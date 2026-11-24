Omar García Harfuch reveló el expediente criminal de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo armado ligado a “El Chapo Isidro”

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Las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), un grupo armado vinculado a la facción de Los Mayos o La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa, fue señalado por el Gabinete de Seguridad como responsable de una serie de homicidios ocurridos entre 2024 y 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el grupo mantenía una alianza directa con Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, capturado el pasado 20 de noviembre en un operativo del Ejército y la Guardia Nacional.

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El quiebre con Los Chapitos y la nueva alianza

García Harfuch explicó que desde mayo de 2025 las Fuerzas Especiales Avendaño rompieron su colaboración con Los Chapitos, para sumarse al bando de los Mayos bajo el liderazgo del Chapo Isidro, entonces jefe de la organización Beltrán Leyva.

“Desde mayo del 2025, los líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño rompieron sus lazos de colaboración con la facción de Los Menores o Chapitos para concretar una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, líder del cártel Beltrán Leyva, y apoyar a los Mayos”, dijo García Harfuch.

'Los Chapitos' se inspiraron en La Mafia Rusa, según 'El Mini Lic.' (Jovani Pérez/Infobae)

El objetivo de esa alianza era debilitar a la facción rival en la disputa interna que fracturó al crimen organizado en Sinaloa desde septiembre de 2024. A partir de ese reacomodo, el grupo quedó identificado como uno de los brazos armados que respaldaban al capo en su disputa territorial.

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La ejecución de 19 personas en Chiapas

El primer hecho señalado por García Harfuch ocurrió el 28 de junio de 2024, cuando el grupo ejecutó a 19 presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una ranchería conocida como La Reforma, en el municipio de La Concordia, Chiapas.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los cuerpos fueron hallados tras un reporte ciudadano: 14 víctimas estaban en la caja de un camión de volteo, dos más en la cabina del vehículo, dos a un costado y una última a unos 100 metros de distancia, con impactos de bala de grueso calibre en la carrocería.

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Un día antes del hallazgo, circuló en redes sociales un video en el que hombres armados que se identificaban como integrantes del Cártel de Sinaloa mostraban los cuerpos apilados y señalaban a las víctimas como miembros de una organización rival que operaba en la zona fronteriza con Guatemala.

El ataque a una familia en el bulevar California

El segundo hecho ocurrió el 19 de enero de 2025, poco después de la una de la madrugada, cuando un grupo armado atacó a balazos a una familia que circulaba en un Toyota Yaris color gris por el bulevar California, en el fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán.

En el vehículo viajaban Antonio de Jesús Sarmiento, de 40 años, sus hijos Gael, de 12, y Alexander, de 9, además de un primo de 17 años identificado como Luis Adolfo N. Los agresores intentaron despojar a la familia del automóvil; Antonio aceleró para escapar y en ese momento comenzó la balacera.

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Un arma con las letras FEA (Foto: Reddit/Melo_Pelan666/r/NarcoFootage)

Antonio murió en el lugar tras recibir múltiples disparos, luego de bajar del vehículo y pedir ayuda a un policía cercano. Gael falleció esa misma madrugada, mientras que Alexander murió dos días después, el 21 de enero, en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, tras presentar heridas en tórax y abdomen. El primo de 17 años sobrevivió al ataque y permaneció hospitalizado en estado estable.

El entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, declaró días después que los agresores dispararon contra el vehículo porque sus vidrios estaban polarizados y no alcanzaron a ver que viajaba una familia dentro. El crimen generó una movilización ciudadana de indignación en Culiacán.

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En marzo de 2025, la SSPC informó la detención de dos presuntos responsables: Jesse N, alias Jessy, y Juan Carlos N, alias Cholo, señalados como integrantes de una célula delictiva ligada a secuestro, tráfico de armas, drogas y homicidios, entre ellos el de la familia Sarmiento Ruiz.

El homicidio del influencer Adal Peña

El tercer hecho atribuido al grupo es el asesinato de Adalberto Peña Urquidez, conocido como El Tata, ocurrido el 23 de enero de 2025 frente a la Plaza Vancouver, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán.

Peña, de 42 años, era reconocido en la ciudad por compartir en redes sociales contenido sobre rutinas de ejercicio y vida familiar. Fue atacado con armas de fuego mientras hacía ejercicio, apenas días después de haber celebrado su cumpleaños el 10 de enero. Su cuerpo quedó tendido sobre el bulevar Rotarismo, a la altura del fraccionamiento Bonanza.

