América Latina

La Policía de Bolivia detuvo a miembro clave de la banda criminal brasileña PCC durante un “incidente doméstico”

Las autoridades identificaron al arrestado como Marco de Oliveira Ferreira, quien residía irregularmente bajo una identidad falsa y será retirado del territorio nacional

Agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Bolivia, el 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)
Agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Bolivia, el 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)
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La Policía de Bolivia detuvo en Santa Cruz a Marco de Oliveira Ferreira, señalado como “un alto miembro” del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas en Brasil. Las autoridades anunciaron que lo expulsarán del país en las próximas horas.

El comandante de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, informó que el ciudadano brasileño permanecía de forma irregular en territorio nacional y utilizaba una identidad falsa. Según el jefe policial, había salido de Brasil con antecedentes por narcotráfico, sicariato y organización criminal, además de tres órdenes de condena pendientes.

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La captura ocurrió después de un “incidente doméstico” en una zona popular de Santa Cruz. Los agentes acudieron al lugar y constataron que el hombre era buscado por la unidad de Inteligencia, explicó Álvarez. La Policía indicó que cumplió los protocolos establecidos y emitió una resolución para expulsar al detenido.

El Gobierno de Rodrigo Paz activó recientemente el Plan Fronteras Seguras tras varios episodios de violencia registrados en Santa Cruz durante los últimos meses. Entre ellos figuraron los asesinatos a tiros de cuatro civiles y un agente de Inteligencia en San Matías, en agosto.

El Ejecutivo boliviano atribuye parte de esos crímenes a la disputa entre el PCC y el Comando Vermelho (CV) por rutas de narcotráfico en la frontera con Brasil. El conflicto incrementó la violencia en áreas de la Chiquitania y la Amazonía boliviana.

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Agentes de policía custodian el perímetro de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) (REUTERS/Claudia Morales)
Agentes de policía custodian el perímetro de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) (REUTERS/Claudia Morales)

El pasado 24 de de septiembre, las fuerzas bolivianas también a una mujer presuntamente vinculada al CV y un hombre identificado como integrante del PCC. Ambos registran antecedentes por narcotráfico en Bolivia y Brasil, además de una permanencia irregular en territorio boliviano.

El Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar el intercambio de información y las acciones contra las organizaciones criminales. La semana pasada, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también comunicó la creación de dos unidades de élite cerca de la frontera brasileña, con apoyo de Estados Unidos, para enfrentar la violencia vinculada al narcotráfico.

Más de 120 tenientes y sargentos de la Policía de Bolivia iniciarán el próximo lunes un curso de élite contra el “narcoterrorismo” y, tras la capacitación, serán destinados a cuatro zonas de la frontera con Brasil, según informó la administración de Paz.

La formación se dictará en la Academia Nacional de Policías (Anapol), en La Paz, y estará dirigida a agentes recién graduados. El viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado, indicó que los efectivos recibirán preparación para actuar en los territorios fronterizos donde el Ejecutivo identifica la mayor presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Miembros de la policía militar boliviana montan guardia en una carretera (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)
Miembros de la policía militar boliviana montan guardia en una carretera (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)

A cuatro regiones de la frontera con Brasil”, señaló Maldonado al anunciar el futuro destino de los policías. El funcionario, que asumió el miércoles pasado la conducción del viceministerio, sostuvo que en esas áreas se han registrado los mayores problemas de “narcoterrorismo” del país.

Maldonado afirmó que el plan prevé la participación de habitantes de las localidades fronterizas. El Ejecutivo organizará una mesa de trabajo con productores de castaña, ganaderos, mototaxistas y comerciantes de esas regiones.

“Los operativos son continuos y permanentes para dar con los autores materiales e intelectuales del tráfico de sustancias controladas y desarticular organizaciones criminales que pretenden operar en Bolivia”, afirmó días atrás Oviedo. El funcionario ya había advertido que tanto el PCC como el CV “están reclutando” bolivianos, por lo que se combate a ambas organizaciones “con la cooperación internacional”.

Oviedo explicó que el Gobierno cuenta con la colaboración de la cooperación internacional, como organismo con la DEA, de Estados Unidos; la Policía Federal de Brasil, organizaciones policiales de la Unión Europea (UE), entre otras.

(Con información de EFE)

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