La Ciudad de México concentra este domingo cuatro eventos con entrada gratuita en distintas alcaldías: Coyoacán, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. (Composición Fotográfica: MNA/CENART)

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Hoy domingo 22 de noviembre es el último día para aprovechar tres festivales gratuitos en la Ciudad de México: la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) 44 cierra sus puertas en el Cenart, la Feria del Frijol despide su última jornada en Los Pinos y acceso libre para mexicanos y residentes en el Museo Nacional de Antropología.

La agenda también incluye cine de pueblos indígenas en la Cineteca Nacional Chapultepec y un concierto gratuito de la Orquesta Típica de la Ciudad de México en el Centro Histórico.

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El Cenart tiene estacionamiento propio para visitantes que lleguen en vehículo particular. (Facebook/Centro Nacional de las Artes México)

La FILIJ 44 cierra hoy con actividades gratuitas

La edición 44 de la FILIJ llega a su último día este domingo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, de 9:00 a 19:00 horas, con entrada libre.

El encuentro reúne a 592 sellos editoriales y contempla más de mil 500 actividades gratuitas entre presentaciones de libros, talleres, espectáculos artísticos y propuestas de divulgación científica, a lo largo de sus 10 días de estancia, con cierre al día de hoy.

La estación General Anaya de la Línea 2 del Metro es la más cercana al Cenart; desde ahí se camina hacia el sur por Calzada de Tlalpan. (Facebook/Centro Nacional de las Artes México)

La feria incluye un planeta­rio, observaciones astronómicas, charlas en colaboración con la UNAM, la UAM y la Conabio, además de una carpa dedicada al cómic y una ludoteca.

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Los ejes temáticos de esta edición son el maíz, los pueblos originarios y la ciencia.

Para llegar en transporte público, la opción más cercana es la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro, desde donde hay que caminar hacia el sur por Calzada de Tlalpan hasta Avenida Río Churubusco.

La feria incluye una ludoteca, cocina literaria, libroclubes y una carpa dedicada al cómic, además de los espacios editoriales tradicionales. (Facebook/Centro Nacional de las Artes México)

La Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad despide hoy su última jornada en Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, recibe hoy la última jornada de la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita y sin registro previo.

Organizada por la Secretaría de Cultura y Alimentación para el Bienestar, la feria reúne a cocineras tradicionales, productores agrícolas, artesanos y especialistas en torno a la diversidad biocultural del frijol, leguminosa de la que México cuenta con más de 50 especies.

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La Feria del Frijol es organizada conjuntamente por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Alimentación para el Bienestar. (Instagram/Alimentación para el Bienestar)

La oferta gastronómica se concentra en las Cocinas de Humo y el Mercado El Solar, con platillos como tlacoyos, dobladas, frijoles de la olla, chiles rellenos bañados en salsa de frijol y tortitas de plátano macho rellenas de mole negro.

En el escenario al aire libre, Palo de Ron —orquesta de salsa y ritmos afrolatinos— cierra la programación musical del festival a las 16:00 horas.

La sede también alberga proyecciones de documentales en la Casa Miguel Alemán —Carrizos, En el espejo del cielo y Bosque de niebla— y un mercado de artesanías en la Plaza Jacarandas con joyería oaxaqueña, tamales y atole de frijol.

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El Complejo Cultural Los Pinos está ubicado en Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, a unos pasos de la estación Constituyentes del Metro Línea 7. (Instagram/Alimentación para el Bienestar)

Para llegar, las opciones de transporte público son la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús o la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro.

El Museo Nacional de Antropología abre gratis este domingo para mexicanos y residentes

El Museo Nacional de Antropología, ubicado en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, abre sus salas de forma gratuita este domingo para mexicanos y residentes con identificación oficial.

El recinto alberga las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país, con 23 salas que recorren las culturas prehispánicas de México, desde los olmecas hasta los aztecas, mayas y pueblos del norte.

El Museo Nacional de Antropología abrió sus puertas en 1964 y es considerado uno de los museos de arqueología más importantes del mundo. (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

También cuenta con una sala dedicada a la Piedra del Sol y la réplica de la tumba del rey Pakal de Palenque.

Durante noviembre, el museo celebra además el Mes de Japón, ciclo organizado por la Embajada de Japón en México y el INAH en el marco del 70 aniversario de la Asociación México Japonesa.

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El museo abre de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Cine de pueblos indígenas y afrodescendientes, gratis en la Cineteca Nacional Chapultepec

La Cineteca Nacional Chapultepec, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Álvaro Obregón, recibe hoy la segunda jornada de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026, con funciones gratuitas a partir de las 12:00 horas.

La selección, organizada por el IMCINE y la Cineteca Nacional con la colaboración de Procine CDMX, reúne cuatro largometrajes y cinco cortometrajes de cineastas de México y Centroamérica.

Cartelera de proyecciones de hoy domingo 22 de noviembre de 2026. (Captura de pantalla)

Los largometrajes son Boca vieja, de Yovegami Ascona Mora; Li Cham, de Ana María Vázquez Hernández; Los que dicen ¡no!, de Ángel Flores —hablada en español y náhuatl—; y Soy Yuyé, de Balam Benjamín Nieto Toscano. La programación incluye también dos conversatorios con los cineastas participantes.

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Los horarios individuales de cada función se pueden consultar en el portal eligecinemexicano.info.

Orquesta Típica de la CDMX, en concierto gratuito en el Centro Histórico

La Orquesta Típica de la Ciudad de México presenta hoy Alma y Corazón en la canción mexicana, un concierto gratuito dentro de su tercera temporada, a las 12:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, José María Pino Suárez 30, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El concierto Alma y Corazón en la canción mexicana forma parte de la tercera temporada de presentaciones de la agrupación durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la capital en 2011, interpretará composiciones representativas de la música tradicional mexicana en formato instrumental y vocal. La entrada está sujeta a la capacidad del recinto.