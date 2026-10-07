León XIV quedó impactado por los suicidios juveniles en Uruguay: se espera un mensaje de “esperanza y vida”

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

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A falta de un mes para que el papa León XIV pise tierra uruguaya, la Iglesia Católica del país proyecta por dónde puede pasar el mensaje que dejará el pontífice durante los tres días que estará en Uruguay. El 18 de septiembre, los obispos uruguayos se encontraron con el líder de la Iglesia Católica en el Vaticano y allí conversaron sobre algunos temas que dan una pista sobre por dónde pueden ir sus palabras.

En la reunión, León XIV expresó su sorpresa por un dato: la cantidad de suicidios de jóvenes que hay en el país, según contó el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en una entrevista con Desayunos Informales de Canal 12.

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El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El papa había leído previamente algunos informes sobre Uruguay. “Estaba impactado por el tema del suicidio juvenil. No es que vaya a hablar del suicidio pero creo que es importante darse cuenta que el Uruguay necesita una inyección de esperanza, de vida, de amor a la vida. De tener el ánimo de luchar, de ir para adelante. Ese ‘vamo’ arriba’ que muchas veces decimos, yo creo que lo necesitamos”, detalló.

El cardenal uruguayo dijo que no sabe cuál será el mensaje que Léon XIV dejará en Uruguay pero espera que en sus palabras destaque la vida.

“El papa va a anunciar ese Dios de la vida, con todo lo que esto significa. No en el sentido negativo de decir ‘no al aborto’, ‘no a la eutanasia’. El tema son los anuncios positivos: ‘La vida es bella, vale la pena ser vivida, es un don de Dios’. Por ahí sin duda hay un mensaje que los uruguayos necesitamos porque necesitamos esperanza y alegría. Y creo que por ahí va el anuncio del papa”, comentó.

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Datos de suicidios en Uruguay presentados por el Ministerio de Salud Pública (Martin Cerchiari - Presidencia)

El índice de suicidios de uruguayos refleja los problemas de salud mental que hay en el país. Según del Ministerio de Salud Pública (MSP), la tasa de suicidio en 2024 fue de 21,35 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una leve disminución respecto al pico registrado en 2022 (23,2). Sin embargo, la tendencia general desde el año 2000 continúa en ascenso.

En cuanto a la distribución por edad, las tasas más altas se registraron en personas mayores. El grupo de 85 a 89 años presentó una tasa de 38,2 por 100.000 habitantes, seguido por los mayores de 90 años (37,6). El tercer lugar lo ocupó el grupo de 20 a 24 años, con una tasa de 33,2, la más alta registrada históricamente para esta franja etaria.

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El informe identifica dos picos etarios de mayor prevalencia: personas mayores de 80 años (tasa de 34,84) y jóvenes de 20 a 24 años (33,21).

Obispos de Uruguay se reunieron con León XIV en el Vaticano, a casi dos meses de su llegada a Uruguay (@iglesiauy)

El día que el papa quedará “extenuado”

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

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El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Se espera que varios argentinos lleguen hasta allí.

El papa estará unas tres horas en ese departamento. De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

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El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

La avanzada del Vaticano recorre la peatonal Sarandí hacia la Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo (@iglesiauy)

“El sábado de tarde el papa va a quedar extenuado. Van a ser encuentros cortos porque si no no le da la agenda”, comentó Sturla en la entrevista televisiva.

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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