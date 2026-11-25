La empresaria de fajas dejó claro que no le interesan las críticas de sus seguidores. (@yinacalderonoficial/IG)

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Dos días después de la boda de Giovanny Ayala con María Gómez, la empresaria e influencer Yina Calderón publicó un mensaje en sus historias de Instagram que volvió a encender una polémica de más de una década: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”.

La frase, publicada el lunes 23 de noviembre de 2026 sobre una fotografía de los recién casados, llegó acompañada del tema Piensa en mí, interpretado por el propio Ayala, y bastó para que las redes sociales se llenaran de reacciones, incluso, señalando que Calderón estaba despechada.

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Calderón no se detuvo ahí. Horas después, ante las críticas que comenzaron a lloverle, respondió con la indiferencia que la caracteriza: “Vean, la gente criticando y yo comiendo chorizo lo más de tranquila, comiendo chorizo con arepa, ¿ah? ¿cómo al ven?”, dijo en sus historias de Instagram.

(Giovanny Ayala/Instagram)

La declaración fue leída por sus seguidores como una señal de que la empresaria de fajas no tiene intención alguna de retractarse: “Yina mamita siempre dando de qué hablar con esa relación tormentosa”; “Será que Yina si se enamoró del man y simplemente nole paró bolas”; “Es necesario dejar eso a un lado mor, sigue adelante con tu carrera”, fueron algunos de los que dejaron los fans de la empresaria de fajas.

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La boda tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta, el sábado 21 de noviembre de 2026, después de aproximadamente tres años de convivencia. La historia de Ayala y Gómez comenzó a través de las redes sociales: mantuvieron contacto a distancia durante cerca de un año antes de conocerse personalmente en Pereira, donde consolidaron su relación.

En enero de 2023, el cantante le propuso matrimonio en un gesto que sus seguidores describieron como poco convencional.

La pareja compartió emotivas imágenes del festejo, lejos de los rumores con la también DJ (María Gómez/Instagram)

Este es el segundo matrimonio de Ayala. El primero fue en 2018, cuando contrajo matrimonio civil con Andrea Díaz en una notaría de Villavicencio, unión que terminó en separación. Mientras la celebración se llevaba a cabo en Acacías, Calderón se encontraba en el departamento del Huila, según sus propias publicaciones.

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La controversia entre Calderón y Ayala lleva más de diez años sin resolverse

El origen del conflicto se remonta a 2014. Por esa época, Calderón, quien había ganado reconocimiento nacional tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, afirmó públicamente que había sostenido un noviazgo de aproximadamente dos meses con el cantante.

Desde entonces, la empresaria ha repetido esa versión en múltiples entrevistas y transmisiones en vivo, y ha manifestado su molestia porque Ayala nunca la reconoció públicamente.

Ayala, por su parte, ha ofrecido una versión completamente distinta. En una conversación con el presentador Camilo Cuervo para el canal musical Radiola TV, relató que conoció a Calderón durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando ella ya era figura conocida en los medios.

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Según el cantante, sus hijos le avisaron que la influencer se encontraba en una finca cercana, se acercó a saludarla y, dado que sus rutas coincidían, la llevó en su carro hacia Bogotá. “Después viene la película de que somos novios y no”, afirmó Ayala en esa entrevista.

Giovanny Ayala confesó que nunca hubo una relación con Yina Calderón a pesar de que la empresaria insiste que si. (@giovannyayalaoficial/Instagram)

En septiembre de 2019, en una conversación con el cantante Danny Marín, fue más directo y sostuvo que Calderón había utilizado su nombre para obtener visibilidad mediática.

Yina rompió en llanto cuando Ayala cantó en ‘La casa de los famosos Colombia’

Uno de los momentos más recordados de esta historia ocurrió el 19 de abril de 2025, durante la participación de Calderón en La casa de los famosos Colombia. Ese día, Giovanny Ayala ingresó como invitado musical a una de las fiestas del programa.

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Mientras el cantante interpretaba temas de despecho, la empresaria de fajas rompió en llanto, se apartó de sus compañeros y se dirigió al confesionario, donde permaneció visiblemente afectada durante toda la presentación.