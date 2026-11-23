El Gobierno nacional escuchó las propuestas de la bancada del Partido Conservador para continuar en la construcción de alternativas que permitan enfrentar la situación fiscal y avanzar en la Ley de Rescate Económico - (Minsiterio de Hacienda)

Guardar

El Gobierno negocia la aprobación del proyecto de ley de rescate económico con Cambio Radical y el Partido Conservador, que expresaron disposición al diálogo el lunes 23 de noviembre de 2026, pero condicionaron su respaldo a ajustes en gasto, impuestos y el calendario legislativo.

Cambio Radical propuso reducir el gasto público y fortalecer las finanzas del Estado. El Partido Conservador, por su parte, exigió acelerar el trámite para que la ley quede aprobada a más tardar el 16 de diciembre. Los conservadores también destacaron el retiro del IVA para algunos alimentos, alimento para mascotas, insumos agrícolas y planes de medicina prepagada.

PUBLICIDAD

Precisamente, el Ejecutivo busca recoger observaciones antes del primer debate en las comisiones económicas del Congreso. La discusión gira en torno a la situación de las finanzas públicas, la magnitud del ajuste requerido y las condiciones para preservar el crecimiento económico.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dice que necesita recursos para contrarrestar el déficit de cerca de 10% del PIB que tiene Colombia - (Colprensa)

Acuerdos buscados con Cambio Radical y conservadores

Las reuniones se hicieron en Bogotá, en instalaciones del Ministerio de Hacienda, con una delegación encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo. También participaron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado; y el ministro de Justicia, Iván Cancino. A la mesa asistieron además el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez.

PUBLICIDAD

El Gobierno presentó la iniciativa como una respuesta a las presiones sobre las cuentas públicas y abrió el espacio para que las colectividades formularan sus alternativas. La participación de ambas bancadas no implica un compromiso de voto, sino disposición a trabajar sobre el contenido del proyecto.

Reducción del gasto y plazo para aprobar la ley

Cambio Radical puso el acento en la reducción del gasto público como vía para fortalecer las finanzas del Estado. La bancada planteó que el ajuste debe concentrarse en mejorar la sostenibilidad fiscal, dentro de una discusión más amplia sobre las medidas económicas que acompañarán la ley.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Miguel Gómez Martínez se reunieron con la bancada de Cambio Radical para escuchar sus propuestas y avanzar en alternativas para solucionar la crisis fiscal del país - (Ministerio de Hacienda)

El Partido Conservador insistió en definir un calendario que permita concluir el trámite antes de que termine el período legislativo. Su objetivo es que el Congreso apruebe la iniciativa a más tardar el 16 de diciembre. Restrepo advirtió que la falta de decisiones tendría efectos que exceden al Ejecutivo. “Si nosotros no hacemos nada, no es un problema del Gobierno, es un problema del país”, afirmó durante el encuentro con los conservadores.

PUBLICIDAD

La advertencia del vicepresidente situó la negociación en el marco de la urgencia fiscal planteada por el Gobierno. El Ejecutivo sostiene que necesita construir acuerdos con distintas fuerzas políticas para avanzar en medidas que respondan a la situación económica.

El retiro del IVA de alimentos e insumos agrícolas

Los conservadores resaltaron la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de excluir del proyecto el IVA para determinados productos y servicios. El cambio comprende algunos alimentos, alimento para mascotas, insumos agrícolas y planes de medicina prepagada.

La propuesta tributaria fue uno de los asuntos tratados durante la reunión entre la bancada y el Gobierno. Los congresistas la vincularon con la protección de sectores de menores ingresos, junto con la necesidad de mantener un trámite legislativo ágil.

PUBLICIDAD

El retiro del IVA a los alimentos será modificado por otras fuentes de financiación, confirmó el Gobierno - (Luisa Gonzalez/Reuters)

Gómez Martínez expuso un balance sobre las finanzas públicas y reiteró que el Ministerio de Hacienda escuchará las observaciones de los partidos. La cartera manifestó disposición a evaluar alternativas y modificar el texto, siempre que las propuestas no alteren los objetivos centrales de la iniciativa.

Reuniones y audiencias antes del primer debate

La agenda continuará con encuentros entre el Gobierno, los coordinadores ponentes y los ponentes del proyecto, encargados de elaborar el texto que llegará a consideración de las comisiones. La próxima sesión está programada para el martes 24 de noviembre a las 10:00 a. m. y la segunda para el miércoles 25 a las 8:00 a. m..

PUBLICIDAD

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara trabajarán de forma conjunta en el estudio de la iniciativa. El cronograma también contempla audiencias públicas para escuchar posiciones de la ciudadanía, gremios, organizaciones y otros sectores interesados.

Otra sesión será en Cali el jueves 26 de noviembre. Después de Cali, la discusión pública llegará a Barranquilla el viernes 27 de noviembre. Estos espacios han sido descritos como instancias de concertación sobre el proyecto y, a la vez, como requisitos previos para avanzar hacia la votación en primer debate.

El Gobierno busca que el proceso preserve tres propósitos:

Estabilizar las finanzas públicas.

Reducir el gasto estatal.

Generar condiciones para el crecimiento económico.

Mientras las bancadas presentan sus propuestas, el margen para alcanzar esos objetivos dependerá de los acuerdos que logre el Ejecutivo en el Congreso.