Flávio Bolsonaro suma un respaldo clave para el balotaje: Ronaldo Caiado anunció su apoyo y llamó a derrotar a Lula

Ronaldo Caiado oficializó su apoyo a Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre contra Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY)

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Ronaldo Caiado, ex gobernador de Goiás y candidato presidencial que terminó quinto en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, anunció este martes su respaldo a Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre contra Luiz Inácio Lula da Silva. El acuerdo suma a la campaña del senador el apoyo de un dirigente conservador con fuerte presencia en el centro-oeste del país y con vínculos con el sector agropecuario brasileño.

El anuncio se produjo en Goiânia, capital de Goiás, durante un acto político al que asistieron el gobernador reelecto Daniel Vilela, alcaldes, legisladores y dirigentes vinculados al grupo de Caiado. Flávio viajó a la ciudad para formalizar la alianza, acompañado por Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y uno de los principales referentes de la derecha brasileña.

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Caiado obtuvo cerca de 2,6 millones de votos, equivalentes al 2,18% de los sufragios válidos, y quedó detrás de Lula, Flávio, Augusto Cury y Renan Santos. Aunque su porcentaje es pequeño frente al caudal conseguido por los dos finalistas, su adhesión adquiere importancia por la capacidad política que conserva en Goiás y por la posibilidad de movilizar a dirigentes y votantes de su espacio.

“Puede contar con nuestro apoyo, estamos a su disposición para entrar donde sea en nuestro país y decir que el Estado brasileño no se inclina ante el crimen y la corrupción”, afirmó Caiado durante el acto, al explicar su decisión de acompañar al candidato del Partido Liberal (PL).

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El anuncio de la alianza se celebró en Goiânia con la participación del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. (REUTERS/Adriano Machado)

El ex gobernador presentó además su respaldo como una continuidad de la posición que mantuvo durante su carrera política. “Yo voy a estar ayudando a Brasil. Estoy aquí para hacer lo que manda mi coherencia en la vida, que es poder derrotar al PT”, sostuvo.

La definición supone un giro respecto de la campaña que Caiado llevó adelante durante los meses previos. El ex gobernador había cuestionado públicamente a Flávio y, en septiembre, lo calificó de “mentiroso” y afirmó que “no tiene compromiso con la verdad”. En aquel momento, ambos competían por el liderazgo del electorado de derecha y Caiado evitaba inicialmente convertir al hijo de Jair Bolsonaro en uno de sus principales blancos.

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Esa estrategia cambió durante la campaña y las críticas se endurecieron después de la incorporación de Marcos Carvalho al equipo de Caiado. Carvalho había trabajado anteriormente junto a Flávio y pasó a participar en la estrategia electoral del ex gobernador. El cambio provocó además la salida del publicista Paulo Vasconcelos, que se oponía a convertir al candidato del PL en un objetivo central de los ataques.

Dos días después de los comicios, sin embargo, Caiado decidió cerrar filas con quien había cuestionado durante la campaña. Su determinación también se produjo después de una conversación telefónica con Flávio, en la que ambos abordaron las condiciones del respaldo para la segunda vuelta.

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El exgobernador de Goiás quedó en el quinto lugar de la primera vuelta con el 2,18 por ciento de los sufragios válidos. (REUTERS/Adriano Machado)

El Partido Social Democrático (PSD), agrupación que llevó a Caiado como candidato presidencial, no adoptó una posición nacional en favor de ninguno de los dos finalistas. La conducción del partido dejó libertad a sus integrantes para decidir a quién apoyar en el balotaje.

La adhesión se suma al respaldo anunciado el lunes por Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais y sexto candidato más votado en la primera vuelta. Flávio busca así ampliar su coalición más allá del núcleo tradicional del bolsonarismo y atraer a sectores que participaron de otras candidaturas de derecha.

El resultado del domingo dejó al senador con alrededor del 47% de los votos válidos frente a cerca del 45% de Lula. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar en la primera etapa, por lo que ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

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El escenario también estará condicionado por la composición del próximo Congreso. El PL logró aumentar de manera sustancial su representación en el Senado y tendrá más de un tercio de las bancas a partir de 2027.

La campaña de Lula prepara una nueva estrategia para las tres semanas restantes. El oficialismo pretende ampliar su llegada a los votantes que quedaron fuera de los dos principales bloques y concentrar recursos en los estados donde la diferencia entre ambos candidatos sea más estrecha.

El oficialismo pretende ampliar su llegada a los votantes que quedaron fuera de los dos principales bloques (REUTERS/Diego Herculano)

La segunda vuelta plantea así una disputa más concentrada que la primera: Flávio intenta transformar su ventaja inicial y los respaldos que está acumulando en una mayoría suficiente, mientras Lula busca atraer a los electores de los candidatos eliminados y retener el apoyo de quienes votaron por él en la primera ronda.

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