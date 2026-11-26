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José Eduardo Derbez aclara que permanece soltero y descarta estar estrenando romance, luego de los rumores que lo vinculan con Mariana BO tras varias salidas, un arreglo de rosas y fotografías juntos. El actor compartió un comunicado en tono de humor para responder a las especulaciones sobre su vida sentimental.

En una historia de Instagram, José Eduardo Derbez dirige su mensaje a “medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos, chismosos y público en general”. El actor señala que cualquier actualización sobre una futura relación será informada cuando él también tenga conocimiento.

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La publicación llega después de que Mariana BO confirmara que ambos se estaban conociendo y que habían comenzado a salir. La DJ también reveló que Derbez le envió un ramo de rosas rojas y que habían compartido una comida antes de que ella viajara a Guatemala.

Aunque José Eduardo Derbez no menciona por nombre a Mariana BO, su mensaje aparece en medio de la cobertura sobre el acercamiento entre ambos. El actor deja claro que, por ahora, no tiene novia ni presenta una relación formal.

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José Eduardo Derbez afirma que está soltero

El actor usó un fondo negro con letras blancas para difundir el texto en sus historias de Instagram. Desde el inicio, define su estatus sentimental y rechaza que haya comenzado una nueva relación después de su separación de Paola Dalay.

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“Por medio de la presente, quiero informarles que actualmente me encuentro soltero”, escribió José Eduardo Derbez. El mensaje fue difundido este jueves 26 de noviembre, semanas después de que él y Paola Dalay hicieran pública su ruptura.

La aclaración continúa con una referencia directa a las versiones que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos. “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, señala.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez también juega con los escenarios que han alimentado las especulaciones.

“Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado; y si me ven sonriendo en un celular, seguramente estoy viendo un meme”, agrega.

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José Eduardo Derbez no ofrece detalles sobre sus encuentros con Mariana BO ni explica si ambos dejaron de salir. Tampoco se refiere de forma directa a las imágenes que los muestran en un campo de tiro, en una salida nocturna y durante una comida en un restaurante de Ciudad de México.

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El actor usa el humor para responder a los rumores

En lugar de emitir un mensaje breve, José Eduardo Derbez publica un comunicado con referencias irónicas a la atención que ha recibido su vida privada. El actor señala que su corazón está temporalmente fuera de servicio, aunque mantiene una “normalidad” dentro de la broma.

“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, escribió. La frase llega luego de que se multiplicaran las versiones sobre una nueva relación después de la ruptura con Paola Dalay.

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José Eduardo Derbez también agradece el interés que existe alrededor de sus vínculos sentimentales. “Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental, especialmente a quienes parecen tener más información sobre ella que yo mismo”, añade.

Al final del texto, el actor dice que disfruta su soltería, su libertad y la posibilidad de dormir atravesado en la cama. El comunicado cierra con otra broma sobre su disponibilidad sentimental.

(Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

“Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere”, escribió Derbez. En las últimas líneas se describe como un hombre soltero, no emocionalmente disponible y “definitivamente sin supervisión”.

Mariana BO confirma que ambos comenzaron a salir

La publicación de José Eduardo Derbez contrasta con las declaraciones que Mariana BO dio durante un encuentro reciente con la prensa. La DJ explica que conoció al actor hace cerca de un año y medio, en un evento vinculado con Pared de Idiotas.

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La cantante cuenta que, después de invitarlo a celebrar su cumpleaños, surgió una cercanía entre ambos. “A partir de ahí como que hubo una chispa y a partir de ahí empezamos a salir”, dijo Mariana BO.

Más adelante, la DJ delimitó el tiempo de su acercamiento. Mariana BO aclara que conoce desde hace tiempo a José Eduardo Derbez, pero que las salidas entre ambos comenzaron “hace como unos días”.

(Foto: captura de pantalla/Youtube)

La productora también señala que no son novios. “Él es un amigo, lo estamos pasando muy bien, estamos saliendo, nos estamos conociendo y no hay nada serio ahorita”, declaró frente a las cámaras.

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A pesar de esa precisión, Mariana BO no descartó que el vínculo pudiera cambiar. La DJ sostiene que está abierta al amor y que existe una conexión con el actor.

Las rosas, el campo de tiro y la comida que avivaron las versiones

La conversación sobre José Eduardo Derbez y Mariana BO comenzó luego de que ambos compartieran imágenes de una visita a un campo de tiro. En las fotografías aparecen con lentes oscuros, gorras y protectores auditivos durante la práctica.

Después surgieron imágenes de los dos durante una salida nocturna. Mariana BO reconoce que han tenido distintos planes y que la convivencia no se redujo a una sola ocasión.

La DJ también presumió en Instagram un ramo de rosas rojas y etiquetó a José Eduardo Derbez. Cuando le preguntaron quién había enviado el detalle, Mariana BO respondió: “No, él me mandó a mí”.

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Días después, Siéntese quien pueda mostró a Mariana BO cuando llegaba a un restaurante para comer con el actor. Ella confirmó que se reuniría con Derbez antes de viajar y describió el encuentro con naturalidad.

“Sí, de hecho vengo a comer con José Eduardo y mañana me voy de viaje, así que todo cool”, expresó la DJ. En ese momento, el actor no atendió a la prensa.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron públicamente su separación el pasado 1 de noviembre. Ambos comparten a su hija Tessa y han señalado en distintas ocasiones que buscan mantener una convivencia cordial por el bienestar de la menor.

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Con su comunicado, José Eduardo Derbez fija una postura frente a las versiones sobre Mariana BO: afirma que está soltero y niega tener una novia o un romance formal.