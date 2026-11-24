Las EPS tendrán que anticipar posibles faltantes, activar redes alternas de dispensación e informar a los usuarios cuándo y dónde recibirán sus tratamientos (@mortega2017/X)

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La discusión sobre el acceso a medicamentos en Colombia no se limita a su disponibilidad en el mercado. En varios casos, los tratamientos prescritos existen, pero no llegan a quienes los necesitan. Esa fue la principal conclusión de la Corte Constitucional tras revisar 34 tutelas de pacientes que no recibieron los fármacos ordenados por sus médicos.

A partir de esos expedientes, la Sala Plena pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella incorporar medidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2031 para corregir las fallas en la entrega. El tribunal atribuyó los obstáculos a insuficiencias financieras, desacuerdos entre EPS, IPS, ESE y operadores logísticos, problemas de coordinación en la cadena de suministro y falta de información para seguir cada pedido.

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La Corte Constitucional ordenó a las EPS y gestores farmacéuticos entregar los medicamentos prescritos sin trasladar sus disputas contractuales a los pacientes (Corte Constitucional)

La Corte aclaró que los procesos no acreditaron un desabastecimiento nacional generalizado. El problema fue que medicamentos disponibles no llegaban a los usuarios por los canales institucionales. También alertó sobre el aumento de tutelas relacionadas con esta situación durante el año.

Las medidas para garantizar la entrega

En los casos estudiados, las EPS y los demás responsables deberán entregar los medicamentos formulados en un plazo máximo de 48 horas. Las siguientes dosis tendrán que suministrarse al menos 72 horas antes de que termine cada ciclo de tratamiento, para evitar interrupciones.

La decisión establece obligaciones generales para EPS, IPS y gestores farmacéuticos. Deberán cumplir las entregas sin trasladar a los afiliados sus conflictos contractuales. También tendrán que crear protocolos para anticipar faltantes y activar redes alternas de dispensación cuando sea necesario.

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Los pacientes recibirán información verificable sobre la fecha, modalidad y punto de entrega, además de conocer quién suministrará los medicamentos. Si algún producto queda pendiente, la entidad deberá explicar la razón concreta. La Corte pidió que las EPS creen planes especiales de seguimiento para afiliados con discapacidad, enfermedades huérfanas y condiciones de salud mental. La entrega deberá verificarse directamente con los pacientes o sus familiares y acudientes.

La Corte Constitucional advirtió que tener medicamentos disponibles en el mercado no garantiza que los pacientes los reciban a tiempo para continuar sus tratamientos (Colsubsidio)

Los gestores farmacéuticos tendrán que proyectar las tres próximas entregas de cada paciente, según las prescripciones médicas, e informar fechas ciertas de suministro. Si un medicamento no está disponible, deberán coordinar con las EPS y los dispensadores la reformulación o la búsqueda de alternativas terapéuticas. La solución no podrá imponer cargas a los usuarios.

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Instrucciones al Gobierno y a las entidades de salud

Al Ministerio de Salud, la Sala Plena le reiteró el cumplimiento del Auto 1282 de 2025, que ordenó avanzar en un sistema unificado de información sobre medicamentos. La herramienta deberá ser una plataforma pública, interoperable y en línea, con datos actualizados para consulta ciudadana.

El sistema integrará información del Sismed, Mipres, Invima, EPS, IPS, laboratorios y gestores farmacéuticos. La Corte evaluará si permite consultar la disponibilidad de los productos, revisar el estado de las entregas, recibir alertas y reportar suministros incompletos. La Presidencia deberá considerar medidas para mejorar la operación, financiación y vigilancia de la cadena de suministro en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2031. El Departamento Nacional de Planeación estudiará una alternativa para fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud.

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El Invima deberá diseñar e implementar, en dos años, un plan para automatizar y optimizar los trámites de registros sanitarios de medicamentos. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, junto con el Ministerio de Salud, convocará una mesa técnica para examinar cómo la regulación de precios incide en la disponibilidad.

El Ministerio de Salud deberá avanzar en una plataforma pública que reúna información sobre disponibilidad y entrega de medicamentos en Colombia (@MinSaludCol/X)

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá que fortalecer su función jurisdiccional para resolver controversias sobre el acceso a medicamentos. Contará con seis meses para elaborar un diagnóstico, un año para presentar un plan y dos años para comenzar a ejecutarlo.

Las entidades deberán demostrar cada tres meses, durante un año, que cumplen las órdenes relacionadas con los expedientes revisados. La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento durante dos años y entregará informes semestrales. Con estas instrucciones, la Corte busca evitar que fallas de coordinación y distribución interrumpan los tratamientos.

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