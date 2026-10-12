Iglesia Católica uruguaya ratificó la agenda de León XIV en el país tras el anuncio de su operación por un nódulo pulmonar

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro (AP Foto/Gregorio Borgia)

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La Iglesia Católica de Uruguay confirmó que la agenda prevista por el Vaticano para la visita del papa León XIV se mantiene incambiada, de momento, pese al anuncio del pontífice de este domingo de que será operado para que le extirpen un nódulo que tiene en el pulmón.

La llegada a Uruguay, prevista para dentro de 25 días, dará comienzo a una gira por América Latina que se extenderá hasta el 17 de noviembre y que incluye las llegadas a Argentina y Perú.

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“La agenda de su Viaje Apostólico a Uruguay, previsto del 6 al 8 de noviembre, se mantiene sin cambios por el momento, y continúan los preparativos para recibirlo”, comunicó la Iglesia Católica de Uruguay en sus redes sociales.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

“La Iglesia en Uruguay se une en oración por el Santo Padre, quien será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Con cercanía y afecto, invitamos a todas las comunidades, parroquias, movimientos y fieles a rezar por el buen desarrollo de la intervención y la pronta recuperación del Papa León XIV”, agregó su mensaje.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días. La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus.

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León XIV, de 71 años y papa desde mayo de 2025, explicó desde la ventana del Palacio Apostólico que los médicos detectaron el nódulo durante controles recientes. Según indicó, la lesión está circunscrita y fue localizada en una etapa temprana.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, llamó a rezar por el pontífice y se refirió a su agenda en el país.

“Los planes siguen tal cual. Obviamente todos rezamos por la salud del papa. Confiamos que irá todo bien, se recuperará y podrá estar acá en la fecha prevista”, dijo Sturla en una rueda de prensa.

El cardenal detalló que el papa siempre viaja acompañado de su médico personal y de otros integrantes del equipo de salud. “Entiendo que habrá que tener algún cuidado y se nos indicará en los próximos días. Estaremos muy atentos a eso, pero confiamos que irá todo bien y que seguimos adelante”, expresó Sturla.

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La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

Tampoco se modifican los planes de la iglesia uruguaya para la llegada del papa. Para esta semana está previsto que se habilite el registro de las entradas –que serán gratuitas– para eventos que serán masivos, como la celebración en el Estadio Centenario. Además, la institución pondrá a la venta números de rifa para financiar una visita que tendrá un costo cercano a los tres millones de dólares.

Días atrás, el mismo Sturla había reconocido que el papa quedará “extenuado” tras uno de los días de su agenda en el país.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Se espera que varios argentinos lleguen hasta allí.

De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

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La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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