La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves. (Crédito: Gobierno de México)

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña de Maru Campos por la gubernatura de Chihuahua en 2021, luego de que The New York Times publicara que el exvicefiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo habría recaudado recursos provenientes del narcotráfico para beneficiar a la panista.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la presidenta informó que solicitó a la Fiscalía esclarecer las acusaciones difundidas un día antes por el periódico estadounidense, que también relacionan al exfuncionario con presuntas redes criminales y con la colaboración de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal.

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“Ayer que vi la nota y le pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso”, dijo durante la conferencia.

Sheinbaum cuestionó que Zuany Portillo, quien presuntamente era investigado por vínculos con el narcotráfico, participara en el acercamiento entre la Fiscalía de Chihuahua y agentes de la CIA para realizar actividades en México sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del Gabinete de Seguridad.

La mandataria puso en duda que un funcionario bajo sospecha de nexos criminales hubiera facilitado la entrada y operación de personal de una agencia de inteligencia estadounidense, además de que posteriormente abandonara México y se encontrara en Estados Unidos.

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“¿Cómo es que estaba investigado por vínculos con el narcotráfico y luego esa persona es parte de quienes abren la puerta a una de las agencias de Estados Unidos a nuestro territorio?”, cuestionó.

La presidenta sostuvo que el caso debe esclarecerse por la relación que involucra a funcionarios mexicanos, agencias estadounidenses y posibles actividades irregulares dentro de Chihuahua, particularmente por la posición que Zuany Portillo ocupó en la Fiscalía estatal.

Sheinbaum señaló la relación de Zuany con la CIA y su salida a EEUU

Durante la conferencia, Sheinbaum se refirió a Zuany Portillo como uno de los funcionarios que habría establecido la relación entre la Fiscalía de Chihuahua y agentes estadounidenses para operar en territorio nacional sin los permisos correspondientes.

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La presidenta cuestionó que el exvicefiscal, quien de acuerdo con los señalamientos habría sido investigado por posibles vínculos con el narcotráfico, terminara involucrado en la colaboración con la CIA y posteriormente se trasladara a Estados Unidos.

“Primero, ese vínculo; luego la relación con una de las agencias de Estados Unidos, y luego su fuga a Estados Unidos y allá está”, expresó al enumerar los puntos que, a su juicio, deben aclararse.

La FGR investigará los señalamientos del NYT sobre la campaña de Maru Campos en 2021, en los que aparece el exvicefiscal Guillermo Zuany Portillo. El caso también involucra al exfiscal César Jáuregui por la polémica colaboración de autoridades de Chihuahua con agentes de la CIA.

Sheinbaum también recordó que México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de decenas de personas que permanecen pendientes de respuesta. En ese contexto, mencionó que le habían informado sobre alrededor de 54 solicitudes de extradición sin contestación.

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“Hoy me pasaron (la información), son cerca de 54 casos de extradición que hemos solicitado a EEUU que no han sido contestados”, declaró.

La mandataria cuestionó que una persona que habría sido investigada por presuntos vínculos con organizaciones criminales pudiera posteriormente facilitar actividades de una agencia estadounidense en México y terminar en ese país, mientras existen solicitudes de extradición que siguen sin resolverse.

La petición a la FGR busca que la autoridad ministerial determine qué elementos existen sobre los señalamientos contra Zuany Portillo y si las acusaciones difundidas sobre la campaña electoral de 2021 tienen sustento.

NYT señaló presuntos recursos del narcotráfico para la campaña de Maru Campos

El señalamiento sobre la campaña de Maru Campos apareció en un reportaje de The New York Times publicado el miércoles 25 de noviembre, firmado por Steve Fisher, en el que se reportó que el gobierno mexicano amplió las investigaciones contra Zuany Portillo por posibles delitos de narcotráfico, tráfico de migrantes y presunto desvío de dinero proveniente del negocio de las drogas hacia una campaña política.

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De acuerdo con el periódico, funcionarios mexicanos y un reporte del Gabinete de Seguridad no publicado, que fue revisado por el medio, sostienen que antes de las elecciones estatales de 2021 Zuany habría utilizado su posición policial para proteger a grupos criminales y reunir recursos de procedencia ilícita en beneficio de Maru Campos, quien contendió por la gubernatura de Chihuahua.

