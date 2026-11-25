Nueva cárcel de Riohacha busca aliviar el hacinamiento penitenciario en La Guajira (@SebasCote95/X)

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El Ministerio de Justicia confirmó que este miércoles 25 de noviembre de 2026 entrará en funcionamiento una nueva cárcel en Riohacha, La Guajira. El acto contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella y representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

De acuerdo con información suministrada por El Tiempo, el complejo, cuya construcción comenzó en 2020, integra el plan de renovación de infraestructura penitenciaria contemplado en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Aunque gran parte de los trabajos se ejecutó durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la entrega estará a cargo de la actual administración.

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La obra tuvo un costo de $307.969 millones, mientras que la interventoría fue contratada por cerca de $21 mil millones. La inauguración estaba prevista para junio, pero los plazos se extendieron hasta el cierre de este año.

La cárcel fue levantada sobre un área de 36.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, entre sindicados y condenados. Cuenta con ocho pabellones: siete para hombres y uno destinado a mujeres.

El Ministerio de Justicia confirmó que este miércoles 25 de noviembre de 2026 entrará en funcionamiento una nueva cárcel en Riohacha, La Guajira (@SebasCote95/X)

Las instalaciones incluyen áreas de visitas, dependencias judiciales y administrativas, auditorio, portal de acceso, aulas para atención y tratamiento, servicios de salud, talleres de mantenimiento, cocina para la población masculina, lavandería, depósito de residuos, alojamiento para el personal de custodia y una planta de tratamiento de aguas residuales, según el medio de comunicación.

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También dispone de un salón de armonización para comunidades indígenas y de muros de concreto que separan la estructura interna de la zona rural de Riohacha. Para la población wayuu se habilitó un espacio específico dentro del establecimiento.

El pabellón femenino tendrá cupo para al menos 152 internas e incorporará un centro de desarrollo infantil para atender hasta 15 mujeres gestantes o madres con hijos pequeños.

La apertura busca aliviar la presión sobre los centros de reclusión de la capital de La Guajira. La actual cárcel de Riohacha registra un hacinamiento superior al 260%, mientras que el centro de detención transitoria de la ciudad ha llegado a una sobrepoblación de hasta 3.700%, según reportes de la Policía.

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La obra tuvo un costo de $307.969 millones, mientras que la interventoría fue contratada por cerca de $21 mil millones. La inauguración estaba prevista para junio, pero los plazos se extendieron hasta el cierre de este año (@SebasCote95/X)

Hacinamiento en las cárceles de Colombia en 2026

El hacinamiento en las cárceles de Colombia se ubicó en 23,3% en 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con corte al 21 de octubre. En ese momento, había 100.917 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.

El problema también persiste en centros de detención transitoria, como estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). Allí permanecían 17.866 personas en espacios con capacidad para 9.784, según cifras entregadas por la Policía Nacional al Inpec.

Entre los establecimientos con mayor sobrepoblación figuraban la cárcel de La Paz, en Itagüí, con 273% de hacinamiento; la de Riohacha, con 261%; y la de Caucasia, con 173%. En la estación de Policía Soledad 2000, en Atlántico, la Defensoría del Pueblo reportó 181 detenidos en un lugar diseñado para 27 personas, equivalente a un hacinamiento de 570,4%.

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Esta situación ha llevado a que personas sindicadas y condenadas permanezcan durante semanas o meses en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, espacios concebidos para retenciones breves. La Defensoría del Pueblo identificó que, en visitas a 94 centros de detención transitoria durante 2026, el 59% de los detenidos llevaba más de tres meses allí.

El hacinamiento en las cárceles de Colombia se ubicó en 23,3% en 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con corte al 21 de octubre (Agencias)

La puesta en marcha del establecimiento permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria disponible en La Guajira, pero el impacto dependerá de la asignación de personal, los traslados de internos y la coordinación entre las entidades responsables. La crisis también plantea la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el uso prolongado de espacios de detención temporal y garanticen condiciones adecuadas para la población privada de la libertad.

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