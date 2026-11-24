El alumbrado de Monserrate estará disponible entre el 27 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027 (Monserrate)

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La Navidad Andina en Monserrate abrirá el 27 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 11 de enero de 2027, con un recorrido nocturno inspirado en paisajes de la cordillera de los Andes, espectáculos de danza y una tarifa de ida y regreso de $35.000 en funicular o teleférico después de las 5:30 p. m. La inauguración incluirá a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el show “Navidad por los Andes”.

La propuesta de este año lleva el lema “Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une”. El alumbrado busca relacionar el cerro capitalino con escenarios naturales y referencias culturales de distintos países suramericanos, desde Perú hasta Argentina, mediante instalaciones luminosas distribuidas entre las estaciones de acceso, el Viacrucis, la zona de restaurantes y el Santuario.

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El horario del alumbrado será de lunes a domingo, entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m. Los visitantes podrán comprar los tiquetes hasta las 10:00 p. m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p. m. los domingos y festivos, tanto en taquilla como en el sitio web oficial de Monserrate.

El recorrido reúne referencias naturales de siete países andinos

El acceso por funicular tendrá un túnel con iluminación policromática. En la cima, el público encontrará un mural andino, un árbol de 12 metros con movimientos sincronizados con música navideña y el castillo de la montaña.

Un árbol de 12 metros y un mural andino recibirán a los visitantes en la cima del cerro (Johan Largo/Infobae)

Quienes suban en teleférico verán la torre intervenida con los colores de Colombia y una estación ambientada con referencias a Machu Picchu, en Perú. La propuesta continúa en el Viacrucis, donde la primera instalación estará dedicada a la Montaña de los Siete Colores.

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El trayecto incorporará además representaciones del Salar de Uyuni, en Bolivia; el volcán Cotopaxi, en Ecuador; el Parque Nacional Natural Los Nevados, en Colombia; las Torres del Paine, en Chile; el glaciar Perito Moreno, en Argentina, y el desierto de Atacama, también en territorio chileno.

La instalación de Los Nevados incluirá referencias a los páramos, los frailejones y el oso de anteojos. Este ecosistema de alta montaña también está presente en Venezuela. En el Pozo de los Deseos se ubicará la escenografía de las Torres del Paine, mientras que la zona gastronómica estará relacionada con el glaciar patagónico.

Junto al Santuario se instalará un pesebre giratorio de 7 metros de altura, acompañado por bombillos programables en la fachada y una proyección de imágenes de la cordillera. El cierre visual del recorrido será un arco monumental dedicado al cóndor de los Andes.

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El recorrido incluirá referencias a Machu Picchu, el Salar de Uyuni, el Cotopaxi y el desierto de Atacama (Prensa Cerro de Monserrate)

Más de 55.000 botellas recicladas fueron usadas en las figuras luminosas

Las figuras de la Navidad Andina tendrán una apariencia inspirada en vitrales y se fabricaron con impresión 3D. Para ello se utilizó PET-G, un material procedente de botellas plásticas recicladas.

De acuerdo con la organización, el montaje reutilizó más de 55.000 botellas plásticas. La iluminación LED completa el componente ambiental de la iniciativa, que se presenta como una forma de reducir el uso de materiales convencionales en el alumbrado.

“La Navidad Andina es un viaje visual donde se representa la biodiversidad de fauna, flora y paisajes latinoamericanos que convergen en Monserrate”, señaló Héctor Acuña, gerente general de Teleférico Monserrate. El directivo describió al cerro como un punto de encuentro espiritual y cultural del país.

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Diciembre y enero tendrán danzas, comparsas y personajes luminosos

Programación artística: Espectáculos: “Navidad por los Andes” y “Navidad a la colombiana”. Muestras de danza de países andinos. Fechas: 5, 12 y 19 de diciembre; 9 de enero de 2027.

Comparsas navideñas: Noviembre: 29. Diciembre: 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29. Enero: 3, 7 y 10.

Personajes luminosos: Diciembre: 9, 16, 23 y 26. Enero: 2.



La programación contempla comparsas, personajes luminosos y espectáculos de danza durante diciembre y enero (IDT)

La tarifa nocturna de ida y regreso será de $35.000 para funicular o teleférico, sin cambios entre semana, domingos o días festivos. Para el acceso de un solo trayecto, la tarifa general informada por Monserrate es de $ 21.000.

El 24 y el 31 de diciembre no habrá alumbrado navideño. Esos dos días las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m. El recorrido de luces volverá a estar disponible hasta el lunes 11 de enero de 2027.