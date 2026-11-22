La publicación de Michelle Durango que dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud tras el accidente que sufrió. (Rigoberto Urán/ Instagram)

Guardar

Cinco días después de que Rigoberto Urán revelara públicamente el accidente que sufrió su esposa, Michelle Durango reapareció en sus redes sociales con un mensaje que tranquilizó a miles de seguidores que habían seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

La empresaria antioqueña compartió una historia en su cuenta de Instagram —donde se identifica como @michy​du— acompañada de una fotografía que captura un momento de intimidad junto al exciclista. En la imagen, tomada desde la canastilla de un globo aerostático mientras decenas de globos más se elevan sobre un paisaje árido al fondo, la pareja aparece dándose un beso.

PUBLICIDAD

Durango viste un abrigo con detalles en pelaje claro; Urán lleva una chaqueta gris de puntos oscuros. El cielo despejado, el horizonte montañoso y la multitud de globos en el aire conforman el escenario de una postal romántica que contrasta con las semanas difíciles que acaban de atravesar.

Esposa de Rigoberto Urán compartió una imagen en medio de su recuperación tras el accidente que sufrió. (@michydu/IG)

“@rigobertouran amor de mi vida”, escribió Michelle en la publicación, en la que etiquetó directamente a su esposo. La imagen fue reposteada por Urán en su propia cuenta.

Comentarios como: “Son la mejor pareja, hoy por ti, mañana por mí”; “Michy ya está bien, como siempre enamorada de Rigo”; “Pronta recuperación, un abracito”, entre otros.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió mientras la pareja montaba bicicleta

El 17 de noviembre de 2026, el exciclista colombiano hizo pública una situación que ya llevaba ocho días ocultando por respeto a la recuperación de su esposa. A través de un video publicado en sus redes sociales, Urán reveló que Michelle había sufrido un grave accidente mientras ambos montaban en bicicleta en Medellín, aunque no precisó las circunstancias exactas de la caída.

Las imágenes que acompañaron la publicación mostraron a Durango con raspones visibles en la parte posterior de los hombros y otras zonas del cuerpo, siendo atendida por personal médico en una clínica de la capital antioqueña.

Michelle Durango y Rigoberto Urán tuvieron un final feliz pese a las adversidades - crédito @gorigogooficial/Instagram

Según detalló el propio deportista, las lesiones incluyeron fractura en el pómulo, la clavícula, las costillas y algunas vértebras, además de que Michelle no recuerda lo que sucedió durante el impacto.

PUBLICIDAD

“Casi se me sale el corazón”, confesó Urán

El medallista olímpico, quien a lo largo de su carrera profesional acumuló caídas y fracturas propias del alto rendimiento ciclístico, admitió que ninguna de esas experiencias se comparó con la angustia que le generó ver a su esposa herida.

“Yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!”, escribió el antioqueño en la publicación que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Urán también recordó que durante sus años como ciclista profesional fue Michelle quien lo acompañó en clínicas y hospitales cada vez que sufrió lesiones. “Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, agregó, dejando ver su vulnerabilidad ante millones de personas que inundaron la publicación con mensajes de apoyo.

PUBLICIDAD

Urán confirmó que su esposa avanza en la recuperación

Rigoberto Urán y Michelle Durango llevan años de relación y ha sido un apoyo importante para el expedalista en su profesión - crédito Rigoberto Urán/Instagram

Ocho días después del accidente, el exdeportista entregó un parte de tranquilidad: confirmó que Michelle evolucionaba de manera favorable y la mostró sonriendo y comiendo. “Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va superbién. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez”, expresó.

La reaparición de Durango en redes sociales, cinco días después de esa publicación, se convirtió en la señal más clara hasta el momento de que la empresaria continúa avanzando en su proceso de recuperación. Por ahora, ni ella ni Urán han informado cuánto tiempo tomará su rehabilitación completa ni cuándo recibirá el alta médica definitiva.

PUBLICIDAD