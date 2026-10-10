América Latina

Douglas Ruas, aliado de Flávio Bolsonaro, fue declarado gobernador electo de Río de Janeiro

El dirigente del Partido Liberal dio la sorpresa y venció al candidato de Lula, Eduardo Paes, quien llegaba como favorito en las encuestas

Douglas Ruas Brasil
Douglas Ruas fue declarado gobernador electo de Río de Janeiro tras la anulación judicial de los votos de Anthony Garotinho. (Credit Image: © Onofre Veras/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
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Douglas Ruas fue declarado gobernador electo de Río de Janeiro este sábado, después de que la justicia anulara los votos del candidato Anthony Garotinho por considerarlo inelegible.

La victoria permitió al Partido Liberal (PL), vinculado al candidato presidencial Flávio Bolsonaro, alcanzar seis gobernaciones, la mayor cifra entre las formaciones políticas. El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo tres, todas en el noreste.

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Ruas consiguió 50,8% de los votos frente al 44,1% de Eduardo Paes, respaldado por Lula, según el recuento del Tribunal Regional Electoral. Garotinho había quedado tercero con 3,1% de las papeletas antes de que sus apoyos fueran anulados.

El resultado sorprendió porque ninguna encuesta situaba a Ruas por delante de Paes, considerado el favorito. El gobernador electo tiene 37 años, es inspector de la Policía regional y presidía la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro antes de competir en los comicios.

Durante un acto junto a Ruas, Flávio Bolsonaro dijo el viernes: “Río de Janeiro tendrá un gobernador y un presidente de la República alineados para que, a partir de enero del año que viene, declaremos la guerra a los narcoterroristas del Comando Vermelho y del PCC (Primeiro Comando da Capital)”.

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Los gobernadores electos de São Paulo y Minas Gerais, aunque no pertenecen al PL, también respaldan a Bolsonaro. El candidato presidencial Augusto Cury, tercero en la primera vuelta, anunció este jueves su apoyo a Flávio Bolsonaro para la segunda ronda frente a Lula.

Douglas Ruas (derecha) participa de una actividad de campaña en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)
Douglas Ruas (derecha) participa de una actividad de campaña en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

Dominio en el Senado

Tras las elecciones del domingo pasado, el Partido Liberal amplió de 15 a 28 escaños su bancada en el Senado y controlará desde 2027 más de un tercio de la Cámara Alta, un resultado que fortalece a la derecha antes de la segunda vuelta presidencial entre Lula y Bolsonaro.

El Senado cuenta con 81 miembros, por lo que los 28 representantes del PL equivalen al 34,6% del total. La formación que postula a Flávio Bolsonaro para la Presidencia ya tenía la bancada más numerosa, pero sumará 13 legisladores en el próximo período.

La fuerza del PL puede aumentar mediante acuerdos con Republicanos, que tendrá seis senadores, y Novo, que contará con tres. Las tres agrupaciones podrían reunir 37 votos, aunque la mayoría absoluta exige 42 escaños.

El avance conservador modifica también el peso del Centrão, el conjunto de partidos de centro y centroderecha que suele negociar su apoyo con el Ejecutivo. El PSD, hasta ahora segunda fuerza de la Cámara Alta con 14 senadores, quedará reducido a cinco representantes.

Flávio Bolsonaro disputará la presidencia de Brasil con Lula el próximo 25 de octubre (REUTERS/Pilar Olivares)
Flávio Bolsonaro disputará la presidencia de Brasil con Lula el próximo 25 de octubre (REUTERS/Pilar Olivares)

Progressistas, otra de las formaciones centrales de ese espacio, pasará de ocho a seis bancas. El resultado deja al futuro Gobierno obligado a negociar con otros sectores para aprobar sus iniciativas legislativas.

El PT conservará nueve senadores tras incorporar seis nuevos representantes. En conjunto, los partidos de izquierda bajarán de 17 a 15 escaños, incluidos los cuatro del Partido Socialista Brasileño (PSB), al que pertenece el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Lula advirtió sobre las consecuencias de una eventual mayoría de derecha en la Cámara Alta: “No podemos permitir que la derecha forme una mayoría en el Senado porque, si lo hacen, van a transformar este país en un infierno”.

Entre los nuevos integrantes de la bancada liberal estarán Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente, y Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos.

La distribución de las gobernaciones aún puede cambiar en los estados donde ningún candidato superó la mitad de los votos válidos. Esos distritos celebrarán una segunda vuelta el 25 de octubre.

El Partido Liberal alcanzó seis gobernaciones en los comicios, mientras que el Partido de los Trabajadores obtuvo tres. (REUTERS/Pilar Olivares)
El Partido Liberal alcanzó seis gobernaciones en los comicios, mientras que el Partido de los Trabajadores obtuvo tres. (REUTERS/Pilar Olivares)

La derrota más relevante para el Gobierno de Lula ocurrió en San Pablo. Fernando Haddad, ex ministro de Hacienda y dirigente del PT, perdió la elección a gobernador ante Tarcísio de Freitas, actual mandatario estadual y aliado de Bolsonaro.

Haddad recibió 36,22% de los votos, frente al 62,85% alcanzado por Freitas. El resultado se sumó a las derrotas de antiguos integrantes del Ejecutivo que habían dejado sus cargos para buscar un escaño en el Senado.

Gleisi Hoffmann, ex ministra de Relaciones Institucionales y antigua presidenta del PT, no logró ser elegida por Paraná. Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, y Simone Tebet, ex ministra de Planificación, perdieron sus candidaturas senatoriales por San Pablo, mientras Carlos Fávaro, antiguo titular de Agricultura, tampoco obtuvo la banca por Mato Grosso.

Dos ex ministros sí alcanzaron resultados favorables. Renan Filho, antiguo titular de Transportes, fue elegido gobernador de Alagoas en primera vuelta por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y André Fufuca, ex ministro de Deportes, consiguió un escaño en el Senado por Maranhão con Progressistas.

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