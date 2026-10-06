Estados Unidos dará a Uruguay USD 6,5 millones para diseñar una estrategia contra el crimen organizado

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de Estados Unidos en el país, Lou Rinaldo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

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El gobierno de Estados Unidos y el de Uruguay llegaron a un acuerdo que implica el desembolso de USD 6,5 millones por parte de la administración de Donald Trump para crear una estrategia contra el crimen organizado, informó el semanario uruguayo Búsqueda. La cooperación incluye que lleguen al país agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y otros organismos estadounidenses para definir el plan.

Uruguay recibirá el dinero a través de un programa de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL), que se encarga de la ejecución de estos programas de seguridad. El acuerdo entre los países es el primero estrictamente bilateral en la materia.

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El acuerdo comenzó a gestarse a comienzos de año a través de conversaciones informales entre el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otros jerarcas de su gobierno y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. El mandatario le pidió a Estados Unidos una mayor colaboración en materia de seguridad pública. El diálogo luego continuó por un camino formal para saber qué fondos podría necesitar Uruguay para desarrollar ciertas acciones, informó Búsqueda.

El ministro del Interior, Carlos Negro, delante de la droga que fue arrojada desde una avioneta en Uruguay (Ministerio del Interior)

“Uruguay tiene hoy la posibilidad de enfrentar ciertos desafíos del crimen organizado. Es clave hacerlo ahora, antes de que haya mayores problemas aquí o en los vecinos”, declaró a ese medio el encargado de Negocios de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino. “Nuestra intención es que sea un compromiso a largo plazo, una estrategia nacional a largo plazo”, agregó.

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Desde la Embajada destacan el muy buen vínculo entre el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y el presidente Orsi.

El diplomático es un viejo conocido del país. Nació en Italia, pero la situación crítica de los años de la posguerra llevó a su familia a mudarse al país sudamericano, donde el diplomático se crió. Veraneó en las costas del país durante 20 años, es simpatizante de Peñarol e incluso probó suerte en sus formativas. El representante del gobierno de Estados Unidos se siente uruguayo.

El presidente uruguayo Yamandú Orsiviajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Embajada de Estados Unidos en Uruguay)

En noviembre de 2025, casi un mes después de asumir su cargo, Rinaldi dijo que el foco en esta etapa está en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los países, con una mayor promoción del comercio, inversión e innovación. Un segundo eje es el apoyo a las empresas de Estados Unidos y Uruguay que busquen “crecer juntas”. Y el tercer foco que tiene Rinaldi es la intención de “avanzar en temas de seguridad” y lograr que el puerto de Montevideo sea “el más moderno”, algo que consideró clave para la competitividad del país.

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En mayo de este año, el canciller uruguayo Mario Lubetkin informó que Trump ya tiene una reunión acordada con Orsi aunque falta coordinar la agenda de ambos. “El único problema es que crucen las agendas el presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean. Ojalá sea en los próximos meses en Washington, cuando visite Estados Unidos”, señaló Lubetkin ante los medios.

La Policía incautó allí varias armas, dinero en efectivo, cartuchos de bala, cámaras de videovigilancia, balanza de precisión, marihuana, cocaína y varios celulares (Ministerio del Interior)

El presidente Orsi ha destacado públicamente la relación “de años” que tienen Uruguay y Estados Unidos y enfatizó en el “diálogo necesario permanente” que deben tener las naciones. Lo mismo destacan desde el gobierno de Estados Unidos: aseguran que hay “buenas relaciones”.

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A principios de mayo, el presidente Orsi viajó a visitar el portaaviones USS Nimitz, invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay. La actividad se dio en el marco de los ejercicios “Mares del Sur 2026” y la visita del mandatario se dio por la cercanía del portaaviones con la costa de Uruguay.