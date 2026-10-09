América Latina

Rodrigo Paz justifica la presencia de Bolivia en el Escudo de las Américas: “Es para salvar la patria”

El presidente boliviano defendió la alianza internacional de las críticas que sugieren una alineación ideológica con Estados Unidos. “No es un tema político ni ideológico”, afirmó

El presidente Donald Trump saluda a Rodrigo Paz, mandatario boliviano, durante la presentación de la coalición del Escudo de las Américas. 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente Donald Trump saluda a Rodrigo Paz, mandatario boliviano, durante la presentación de la coalición del Escudo de las Américas. 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió la alianza de su país con el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región, y rechazó las críticas que atribuyen a esa cooperación intereses políticos o ideológicos.

Es salvar a la patria con la colaboración del orden internacional”, justificó el mandatario durante un acto de reconocimiento a la Policía Boliviana en el Palacio de Gobierno.

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Paz sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales requiere alianzas internacionales y cuestionó a quienes objetan la participación boliviana en la alianza. “Hay algunos mediocres que piensan que eso es un tema de orden político e ideológico”, afirmó.

El mandatario vinculó la cooperación internacional con la necesidad de fortalecer la seguridad del Estado y sostuvo que la iniciativa no responde a intereses partidarios, sino a la lucha contra estructuras criminales que operan dentro y fuera del país.

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025 y dio un giro inmediato en la política exterior de su país. REUTERS/Claudia Morales
Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025 y dio un giro inmediato en la política exterior de su país. REUTERS/Claudia Morales

La participación de Bolivia en el Escudo de las Américas se enmarca en el giro en la política exterior y de seguridad bajo el Gobierno de Paz, que restableció la cooperación con Estados Unidos después de casi dos décadas de tensión y ruptura de relaciones bilaterales.

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La declaración del presidente también se produce en medio de cuestionamientos sobre la alianza y las investigaciones que siguen en el Ministerio Público, luego de la aprehensión del exfiscal Roger Mariaca, que fue detenido y acusado por el Gobierno de haber montado una organización criminal que favorecía al narcotráfico y dos días después de que Departamento de Estado de EEUU lo incluyera en una lista de funcionarios y exautoridades acusadas vinculadas el tráfico de sustancias ilícitas.

El exfiscal calificó la sanción estadounidense como un acto de injerencia por las investigaciones que estaba llevando a cabo contra Fernando Cerimedo, consultor político y asesor presidencial de su aliado, y pidió respeto a la institucionalidad boliviana.

Rodrigo Paz con camisa azul camina junto a Fernando Cerimedo en un pasillo con piso de madera y ventanales
Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

Tras la detención y suspensión del exfiscal, la Asamblea Legislativa designó a Armando Urioste como fiscal interino, un abogado de larga trayectoria que obtuvo el visto bueno del Gobierno a través de un “acto de reconocimiento” en el Palacio de Gobierno. En una de sus primeras declaraciones oficiales, Urioste informó que llegará al país una comisión del Escudo de las Américas y otros organismos internacionales, como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, para asesorar en las investigaciones dentro del Ministerio Público.

En ese contexto, el mandatario boliviano insistió en que la cooperación estadounidense constituye una herramienta para enfrentar las amenazas del crimen organizado y reiteró que ésta debe entenderse como una cuestión de seguridad nacional, no como una disputa ideológica.

La coalición regional del Escudo de las Américas fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la cooperación en el hemisferio en materia de seguridad, principalmente. La iniciativa, que reúne a gobiernos afines a la agenda de seguridad de Washington, fue presentada el 7 de marzo de 2026 en una cumbre celebrada en Florida.

A la fecha, los países miembros del bloque son: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, Colombia, Perú y Chile.

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