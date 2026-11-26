Este jueves se prevén diversas movilizaciones en la capital, principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y calles aledañas.
Las autoridades capitalinas anticipan afectaciones viales por al menos dos marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Últimas actualizaciones
Este 26 de noviembre se registran movilizaciones en la Ciudad de México. El Movimiento Plural de Maquileros marcha desde la estación Juanacatlán hacia la Secretaría de Economía a las 10:00 horas. Por la tarde, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifiestan del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, a partir de las 16:00 horas.
La SSC-CDMX reporta además ocho concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada motociclista y cinco rodadas ciclistas programadas para la jornada. Las autoridades anticipan posibles afectaciones viales, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.