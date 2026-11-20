Incorporar pausas activas cada 45 minutos o una hora podría favorecer el control de la glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los efectos del sedentarismo

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Permanecer sentado durante varias horas consecutivas es una práctica habitual para millones de personas que trabajan frente a una computadora, estudian o realizan actividades que requieren poco movimiento. Sin embargo, interrumpir estos periodos de inactividad con ejercicios sencillos podría marcar una diferencia en la salud.

Una de las alternativas consiste en realizar entre 10 y 15 sentadillas cada 45 minutos o una hora, una estrategia que permite activar los músculos de las piernas sin necesidad de acudir a un gimnasio o utilizar equipo especializado.

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Las sentadillas son un ejercicio de fuerza que involucra grandes grupos musculares y que, al incorporarse de manera regular a la rutina, puede contribuir a mejorar la salud metabólica.

Entre sus posibles beneficios se encuentran una mayor utilización de glucosa por los músculos, una mejor sensibilidad a la insulina y la reducción de los efectos negativos asociados con permanecer sentado durante periodos prolongados.

Aunque este movimiento no constituye por sí solo un tratamiento para enfermedades metabólicas, representa una alternativa accesible para incrementar la actividad física cotidiana.

¿Por qué hacer sentadillas puede mejorar la salud metabólica?

Las sentadillas son un ejercicio de fortalecimiento muscular que activa principalmente los cuádriceps, los glúteos y otros músculos de las extremidades inferiores.

Una mujer realiza sentadillas durante una pausa activa en su jornada laboral. Incorporar ejercicios de fuerza a lo largo del día puede ayudar a combatir el sedentarismo y favorecer la salud metabólica

Durante su ejecución, estos músculos necesitan energía para contraerse, por lo que incrementan su capacidad de utilizar glucosa, uno de los principales combustibles del organismo.

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Este proceso resulta relevante para la resistencia a la insulina, una alteración metabólica en la que las células del cuerpo responden de manera menos eficiente a esta hormona, encargada de facilitar la regulación de los niveles de azúcar en la sangre.

La contracción muscular favorece la captación de glucosa mediante mecanismos que no dependen exclusivamente de la acción de la insulina. Por ello, el ejercicio físico es una herramienta importante para mejorar el control metabólico.

Además, los músculos activos liberan sustancias conocidas como mioquinas, que participan en la comunicación entre los tejidos y en distintos procesos relacionados con el metabolismo.

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La actividad física regular también puede favorecer el perfil de lípidos en la sangre, incluidos los triglicéridos y el colesterol. No obstante, estos efectos dependen de factores como la frecuencia, la intensidad y la duración del ejercicio.

¿Cómo hacer 15 sentadillas cada hora para combatir el sedentarismo?

Una de las principales ventajas de esta propuesta es que puede adaptarse a las actividades diarias sin necesidad de modificar completamente los horarios.

La recomendación consiste en realizar una pausa activa cada 45 minutos o una hora para ejecutar entre 10 y 15 sentadillas, de acuerdo con la condición física de cada persona.

Para incorporar este ejercicio a la rutina se pueden seguir estos pasos:

Levantarse después de permanecer sentado durante 45 minutos o una hora. Colocar los pies aproximadamente a la altura de los hombros. Flexionar las rodillas y llevar la cadera hacia atrás, como si se intentara tomar asiento. Mantener la espalda en una posición estable y los talones apoyados en el suelo. Regresar lentamente a la posición inicial y repetir el movimiento entre 10 y 15 veces, sin forzar las articulaciones.

Una vez concluida la serie, la persona puede continuar con sus actividades habituales y repetir la pausa después del siguiente periodo de trabajo o descanso.

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Este ejercicio puede realizarse en casa, en la oficina o en otros espacios donde existan condiciones adecuadas de seguridad.

Una mujer realiza sentadillas durante una pausa activa en su jornada laboral. Incorporar ejercicios de fuerza a lo largo del día puede ayudar a combatir el sedentarismo y favorecer la salud metabólica

Para quienes no están acostumbrados a la actividad física, es recomendable comenzar con menos repeticiones o utilizar una silla firme como apoyo.

La cifra de 15 sentadillas no representa una dosis médica universal, sino una propuesta práctica para interrumpir el tiempo sedentario. La cantidad debe ajustarse a las capacidades individuales.

Sentadillas: ¿qué beneficios tienen para el hígado graso y el ovario poliquístico?

Además de sus efectos sobre la glucosa, el ejercicio de fuerza puede formar parte de las estrategias para mejorar la salud de personas con alteraciones metabólicas, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, anteriormente conocida como hígado graso no alcohólico.

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En el caso del síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina es frecuente y puede contribuir a distintas manifestaciones de esta condición. La actividad física regular favorece la sensibilidad a la insulina y puede ayudar a mejorar algunos indicadores metabólicos.

Por su parte, las personas con acumulación excesiva de grasa en el hígado pueden beneficiarse de programas de ejercicio que incluyan actividades aeróbicas y entrenamiento de fuerza.

Sin embargo, es importante distinguir entre los beneficios generales del ejercicio y los efectos específicos de realizar sentadillas cada hora.

No existe evidencia suficiente para afirmar que hacer 15 sentadillas cada 45 minutos o una hora revierta por sí solo el hígado graso, elimine la resistencia a la insulina o controle el síndrome de ovario poliquístico.

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El manejo de estas condiciones requiere una valoración médica individualizada y puede incluir modificaciones en la alimentación, actividad física estructurada y tratamientos específicos.

¿Cuántas sentadillas al día se necesitan para obtener beneficios?

La cantidad total de sentadillas dependerá del tiempo que una persona permanezca activa durante su jornada y de su capacidad física.

Por ejemplo, alguien que realiza una pausa cada hora durante ocho horas podría completar hasta 120 sentadillas distribuidas a lo largo del día, si ejecuta 15 repeticiones en cada ocasión.

Sin embargo, no es necesario alcanzar esa cantidad desde el principio. Lo importante es incorporar el movimiento de manera progresiva y mantener una práctica constante.

También conviene recordar que las pausas activas no sustituyen una rutina completa de ejercicio físico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o una cantidad equivalente de actividad vigorosa, además de realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

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Las sentadillas pueden complementar estas recomendaciones, especialmente entre quienes pasan buena parte del día sentados.

¿Quiénes deben tener precaución al realizar sentadillas?

Aunque se trata de un ejercicio accesible, no todas las personas pueden realizarlo con la misma intensidad o número de repeticiones.

Quienes presentan lesiones en las rodillas, problemas importantes de movilidad, alteraciones del equilibrio o dolor al flexionar las piernas deben adaptar el movimiento y, cuando corresponda, solicitar orientación profesional.

También es fundamental evitar movimientos bruscos y suspender el ejercicio si aparecen molestias significativas, mareos o dolor.

La propuesta de hacer sentadillas cada hora busca demostrar que la actividad física no tiene que limitarse a una sesión de entrenamiento en el gimnasio.

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Levantarse de la silla, activar los músculos de las piernas y reducir los periodos prolongados de inactividad son acciones que pueden incorporarse gradualmente a la vida cotidiana.

Si bien sus resultados dependerán de la constancia, la condición física y otros hábitos de salud, las pausas activas representan una herramienta sencilla para combatir el sedentarismo y favorecer el bienestar cardiometabólico.