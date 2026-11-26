El ministro del Interior señaló que la frase que el presidente dice al final de todos sus pronunciamientos no se debe censurar (Senado/YouTube)

Guardar

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, defendió el uso de la expresión “Viva Cristo Rey” por parte del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante la instalación de la III Convención Provida Justicia para Laura, realizada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, el 26 de noviembre de 2026.

En su intervención ante los asistentes al encuentro en el Congreso, el jefe de la cartera política respondió a los cuestionamientos que surgieron en distintos sectores frente a la frase con la que el mandatario finaliza sus discursos públicos.

PUBLICIDAD

Al explicar el significado que el Ejecutivo le otorga a esa invocación, Ordóñez afirmó: “Oye uno críticas al presidente Abelardo de la Espriella, cuando al terminar sus intervenciones invoca a Cristo Rey. Y en alguna oportunidad les manifestaba que la ausencia, que el grito de ¡Viva Cristo Rey! es el resumen de la batalla cultural a la cual este gobierno está comprometido”.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, defendió la expresión “Viva Cristo Rey” utilizada por el presidente Abelardo de la Espriella al finalizar sus intervenciones públicas (César Carrión/Presidencia - @MinInterior/X)

La batalla cultural de Abelardo de la Espriella: religión y política en el discurso del Gobierno

El ministro amplió su planteamiento al citar al cardenal Pie —una de las figuras más representativas del movimiento ultramontano— para relacionar la situación de la familia y los valores sociales con la presencia de esa convicción religiosa en la esfera pública.

PUBLICIDAD

“Si nosotros vemos en la disolución social la disolución de los valores, la disolución de la familia, la crisis moral generalizada, es porque Cristo ya no reina en la sociedad. O perdón, como decía el cardenal Pie, Cristo reina o por su ausencia o por su presencia”, dijo ante la célula legislativa.

A renglón seguido, el funcionario insistió en esa postura frente a la coyuntura social del país al señalar: “Cuando todo se disuelve, cuando la crisis que estamos viendo, sabemos, tan dramática, él está reinando por su ausencia, pero aspiramos a que él reine por su presencia”.

Cada vez que Abelardo de la Espriella termina una intervención, pronuncia o escribe un "Viva Cristo Rey" que ha desatado una ola de rechazo (Luisa Gonzalez/Reuters)

Durante el acto en el Capitolio Nacional, Ordóñez anunció además que el Gobierno acompañará en el Congreso de la República los proyectos de ley impulsados por la bancada provida, proceso que, según indicó, se adelantará mediante el diálogo y el respeto con todas las fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

Al referirse al debate público sobre estas agendas legislativas y al papel de las nuevas generaciones, el ministro expresó: “Se nos ha dicho que defender la vida, la familia y la inocencia de los niños era cosa del pasado. Se nos pidió silencio. Se nos estigmatizó. Se nos ridiculizó. Se nos pidió resignación. Se nos pidió aceptar que la vida del niño por nacer era negociable, que la maternidad era un contrato y que la infancia podía ser un laboratorio”.

“Pienso que ese relato ha terminado. Y son los jóvenes quienes están despertando a nuestra sociedad del letargo y la resignación al mal”, agregó el ministro.

PUBLICIDAD

El jefe de la cartera del Interior relacionó la crisis de la familia y los valores sociales con lo que calificó como la ausencia de Cristo en la sociedad (@MinInterior/X)

Ley Laura y maternidad subrogada: la agenda provida que el Ejecutivo llevará al Congreso

Entre las iniciativas respaldadas por el Ministerio del Interior se encuentra la denominada Ley Laura, aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, la cual busca prohibir los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años.

Sobre el alcance de ese articulado, Ordóñez declaró: “Esta ley, como la vemos desde el Gobierno, busca fundamentalmente cuidar a los niños”, al recordar que el artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos de los menores de edad y la necesidad del acompañamiento familiar y profesional.

En la misma jornada, el ministro destacó la aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con 27 votos, de un proyecto de ley que prohíbe la maternidad subrogada, así como el respaldo gubernamental a un acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución con el fin de reconocer la vida humana desde la fecundación.

PUBLICIDAD

El ministro respaldó la denominada ley Laura, iniciativa que busca prohibir los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años (Senado/YouTube)

Ordóñez mencionó que durante su paso como embajador ante la Organización de Estados Americanos formalizó el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra y concluyó reiterando el compromiso de su despacho en el trámite legislativo: “Acompañaremos estos proyectos de cada debate de la mano de ustedes, con diálogo, con respeto por todas las bancadas y con la convicción de que estamos haciendo lo correcto”.