La publicación señala que los presuntos vínculos del exfuncionario con organizaciones criminales se habrían desarrollado durante su ascenso dentro de las corporaciones de seguridad estatales, en las que ocupó distintos cargos antes de llegar a la Fiscalía especializada en operaciones estratégicas.

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El reportaje también refiere que, después de ganar la gubernatura, Campos nombró a Zuany en un puesto relacionado con operaciones estratégicas, entre cuyas responsabilidades se encontraba combatir a narcotraficantes y redes de tráfico de personas.

Los señalamientos sobre el supuesto financiamiento criminal se atribuyen a fuentes oficiales mexicanas y al documento de seguridad citado por el periódico. Hasta ahora, el contenido íntegro de ese reporte no ha sido divulgado públicamente, ni se ha presentado una resolución judicial que confirme que la campaña de la panista recibió recursos del narcotráfico.

Maru Campos rechazó las acusaciones y exigió rectificación

Tras la publicación del reportaje, el Gobierno de Chihuahua rechazó categóricamente que la campaña de Maru Campos en 2021 hubiera recibido dinero de organizaciones criminales y negó que Guillermo Zuany Portillo recaudara, aportara o canalizara fondos para beneficiar a la gobernadora.

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La administración estatal solicitó una rectificación al periodista Steve Fisher y al periódico estadounidense, al cuestionar que los señalamientos se sustentaran en fuentes anónimas y en un documento del Gabinete de Seguridad que, aseguró, no le fue presentado ni del que conocía su contenido, fecha o autoría.

En su posicionamiento, el gobierno de Chihuahua sostuvo que la premisa sobre la que se le pidió responder antes de la publicación era distinta de la acusación finalmente difundida, pues se le habría consultado sobre una investigación federal para determinar si Zuany recaudó fondos ilícitos para la campaña.

También argumentó que durante las elecciones de 2021 Zuany se desempeñaba como coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, bajo la administración del entonces gobernador Javier Corral, por lo que la corporación a la que pertenecía no estaba bajo el mando de Campos ni de su partido.

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El gobierno estatal afirmó, además, que ninguna autoridad federal, estatal o electoral ha notificado, requerido o mencionado a la gobernadora, a su campaña o a la administración actual por los hechos señalados en el reportaje.

Sobre la situación jurídica del exfuncionario, Chihuahua informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo el 16 de octubre de 2026 una orden de aprehensión contra Zuany Portillo por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad, y aseguró que desde entonces lo considera prófugo.

La administración estatal insistió en que esa orden fue obtenida por la propia Fiscalía de Chihuahua y rechazó que el caso permita establecer que Campos o su campaña recibieron dinero ilícito.

La colaboración con agentes de la CIA provocó una crisis en Chihuahua

El caso de Zuany Portillo también está relacionado con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y con las operaciones que habrían realizado en coordinación con funcionarios estatales sin autorización de instancias federales mexicanas.

La colaboración quedó expuesta en abril de 2026, tras un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara. Durante el regreso de la operación ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, entre ellos Pedro Román Oseguera Cervantes, quien se desempeñaba como director de la Agencia Estatal de Investigación.

El episodio desató cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en operativos de seguridad dentro de México y sobre los mecanismos de autorización, coordinación e intercambio de información con agencias estadounidenses.

La controversia derivó en la salida de funcionarios de la Fiscalía estatal, entre ellos César Jáuregui Moreno, quien se desempeñaba como fiscal general de Chihuahua, además de Zuany Portillo, señalado por facilitar la colaboración con la CIA.

Sheinbaum ha sostenido que las actividades de agencias estadounidenses en México deben realizarse bajo las leyes nacionales y con autorización de las instancias correspondientes, al considerar que la presencia de personal extranjero sin conocimiento del gobierno federal representa una vulneración a la soberanía.

Con la solicitud de investigar los presuntos recursos criminales para la campaña de Maru Campos, la FGR deberá esclarecer los nuevos señalamientos contra Zuany Portillo y determinar si existen elementos que acrediten las acusaciones difundidas por The New York Times, sin que hasta ahora el supuesto financiamiento ilícito haya sido confirmado judicialmente.