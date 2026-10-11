Dos trabajadores quedaron atrapados tras un alud de barro en una mina de Chile

Las autoridades continúan las labores de rescate de los dos mineros atrapados

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Dos trabajadores permanecen atrapados y otro fue rescatado tras un alud de barro ocurrido la tarde del domingo en la División El Teniente, en Chile, informó la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El hecho ocurrió mientras la zona centro del país registraba lluvias intensas y tormentas eléctricas. Senapred mantenía una alerta temprana preventiva para varias regiones de la zona centro-sur, incluida O’Higgins, por la posibilidad de tormentas y precipitaciones entre normales y moderadas en períodos breves.

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Los tres trabajadores se movilizaban en un vehículo cuando quedaron atrapados. El trabajador rescatado fue trasladado a un centro asistencial, mientras los otros dos ya habían sido ubicados y continuaban las labores para sacarlos del lugar.

Codelco atribuyó el alud a las condiciones climáticas que afectan la zona centro del país, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño. La compañía informó que el incidente ocurrió en el sector de la mina a rajo abierto de la división ubicada en la comuna de Machalí, región de O’Higgins.

El Teniente se encuentra a 100 km al sur de Santiago y es el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo. El año pasado, un derrumbe ocurrido tras un sismo dejó seis trabajadores muertos en ese complejo minero.

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Un antecedente reciente

FOTO DE ARCHIVO. Vista de instalaciones de la mina de cobre El Teniente de Codelco, cerca de Rancagua, Chile. Julio de 2024. REUTERS/Fabián Cambero

El Teniente ya había sufrido una tragedia en 2025: el 31 de ese mes, un colapso en el sector Andesita, parte del proyecto de expansión subterráneo, siguió a un sismo de magnitud 4.2 registrado a unos 500 metros de profundidad. Murieron seis trabajadores contratistas, uno de Salfa Montajes y cinco de Gardilcic, y hubo nueve heridos.

Codelco activó entonces su Comité de Emergencia y anunció una investigación para determinar las causas. En las fuentes consultadas no figuran conclusiones oficiales de ese proceso ni datos verificados sobre cambios posteriores en los protocolos de seguridad.

La división, descrita habitualmente como la mayor mina subterránea de cobre del mundo, combina operación subterránea con un sector a rajo abierto, donde ocurrió el alud de este domingo. Es la diferencia clave entre ambos episodios: en 2025 el origen fue sísmico y en galerías profundas; ahora fue un deslizamiento en superficie vinculado a las precipitaciones.

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El Niño y las lluvias

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

El accidente se produce en plena temporada de lluvias intensas. En julio, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió de una rápida evolución de El Niño hacia un episodio fuerte, con mayor probabilidad de sequías y lluvias torrenciales. La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó precipitaciones sobre lo normal entre Coquimbo y Magallanes.

Las proyecciones posteriores apuntan a más intensidad. La OMM prevé que El Niño alcance una fuerza muy elevada hacia fines de 2026 y persista hasta febrero de 2027. El Centro de Predicción del Clima de Estados Unidos estimó en julio un 81% de probabilidad de un episodio muy fuerte entre octubre y diciembre. La OMM advierte, no obstante, que los efectos no son iguales en todas las regiones.

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Los pronósticos no dan tregua inmediata: se esperan nuevas lluvias en Santiago desde el lunes, con tormentas eléctricas y posible granizo.

La investigación de la Fiscalía y de la propia Codelco deberá establecer si el alud era previsible y si se aplicaron los protocolos para un día de alerta. Con dos accidentes graves en 14 meses y víctimas en ambos casos de empresas contratistas, el foco recaerá sobre la cadena de subcontratación de la estatal.