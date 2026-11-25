El pronunciamiento de Iván Cepeda en respuesta a Abelardo de la Espriella fue en su cuenta oficial de X (Suministrada a Infobae Colombia-Luisa González/Reuters)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuestionó el acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Gobierno colombiano, al cumplirse 10 años de su firma.

En su cuenta oficial en X, el jefe de Estado calificó el Acuerdo Final de Paz de “bodrio” y cuestionó la inversión realizada y los resultados obtenidos.

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Al respecto, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda le respondió en la misma red social y cuestionó sus declaraciones.

Iván Cepeda cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por sus declaraciones sobre el Acuerdo de Paz (@IvanCepedaCast/X)

Según Cepeda, al presidente De la Espriella le gustan las guerras libradas por otros, de acuerdo con las declaraciones del senador. El excandidato presidencial señaló que el conflicto ha dejado alrededor de 800.000 muertos y cerca de 10 millones de víctimas.

“La guerra, librada por otros, por supuesto, esa que tanto le gusta a usted, señor De la Espriella, y que ha dejado tanto luto en los hogares colombianos; que ha dejado 800.000 muertos, y cerca de 10 millones de víctimas, ha costado mal contados al menos 600 billones de pesos en las últimas décadas”, expresó Cepeda.

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Iván Cepeda afirmó que el reclutamiento de menores en los territorios más pobres de Colombia no es producto de la paz, sino de la guerra, la minería, a la que calificó como “depredadora”, y la pobreza.

“El reclutamiento de menores en los territorios más pobres del país no es el resultado de la paz, sino de la guerra, de la ausencia de reforma agraria, de la minería depredadora, de la pobreza, del atraso y del narcotráfico”, afirmó.

Y agregó: “A propósito del narcotráfico, señor De la Espriella, sus jefes como el señor Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’ son sus responsables. Es decir, quienes han sido sus socios y amigos. A quienes usted protege y beneficia”.

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Iván Cepeda afirmó que el reclutamiento de menores en los territorios más pobres de Colombia no es producto de la paz, sino de la guerra (Pacto Histórico/Facebook)

El senador del Pacto Histórico indicó que la paz cuesta, pero sostuvo que la guerra aniquila la posibilidad de que Colombia sea una nación próspera.

“La paz cuesta, pero la guerra aniquila la posibilidad de que seamos una nación próspera, equitativa y democrática. Nos ha convertido en uno de los pocos países del planeta que ha vivido en la violencia permanentemente desde hace 70 años. Y eso gracias a personajes como usted”, indicó.