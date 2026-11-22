Andrea Vargas negó haber ejercido como abogada y respondió a “Rentas” con documentos académicos (@andreavargasbaq / Instagram)

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La representante a la Cámara Andrea Camila Vargas de la Hoz, integrante del Pacto Histórico, volvió a responder a los cuestionamientos sobre su formación en Derecho y publicó una captura de su plataforma académica de la Universidad del Atlántico. La congresista aseguró que aprobó todas las materias del programa antes de llegar al Congreso, aunque todavía no ha recibido el diploma profesional.

El caso tomó fuerza en redes sociales a partir de publicaciones de Juan Felipe Pedraza, abogado conocido como “Rentas”, quien había divulgado previamente información sobre las irregularidades en los documentos académicos de la representante Luz Verónica Estrada. Pedraza compartió un documento atribuido al Consejo Superior de la Judicatura que señala que Vargas no aparece inscrita en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

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También se difundieron capturas de la página oficial de la Cámara de Representantes que mostraban modificaciones en la descripción académica de la legisladora. El 19 de noviembre, el perfil la presentaba como “abogada de la Universidad del Atlántico”. Dos días después, la información fue ajustada y pasó a señalar que cursó estudios de Derecho en esa institución.

El ciudadano Miguel Serna advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con la formación académica de la congresista Andrea Vargas (@MiguelSernaCD/X)

Vargas afirmó que completó el programa de Derecho antes de asumir su curul

En su nuevo pronunciamiento, Vargas sostuvo que su condición ante la Universidad del Atlántico es la de egresada y no graduada. La representante indicó que la institución la reconoce como “egresada - continuidad académica”, categoría que, según explicó, aparecerá en el certificado que entregará en respuesta a las peticiones presentadas sobre sus estudios.

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“Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico”, escribió la congresista. A la vez, compartió una imagen de la plataforma académica de la universidad para respaldar su afirmación de que cumplió con el plan de estudios.

La legisladora afirmó que terminó las asignaturas de la carrera antes de ser elegida como representante a la Cámara. “Cursé y aprobé todo mi plan de estudios antes de ser representante”, señaló. Vargas explicó que aún no cuenta con el diploma porque postergó por razones personales algunos trámites necesarios para formalizar su graduación. “En un par de meses lo recibiré y claro que lo compartiré con ustedes”, afirmó en su publicación.

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Vargas afirmó que la Universidad del Atlántico la reconoce como egresada con continuidad académica (@AndreavargasBAQ/ X)

La representante no precisó cuáles son los requisitos que tiene pendientes ni indicó una fecha específica para la expedición de su título. Su respuesta se concentró en negar que hubiera cursado únicamente seis semestres, una versión que circuló durante la controversia.

“No sé de dónde salió que estudié seis semestres, es ruin pero es mentira”, escribió. Según explicó, tanto el acceso a su plataforma académica como el certificado solicitado a la universidad demostrarían que completó el programa.

Como parte de su respuesta, Andrea Vargas compartió un pantallazo de la plataforma de la Universidad del Atlántico, en el que figura con la categoría “continuidad académica - egresado”. La representante sostuvo que esa información respalda su afirmación de que completó las materias del programa de Derecho, aunque aún está pendiente de recibir el título profesional.

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La congresista atribuyó a su equipo el error en el perfil de la Cámara

Vargas sostuvo que la descripción que la identificaba como abogada en la página de la Cámara de Representantes fue producto de un error de su equipo. Afirmó que conoció esa redacción después de la controversia desatada por el caso de Luz Verónica Estrada y que solicitó la corrección.

“Lo sucedido en la página fue un error de nuestro equipo que desconocía y claro que no debió pasar”, manifestó. La representante señaló que el perfil fue ajustado para que reflejara su situación académica actual.

En su primera respuesta pública, la legisladora ya había dicho que no falsificó documentos ni incurrió en conductas ilegales. “Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué, mucho menos, ningún título”, sostuvo.

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En el nuevo mensaje, Vargas insistió en que no ejerció ni utilizó públicamente la condición de abogada. “No usé la investidura de abogada nunca”, expresó. También afirmó que no ha tenido contratos con el Estado y que sus únicos cargos públicos han sido de elección popular.

La congresista afirmó que solicitó corregir su perfil institucional después de conocer la controversia (Cámara de Representantes)

La congresista añadió que su trayectoria política está vinculada a procesos sociales y populares, y defendió que esa ha sido la base de la confianza que recibió de los electores.

Las dudas sobre la información académica de Andrea Vargas surgieron durante la polémica por los documentos de Luz Verónica Estrada. Tras ese caso, varios congresistas pidieron a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes revisar títulos y certificaciones académicas de integrantes de la corporación.

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Vargas afirmó que acepta las verificaciones sobre su trayectoria, aunque pidió que los señalamientos se sustenten en información comprobable. “Estoy expuesta al escrutinio más profundo y lo acepto con serenidad, pero también pido ser juzgada desde la verdad, desde lo que es cierto”, escribió.

Vargas defendió su trayectoria en procesos sociales y populares como base de su carrera política (@AndreavargasBAQ/X)

La representante aseguró que atenderá las solicitudes con el certificado expedido por la Universidad del Atlántico. Hasta el momento, no se ha divulgado el documento completo al que hizo referencia ni un pronunciamiento oficial de la institución que detalle los requisitos pendientes para su graduación.