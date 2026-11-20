FOTO DE ARCHIVO.REUTERS/Raquel Cunha

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Telcel atribuyó este viernes la caída de su red a trabajos de incremento de capacidad que derivaron en una falla técnica con restablecimiento gradual en curso para los usuarios afectados en la Ciudad de México y el área conurbada.

La operadora publicó un comunicado el 20 de noviembre de 2026 en el que reconoció que la interrupción se originó durante obras internas y que el origen del problema fue resuelto de inmediato, aunque la normalización del servicio avanzaría de forma paulatina por la congestión acumulada en la red.

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Telcel confirmó que “la red está arriba” y que los usuarios ingresan paulatinamente

El comunicado de Telcel.

Horas después de los primeros reportes, el área de comunicación de Telcel emitió una actualización: “La red está arriba, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente”, según informó la empresa. El comunicado publicado por la operadora amplió esa información al señalar que la congestión generada por los intentos simultáneos de llamada retrasó la recuperación individual de cada línea.

“Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada. El origen de la falla fue resuelto de inmediato”, indicó Telcel en su comunicado oficial del 20 de noviembre. La empresa agregó que, pese a la resolución técnica, el restablecimiento sería gradual debido a la saturación provocada por los reintentos masivos de conexión.

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Usuarios reportaron hasta tres horas sin servicio mientras Telcel no emitía comunicado oficial

Telcel reporta fallas en la República Mexicana (Downdetector)

Mientras la empresa tardaba en pronunciarse, los clientes manifestaron su inconformidad a través de redes sociales. “Telcel, ¿qué está pasando? ¡¡No tenemos servicio mi esposo y yo desde hace 3 horas!!”, escribió la usuaria Karla Martín en su cuenta de X. Otros usuarios señalaron que intentaron reiniciar sus dispositivos y activar el modo avión sin obtener resultados.

Quienes no contaron con señal celular durante la interrupción podían comunicarse con soporte técnico de Telcel mediante el chat disponible en el portal web oficial desde una conexión WiFi. Los clientes con plan de renta tienen acceso al número 111 sin costo, mientras que los usuarios del sistema prepago Amigo pueden marcar al *264.

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La empresa pidió disculpas y agradeció la paciencia de los afectados

Imagen de archivo. Una persona camina frente a un logotipo de la compañía de telefonía móvil Telcel, una marca comercial de América Móvil, en las oficinas corporativas de América Móvil en Ciudad de México, México. 22 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

En el cierre de su comunicado, Telcel dirigió un mensaje a los clientes que experimentaron intermitencias: “A quienes experimentaron intermitencias les ofrecemos una disculpa por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión”. La empresa no fijó un horario de restablecimiento completo ni detalló el tipo específico de trabajos de red que originaron la falla.

Telcel es el operador de telefonía móvil con mayor participación de mercado en México. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones correspondientes al segundo trimestre de 2026, la compañía concentraba alrededor del 59 por ciento de las líneas móviles activas en el país, equivalente a más de 90 millones de suscriptores.

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La falla comenzó alrededor de las 11:00 horas y acumuló más de 3,700 reportes en Downdetector

La compañía de telefonía presentó varios problemas que afectaron directamente a sus clientes. Foto: Redes sociales

Los primeros reportes de usuarios sin señal aparecieron cerca de las 11:00 horas en redes sociales. Para las 12:13 horas, la plataforma de monitoreo Downdetector registró 3,708 quejas en menos de una hora, una cifra muy por encima del promedio habitual de 15 reportes diarios para la compañía.

Del total de reportes en Downdetector, el 70 por ciento correspondió a falta de señal móvil, el 16 por ciento a problemas con internet de datos y el 13 por ciento restante a fallas en llamadas de voz. Las afectaciones se concentraron en la Ciudad de México, aunque también se registraron quejas en Guadalajara, Saltillo, Toluca, Ecatepec, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

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En respuesta a una consulta del diario El Financiero, Telcel precisó que la degradación afectó localidades de su Región 9, zona operativa que comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. La empresa informó que su equipo de ingeniería continuaba trabajando en campo para normalizar el servicio, sin ofrecer un tiempo estimado de restablecimiento total.