de octubre de 2026. (Reuters)
Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, durante un encuentro con gobernadores electos en Brasilia. 8 de octubre de 2026. (Reuters)

El legislador explicó que su espacio político promovía un esquema distinto, centrado en la libre negociación entre empleadores y empleados, pero que ante la falta de acuerdo en torno a esa propuesta optó por avalar el proyecto oficialista, al reconocer que los trabajadores tienen derecho a “descansos más largos”.

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Antes de este giro, había cuestionado que el proyecto no contemplara situaciones puntuales como el teletrabajo o la crianza de hijos. “¿Qué pasa con las personas que trabajan desde casa? Eso no está definido en la propuesta de enmienda. ¿Qué pasa con las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos, que solo pueden trabajar, por ejemplo, cuatro horas al día, solo por la mañana o solo por la tarde? Su horario laboral seguirá siendo rígido”, había señalado.

La semana pasada, Lula había instado a Bolsonaro a dar a conocer el sentido de su voto y el de su grupo parlamentario. “Ha llegado la hora de conocer quién es quién en este país”, declaró el mandatario. Tras el anuncio del senador, atribuyó la decisión a la presión social: “Me parece que, después de la presión de la sociedad y de todas las manifestaciones en las calles en todo Brasil, el Partido Liberal resolvió votar por el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso”.

La enmienda quedará promulgada directamente si el Senado aprueba el texto sin incorporar alteraciones sustanciales. (Reuters)
La enmienda quedará promulgada directamente si el Senado aprueba el texto sin incorporar alteraciones sustanciales. (Reuters)

De aprobarse sin alteraciones sustanciales, el texto quedará promulgado de forma directa por el Congreso. En caso de incorporarse cambios estructurales, deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

La definición se produjo horas después de que el candidato visitara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por razones de salud mientras cursa una condena superior a 27 años de prisión por liderar un plan orientado a revertir su derrota en los comicios de octubre de 2022. El encuentro fue el primero entre ambos tras cumplirse los 90 días de suspensión dictados por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, sanción originada por la publicación de una carta de su padre en respaldo a su campaña.

El balotaje entre ambos dirigentes está previsto para el 25 de octubre. En la primera vuelta, el senador obtuvo el 47% de los votos contra el 45% logrado por el mandatario. Un sondeo de la firma Datafolha, divulgado el jueves pasado, volvió a ubicarlo con ventaja, con el 52% de las intenciones de voto frente al 48% atribuido a su rival.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

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