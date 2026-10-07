Allanan inmuebles del exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca acusado de narcotráfico

Policias de unidades especializadas allanaron el domicilio del exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en la ciudad de Santa Cruz.

Guardar

El Ministerio Público y la Policía de Bolivia allanaron este martes cuatro inmuebles vinculados al exfiscal general Roger Mariaca, quien fue destituido y enviado a prisión preventiva en el marco de una investigación por su presunta participación en una organización criminal dedicada a brindar protección al narcotráfico.

Agentes de grupos especiales llegaron hasta el condominio donde Mariaca residía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este del país, y establecieron un perímetro de seguridad mientras una comisión de fiscales enviada desde La Paz se trasladaba al lugar.

PUBLICIDAD

“El operativo se suma a la serie de allanamientos desplegados en diferentes zonas de la ciudad y que continuarán durante la jornada en varios inmuebles restantes identificados solo en Santa Cruz”, señaló el Ministerio de Gobierno (Interior) en un comunicado.

Policias de unidades especializadas allanaron el domicilio del exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en la ciudad de Santa Cruz.

La información sobre los hallazgos fue confusa. Inicialmente tres medios locales señalaron extraoficialmente que se había encontrado cerca de 2,5 millones de dólares pero luego esa cifra fue descartada. Horas más tarde, la Fiscalía reportó que se encontró 391.500 dólares y 328.200 bolivianos (equivalente a casi 30 mil dólares).

El fiscal Edwin Sarmiento informó que se secuestraron documentos y dos vehículos como parte de las investigaciones. “Al margen de este dinero, en este domicilio se ha encontrado varios documentos que tienen que ver fundamentalmente con bienes registrados en Derechos Reales y también en Tránsito, que han sido colectados también con fines investigativos”, explicó, citado por Unitel.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo afirmó que los operativos forman parte de su ofensiva contra el narcotráfico y la corrupción institucional. “Los allanamientos y operativos continuarán hasta la desarticulación total de la red y el secuestro de todos sus bienes ilícito”, sostuvo el Ministerio de Gobierno.

Mariaca fue detenido la noche del 30 de septiembre y destituido el viernes pasado, en una investigación en la que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal destinada a “proteger e incentivar el narcoterrorismo” en el país.

Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia, en una imagen de archivo.

Su detención se produjo dos días después de que Estados Unidos revocara su visa y lo incluyera en un listado de funcionarios y exautoridades señaladas de tener vínculos con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y afirmó que la medida buscaba interferir en las investigaciones que el Ministerio Público a su cargo estaba desarrollando y que implican al Gobierno y a la familia del presidente, en particular la que se sigue contra el asesor principal de Paz, Fernando Cerimedo.

Tras su detención, se abrieron dos procesos contra el exfiscal: una por presunta organización criminal y narcotráfico y otro por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. En ambos procesos recibió detención preventiva por seis meses y fue trasladado el lunes al penal de Cantumarca, en el departamento andino de Potosí.

PUBLICIDAD

Roger Mariaca al entrar a una celda de la Policía tras su detención.

El Gobierno sostiene además que Mariaca tiene antecedentes de haber protegido a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien radicó libre e impune en Bolivia desde el 2022 hasta marzo de este año, cuando fue capturado y expulsado a Estados Unidos.

El exfiscal general fue elegido por la anterior legislatura y asumió el cargo en octubre de 2024 por un periodo de seis años. En medio de las recientes acusaciones en su contra, la Asamblea Legislativa modificó el viernes la ley del Ministerio Público para permitir la interrupción de su mandato en caso de imputación formal, además de las causales de renuncia o sentencia ejecutoriada contempladas anteriormente.

PUBLICIDAD

Tras su cese, el Parlamento boliviano eligió al abogado José Armando Urioste como fiscal general interino por un periodo de 90 días.