El Gobierno de Brasil amplía por 30 días los subsidios a los combustibles antes de la segunda vuelta

El Gobierno de Brasil renovó los subsidios a los combustibles por 30 días para contener el aumento de la gasolina, el etanol y el diésel. (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

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El Gobierno de Brasil renovó y amplió subsidios a los combustibles durante 30 días, con una reducción fiscal para la gasolina y nuevas ayudas a importadores de diésel, cuando faltan 16 días para la segunda vuelta presidencial.

El paquete entra en vigor de inmediato, luego de que las medidas previas vencieran este viernes. El Ejecutivo vinculó la decisión con el alza de los precios internacionales del petróleo y el riesgo de problemas de abastecimiento por el conflicto en Irán.

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Brasil extendió por un mes los alivios fiscales y los subsidios sobre combustibles para contener el encarecimiento de la gasolina, el etanol y el diésel. El Gobierno sostiene que las medidas responden al aumento de los precios internacionales y no a la campaña electoral, pese a que fueron anunciadas tras la primera vuelta presidencial.

El nuevo decreto eleva el alivio aplicado a la gasolina hasta 0,89 reales por litro, frente a los 0,63 reales vigentes hasta ahora. La rebaja corresponde a los impuestos PIS/COFINS y CIDE y, según se informó, implica en la práctica la eliminación de los tributos federales sobre ese combustible.

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También se prorrogó una reducción de 0,19 reales por litro sobre los impuestos PIS/PASEP y COFINS aplicados al etanol.

Subsidios al diésel y costo fiscal

El decreto eleva el alivio fiscal sobre la gasolina a 0,89 reales por litro y elimina los tributos federales aplicados a ese insumo. (REUTERS/Pilar Olivares)

Las empresas que importan diésel para transporte por carretera recibirán una ayuda adicional de 1,40 reales por litro durante 30 días. El beneficio se sumará al subsidio ya existente de 2,12 reales por litro.

El Ejecutivo prevé destinar hasta 1.600 millones de reales al nuevo programa para importadores de diésel. La estimación oficial indica que esa partida cubrirá el período de 30 días de vigencia de la medida.

Las disposiciones sobre gasolina y etanol tendrán un costo estimado de 3.600 millones de reales en 2026. El subsidio adicional para el diésel importado agregará otros 1.600 millones de reales al gasto público.

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El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó que la ampliación se resolvió tras comprobar que los precios de los combustibles continúan en ascenso y que esa dinámica puede afectar el abastecimiento.

La discusión electoral y la inflación

La norma mantiene una rebaja impositiva de 0,19 reales por litro para el mercado de etanol. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

El anuncio se produjo cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según los datos difundidos, el líder opositor Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45% y busca la reelección en la segunda vuelta.

La inflación interanual llegó a 4,58% en septiembre, por encima de la meta del Banco Central, según informó el Gobierno. El aumento de los precios se instaló como uno de los temas de la campaña, en la que Bolsonaro cuestiona la capacidad de Lula para contener la inflación.

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Durigan negó que la renovación de los subsidios tenga un fin electoral. “No hubo ningún cambio por las elecciones. Son medidas que venimos anunciando desde el inicio de la guerra y que no podemos ajustarlas al calendario electoral”, afirmó.

El ministro añadió que el decreto anterior vencía este viernes y debía ser renovado. También sostuvo que el mayor gasto se compensará con los ingresos adicionales generados por el aumento del impuesto a las exportaciones de petróleo, por lo que el Gobierno mantendrá su meta de cerrar el año sin déficit fiscal.