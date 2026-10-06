América Latina

Jair Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil que le permita recibir a su hijo Flávio antes del balotaje

El ex presidente brasileño cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena de 27 años por golpismo y permanece sujeto a restricciones de contacto con el exterior. Sus abogados sostienen que las circunstancias que llevaron a limitar las visitas familiares ya no justifican mantener ese régimen excepcional

Jair Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal restablecer las visitas familiares con su hijo Flávio Bolsonaro. (EFE/ André Coelho)
Jair Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal restablecer las visitas familiares con su hijo Flávio Bolsonaro. (EFE/ André Coelho)
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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) que le permita recuperar el régimen habitual de visitas familiares para poder recibir a su hijo Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La petición fue presentada mientras el ex jefe de Estado cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años por delitos vinculados al intento de golpe de Estado.

La defensa busca que la Corte levante antes de tiempo la restricción que impide a Flávio ingresar al domicilio de su padre. Como alternativa, los abogados pidieron una autorización puntual para que ambos puedan encontrarse antes del próximo fin de semana, con el argumento de que se trataría de una reunión de carácter estrictamente familiar.

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La prohibición de las visitas comenzó en julio y fue establecida por el juez Alexandre de Moraes por un período de 90 días. La medida se produjo después de que Flávio difundiera en internet una carta de su padre en respaldo a su candidatura presidencial.

El problema para Jair Bolsonaro era que, en ese momento, tenía vigentes medidas cautelares que le impedían utilizar las redes sociales para intervenir, de manera directa o indirecta, en actividades políticas. La publicación de la carta fue considerada dentro de ese contexto y derivó en nuevas restricciones sobre su contacto con el exterior.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 por ciento de los votos en la primera vuelta frente al 45 por ciento de Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 por ciento de los votos en la primera vuelta frente al 45 por ciento de Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)

El plazo establecido por la Justicia termina el domingo 11 de octubre. Sin embargo, la defensa considera que no es necesario esperar hasta esa fecha para permitir nuevamente el contacto entre padre e hijo.

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Ya no se muestra necesaria la manutención de un régimen excepcionalmente restrictivo de visitas”, sostuvieron los abogados en el pedido presentado ante el Supremo. La defensa argumentó que desde la imposición de la medida no ocurrieron nuevos episodios que permitan justificar su continuidad.

Los representantes legales también señalaron que recuperar las visitas permitiría al ex mandatario mantener “una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena”. Según esa argumentación, permitir el encuentro no implicaría modificar las restantes medidas cautelares que continúan vigentes.

La solicitud llegó un día después de que Flávio Bolsonaro lograra avanzar a la segunda vuelta presidencial. El senador obtuvo cerca del 47% de los votos en la primera etapa de la elección, frente a aproximadamente el 45% de Lula, y quedó así como el principal rival del actual presidente para la definición del 25 de octubre.

El resultado modificó el escenario de la elección porque ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta necesaria para evitar un balotaje. Lula buscaba su reelección y Flávio, compite por primera vez por la Presidencia con el respaldo del Partido Liberal.

La campaña en televisión comenzará el 9 de octubre con cinco minutos diarios de espacio gratuito para cada candidato.
La campaña en televisión comenzará el 9 de octubre con cinco minutos diarios de espacio gratuito para cada candidato.

La campaña para la segunda vuelta comenzó este lunes y tendrá nuevas etapas durante las próximas tres semanas. La propaganda electoral en televisión podrá comenzar el 9 de octubre, con cinco minutos diarios de espacio gratuito para cada candidato.

El primer posible debate televisado está previsto para el 11 de octubre, aunque la participación no es obligatoria. La propaganda en televisión finalizará el 23 de octubre y el día siguiente será la última jornada habilitada para actos públicos y movilizaciones de campaña.

La definición llegará el 25 de octubre. Las urnas funcionarán entre las 8 y las 17 horas, en horario local, y el resultado está previsto para esa misma jornada. La proclamación formal de los electos deberá completarse antes del 18 de diciembre, mientras que el próximo presidente asumirá el 5 de enero de 2027.

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