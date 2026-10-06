América Latina

Marino ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar desde una embarcación que llevaba años inmovilizada

Darwin David Baidal Vera, de 50 años, es buscado en la bahía de Concepción desde el 2 de octubre

Darwin David Baidal Vera está desaparecido. (El Comercio)
Darwin David Baidal Vera está desaparecido. (El Comercio)
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Un marino ecuatoriano de 50 años permanece desaparecido en Chile después de caer al mar cuando regresaba a un buque que lleva varios años inmovilizado en la bahía de Concepción. La Armada chilena desplegó embarcaciones, buzos, patrullas terrestres y otros medios para localizarlo, mientras su familia en Ecuador pidió apoyo para mantener la búsqueda y conocer qué ocurrió.

El desaparecido es Darwin David Baidal Vera, quien se encontraba vinculado al buque de bandera ecuatoriana El Manantial. El accidente ocurrió la tarde del viernes 2 de octubre en las aguas de Talcahuano, en la región del Biobío.

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Según informó la Armada de Chile, la Capitanía de Puerto de Talcahuano recibió una alerta por dos personas que habían caído al mar después de zarpar desde la rampa del Paseo María Isabel. Las autoridades desplegaron inmediatamente unidades para atender la emergencia.

Una patrulla consiguió encontrar a Ángel Efraín Bonilla, quien permanecía aferrado a un bote de goma y fue rescatado. Baidal, en cambio, no pudo ser localizado.

Una embarcación de patrulla gris y blanca con motores fueraborda negros navega sobre el agua. Al fondo, estructuras metálicas flotantes y una boya azul
ARCHIVO. Una embarcación de la Armada chilena patrulla las aguas de Coquimbo. (Foto: ADN Noticias)

Los dos hombres habían bajado a tierra para conseguir agua y alimentos y regresaban hacia El Manantial. Bonilla relató a medios chilenos que tuvieron problemas con el motor de la pequeña embarcación en la que se movilizaban. Baidal intentó ponerlo nuevamente en funcionamiento y cayó al agua. Durante el incidente, Bonilla también terminó en el mar, aunque consiguió sujetarse al bote.

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Desde entonces, la autoridad marítima chilena mantiene un operativo de búsqueda. En las primeras labores participaron la patrullera marítima Tomé, una unidad de rescate, buzos de la Gobernación Marítima de Talcahuano y personal especializado de la Segunda Zona Naval. Posteriormente se incorporaron patrullas terrestres, drones, embarcaciones menores y equipos de emergencia de Bomberos.

Hasta este 6 de octubre, después de cuatro jornadas de operaciones, no se había informado públicamente sobre la localización del ecuatoriano.

La desaparición reveló además la prolongada situación de El Manantial, un carguero de aproximadamente 100 metros de eslora que permanece en Talcahuano desde 2019 y que ha enfrentado distintos procedimientos administrativos y judiciales.

El buque quedó inicialmente involucrado en un litigio relacionado con servicios de remolque y fue objeto de una prohibición de zarpe. Sin embargo, existen versiones diferentes sobre su situación jurídica actual. Información publicada esta semana por BioBioChile señala que la obligación económica que originó uno de los procesos habría sido cancelada en 2020 y que esa causa fue posteriormente archivada. Bonilla ha sostenido que actualmente existe otra controversia relacionada con la declaración de abandono de la nave.

El barco ya había protagonizado una emergencia en agosto de 2024, cuando cortó su fondeo y quedó a la deriva en la bahía. La Armada coordinó entonces una operación con remolcadores que permitió llevarlo hacia un varado controlado.

Las autoridades recordaron que la zona no está habilitada como zona para bañistas, y por este mismo sector otro ciudadano colombiano fue reportado como desaparecido en septiembre de 2024 - crédito Armada de Chile
Hasta este 6 de octubre, después de cuatro jornadas de operaciones, no se había informado públicamente sobre la localización del ecuatoriano. ARCHIVO. crédito Armada de Chile

La familia de Baidal asegura que el marino había salido de Guayaquil en 2017 y permanecía desde entonces vinculado a la embarcación. Su hermano, Joel Díaz Baidal, dijo a medios ecuatorianos que Darwin trabajaba como timonel y que durante la pandemia llegó a desempeñar funciones de capitán.

Los familiares también denunciaron que su situación laboral y económica se había deteriorado durante los años que permaneció en Chile. Según el hermano, Baidal no recibía un salario regular y obtenía únicamente pagos ocasionales, por lo que sus parientes en Ecuador tenían que enviarle dinero para alimentación y artículos básicos. Estas afirmaciones no han sido corroboradas públicamente por las autoridades chilenas.

Testimonios recogidos en Talcahuano, sin embargo, describen dificultades de abastecimiento entre quienes permanecían en El Manantial. Vecinos, pescadores y autoridades locales señalaron a BioBioChile que en algunas ocasiones se entregaron alimentos a los ocupantes de la nave. Bonilla, por su parte, ha asegurado que el barco nunca estuvo abandonado y que sus tripulantes realizaban tareas de mantenimiento y bajaban periódicamente a tierra para comprar provisiones.

La familia de Baidal afirmó que habló con él por última vez durante la mañana del viernes, horas antes del accidente. Su madre pidió públicamente a las autoridades chilenas y ecuatorianas que no suspendan los esfuerzos para encontrarlo. Los familiares también solicitaron la intervención de la Cancillería ecuatoriana y asistencia ante un eventual proceso de repatriación. Hasta las últimas informaciones difundidas sobre el caso, la búsqueda continuaba en la bahía de Concepción sin resultados positivos.

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