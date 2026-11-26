Manifestación del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista, en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

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La Audiencia de Huesca ha condenado a dos años de prisión a un hombre de 42 años por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de reincidencia, después de acosar con decenas de llamadas a su expareja. El acusado había apelado el fallo dictado en julio por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Huesca, pero el tribunal ratificó la sentencia el pasado 3 de noviembre.

El caso se remonta al verano de 2023, según informa el Heraldo de Aragón. Alexandre Manuel A. S., que había mantenido una relación con la víctima desde abril de 2022, no aceptó que ella pusiera fin a la relación. Tras la ruptura, en julio de ese año, comenzó a llamarla de forma insistente a sus teléfonos móvil y fijo —hasta un centenar de veces— y le envió mensajes por internet. También acudió en varias ocasiones al portal de su vivienda. Por ello, especialistas en violencia de género advierten que la separación puede suponer un momento de especial riesgo para las víctimas, ya que algunos agresores reaccionan ante la pérdida de control con conductas de vigilancia, hostigamiento o intimidación.

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La sentencia recoge uno de esos episodios, ocurrido el 10 de agosto, cuando el hombre esperó a la mujer a la salida de su casa y la interceptó. Tres días más tarde, ella accedió a reunirse con él en el Coso de Huesca. La discusión terminó cuando logró alejarse del acusado, que intentó besarla después de insultarla. “Puta, maltratadora, te follas a cualquiera”, le dijo, de acuerdo con el fallo. Durante ese encuentro, además, le arrojó una botella mientras estaban en un bar.

La mujer denunció los hechos después de verse obligada a desconectar el teléfono móvil y el interfono de su casa, y de limitar sus salidas por temor a encontrárselo. Un juzgado de instrucción dictó una orden de alejamiento y lo condenó a dos años de cárcel, con la prohibición de aproximarse a ella durante seis años.

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La defensa alegó un error en la valoración de la prueba y la vulneración de la presunción de inocencia, argumentos que la Audiencia Provincial rechazó. El acusado presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que la resolución todavía no es firme.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Tenía antecedentes por violencia de género

El condenado ya tenía antecedentes por violencia de género contra una pareja anterior, por hechos cometidos en 2021. La Audiencia de Huesca consideró consistente el relato de la víctima, que mantuvo la misma versión ante la Policía Nacional, el juzgado y durante el juicio.

El tribunal también valoró como prueba los registros de llamadas y los correos enviados por el acusado. En algunos de esos mensajes, posteriores al incidente de agosto, pedía perdón y reconocía que no podía controlar su necesidad de verla. Para la Audiencia, esas comunicaciones respaldan la denuncia y acreditan la conducta de acoso.

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A lo largo de este año, 49 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España. Los casos de las dos últimas víctimas mortales se conocieron este 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.