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En un principio, la familia Avendaño Ojeda fue vinculada al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (Foto: OFAC)

Las autoridades no revelaron en su momento el móvil del ataque; su vínculo con las Fuerzas Especiales Avendaño fue establecido posteriormente por García Harfuch, casi dos años después, en el marco de las detenciones de noviembre de 2026.

El hallazgo de 20 cuerpos en el puente del Seminario

El hecho de mayor magnitud atribuido a la FEA ocurrió entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de junio de 2025, cuando fueron localizados 20 cuerpos en el puente del Seminario, sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 11, cerca de la localidad de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán.

Cuatro cuerpos decapitados fueron hallados colgados de la estructura del puente vehicular. A pocos metros, debajo de la misma estructura, una camioneta tipo van de color blanco contenía otros 16 cuerpos: 15 completos y uno decapitado. Sobre la carrocería del vehículo había mensajes intimidatorios dirigidos a una facción rival del crimen organizado.

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Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron al sitio después de recibir una alerta ciudadana por la presencia de un vehículo estacionado en condiciones sospechosas. El hallazgo fue calificado por la prensa local como uno de los episodios de mayor impacto registrados durante la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde finales de 2024.

La caída de los líderes del grupo

El jueves 19 de noviembre de 2026, apenas un día antes de la captura del Chapo Isidro, las autoridades desarticularon lo que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, describió como el segundo anillo de protección del capo: las propias Fuerzas Especiales Avendaño.

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La operación se realizó en el municipio de Mocorito y fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el operativo fueron detenidos los seis principales integrantes de la célula.

Entre los capturados se encuentra Irving Eduardo N, alias El Pagador, identificado como líder de la estructura, y Jesús Miguel N, alias El Chendo, señalado como jefe operativo y logístico, junto con otro sujeto identificado por las autoridades como jefe de célula. Ambos detenidos principales fueron señalados específicamente por su presunta responsabilidad en el homicidio del influencer Adal Peña, El Tata.

Este jueves 19 de noviembre Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N Foto: FGr e IA

García Harfuch precisó que al grupo también se le vincula con laboratorios clandestinos ubicados en Mayo, en Chiapas, además de con los homicidios y secuestros registrados en Sinaloa. Las autoridades federales aclararon que estos señalamientos corresponden a investigaciones en curso y que todavía no representan una resolución judicial que acredite la responsabilidad de los detenidos en cada uno de los casos atribuidos.

Quiénes son las Fuerzas Especiales Avendaño

Las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), también conocidas como La FEA, son una célula criminal armada que toma su nombre del clan Avendaño, una familia señalada desde hace años por su participación en redes de distribución de droga y lavado de dinero en Sinaloa. Entre los integrantes históricos de ese clan figuran Martín, Héctor y Sergio Avendaño Ojeda; Héctor Manuel Avendaño fue detenido en 2016 y es reclamado por la Corte Superior de Distrito de Columbia, en Estados Unidos.

El grupo es identificado como dirigente general a Juan Avendaño, alias El Viejo Mayor o El 14. Hasta el 19 de noviembre, su estructura operativa estaba encabezada por Irvin Eduardo N, alias El Pagador, El 17 o Viejo Menor, señalado como líder de la célula, con Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias El Chendo o El 16, de 38 años, como jefe operativo y logístico bajo su mando. Ambos fueron detenidos en la comunidad de Mazate de los López, en Mocorito, junto con otros cuatro presuntos integrantes.

Elementos de la Secretaría de Marina encabezaron el operativo en el que fue capturado “El Chendo”, señalado como jefe operativo y logístico de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado con Los Mayos. (Crédito: Gabinete de Seguridad | Infobae México)

La FEA mantiene presencia principalmente en Culiacán y Los Mochis, aunque extendió sus operaciones hacia Mocorito, Guamúchil, Navolato y Angostura conforme avanzaba su disputa con facciones rivales.

Un corrido de 2020 titulado “La Fea”, de la agrupación Edición Especial, narró el estilo de vida del grupo con la frase “Estilo L.A., pero en Culiacán”, mientras que otro tema, de Los Ejemplares del Rancho, hizo referencia directa al origen familiar de la célula: “Hermanos primos y tíos, siempre muy unidos, es la familia Avendaño”.