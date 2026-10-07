Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, pidió enjuiciar a Evo Morales por “terrorismo”

El ex presidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, durante una rueda de prensa, en La Paz (Bolivia) (EFE/Gabriel Márquez/Archivo)

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El ex presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, anunció el martes que impulsará ante la Fiscalía un juicio de responsabilidades contra el ex mandatario Evo Morales por la operación policial del caso denominado ‘terrorismo’, ocurrida en 2009 en la ciudad de Santa Cruz y sometida a análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002 y lidera la alianza opositora Libre, afirmó en La Paz que también incluirá en la acusación al ex vicepresidente Álvaro García Linera, por un “juicio de responsabilidades por ejecución sumaria”.

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La iniciativa requiere que la Fiscalía admita la proposición acusatoria. Luego, el expediente deberá pasar a la Asamblea Legislativa, donde necesitará el respaldo de dos tercios de los legisladores. Si supera esa instancia, el caso llegará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El ex mandatario explicó que aguardó el reemplazo del anterior fiscal general, Roger Mariaca, para presentar el documento. Mariaca fue destituido y quedó en prisión preventiva por al menos 180 días debido a acusaciones de presunta protección al narcotráfico.

“La Fiscalía General antes estaba podrida hasta el tuétano. Ahora hay un fiscal general con buenas intenciones”, afirmó Quiroga, en referencia al fiscal general interino José Armando Urioste, quien juró el lunes.

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El ex candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga (AP/Juan Karita)

El líder de Libre sostuvo que los parlamentarios de esa fuerza política firmarán la proposición acusatoria y convocó a otros legisladores a respaldarla. Su objetivo es entregar el documento esta semana para que el Ministerio Público intervenga en “algo que fue lo más grave que pasó en Bolivia, (una) ejecución sumaria ordenada por un expresidente”. Quiroga recordó que el expediente ya pasó por la CIDH en 2024.

La causa se originó el 16 de abril de 2009, cuando una operación policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz dejó tres extranjeros muertos, entre ellos el ciudadano irlandés Michale Dwyer. También fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. Las autoridades de entonces acusaron al grupo de integrar una célula terrorista que presuntamente buscaba la separación de Santa Cruz y planeaba un atentado contra Evo Morales, quien era presidente de Bolivia.

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En 2015, Tadic y Tóásó aceptaron un proceso abreviado y recibieron penas de cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Ambos recuperaron la libertad porque ya habían cumplido la condena durante la detención preventiva. Después de salir del país, los dos denunciaron que temían por su seguridad y presentaron demandas contra el Estado boliviano ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

El ex presidente boliviano, Evo Morales (Europa Press)

Las 39 personas procesadas en el caso denunciaron que el Gobierno de Morales utilizó la causa con fines políticos contra dirigentes opositores de Santa Cruz. El expediente concluyó en 2020, cuando el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía retiraron sus acusaciones y los imputados que continuaban bajo proceso quedaron absueltos.

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En 2022 se conoció el informe de la CIDH, elaborado a partir de una petición del abogado Gerardo Prado Herrera y de la madre de Dwyer. El organismo concluyó que “el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de “las víctimas identificadas” en el documento.

Paz arremetió contra Morales por nuevas protestas

El presidente boliviano calificó al ex mandatario como “el peor presidente” del país y afirmó que “no merece ni un muerto más”, ante las amenazas de nuevas movilizaciones de sus seguidores contra las medidas económicas del actual Gobierno.

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Paz vinculó esa declaración con las protestas y bloqueos de carreteras que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio, con un saldo de al menos 16 muertos. Sindicatos obreros, organizaciones campesinas y sectores afines a Morales encabezaron esas manifestaciones.

El jefe de Estado cuestionó el llamado del exgobernante a la confrontación y atribuyó a su gestión el deterioro de variables económicas del país.

“Nos dejó el país arrasado, sin gas, sin reservas, perdimos el mercado (de gas) de Argentina. Es el mismo señor que nos dejó Bolivia arrasada el que nos pide en octubre que nos confrontemos, bajo el discurso de la revolución”, manifestó Paz.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El presidente sostuvo además que Morales “en 20 años destrozó” el país y reforzó sus cuestionamientos contra quien gobernó Bolivia durante casi dos décadas. “No hubo en la historia un peor presidente que Evo Morales que destruyó el futuro de la patria”, afirmó Paz.

(Con información de EFE)