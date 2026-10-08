América Latina

La sequía en el Canal de Panamá y altos cobros eleva el tránsito de barcos por el estrecho de Magallanes

La Armada de Chile cifró el aumento de buques que optaron por esta vía en un 70% en agosto y septiembre. “Esto coloca a Chile en una posición privilegiada”, aseguró una experta

La falta de agua hace casi imposible el paso de buques de gran calado por el Canal de Panamá.
La falta de agua hace casi imposible el paso de buques de gran calado por el Canal de Panamá.
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Un reportaje del medio Bloomberg reveló que la sequía que afecta al Canal de Panama, sus altos cobros y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, ha elevado el tránsito de barcos por el estrecho de Magallanes en un 70% en los meses de agosto y septiembre respecto al mismo período el año pasado, de acuerdo a cifras entregadas por la Armada de Chile.

“La sequía en Centroamérica (producto del fenómeno de ”El Niño”) ha sido, sin duda, la principal culpable. Esto también ha obligado a muchos armadores y operadores a pagar tarifas extraordinariamente altas para evitar las filas”, aseguró Kenneth Loh, analista del medio citado.

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De acuerdo al experto, el estrecho de Magallanes aparece como una “alternativa natural” para las navieras, que buscan ahorrarse los tiempos de espera y los costos del peaje, los que van desde USD 25 mil para un barco normal de menos de 10 mil toneladas hasta los USD 300 mil para los gigantescos buques llamados “neopanamax”.

La investigadora chilena, Karen Manzano, aseguró que "este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera" para el país.
La investigadora chilena, Karen Manzano, aseguró que "este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera" para el país.

Posición privilegiada

En agosto pasado, Karen Manzano, investigadora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, recordó en conversación con la Deutsche Welle -consignada por BioBíoChile-, que “el Canal de Panamá es una gran obra de ingeniería, pero siempre ha estado supeditado a las lluvias”, y que el estrecho de Magallanes “es la única vía natural que se considera apta para cruzar entre los dos océanos”.

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De acuerdo a la experta, “este fenómeno ya lo habíamos visto entre 2023 y 2024″ cuando también hubo sequía. Por esas fechas “hubo demoras para muchos barcos y se vio un aumento del tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes en ese período. La gran ventaja es que, salvo muy pocos días en que la lluvia y el viento hacen imposible el paso, el resto del año el estrecho funciona normalmente”.

Cabe señalar que cruzar por el estrecho de Magallanes implica al menos 15 mil kilómetros más de navegación y hasta 10 días más de viaje, sin embargo, se vuelve la única alternativa para buques de gran calado.

“Ahora, con el problema de la sequía, las dificultades por el tamaño de los barcos en el Canal de Panamá aumentan”, agregó Manzano.

La académica sostuvo que “para Chile, este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera. Claramente esto coloca a Chile en una posición privilegiada, al tener la soberanía del estrecho”.

Sin embargo, al cierre recordó que esta oportunidad implica “un gran reto logístico”, para el país, que deberá “implementar una serie de obras que van a ser necesarias si es que aumenta el tráfico comercial”.

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