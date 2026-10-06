América Latina

Bolivia registra 0,85% de inflación en septiembre pese al alza en el precio del diésel

La inflación acumulada entre enero y septiembre llegó a 3,88%, mientras que la variación interanual se situó en 5,70%, según datos del Instituto Nacional de Estadística

Una mujer realiza una compra en un mercado de Bolivia. Imagen referencial de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Una mujer realiza una compra en un mercado de Bolivia. Imagen referencial de archivo. REUTERS/Claudia Morales
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Bolivia registró una inflación de 0,85% en septiembre, un mes en el que durante los últimos 12 días comenzó a regir un nuevo precio para el diésel tras la eliminación de su subvención. En tanto, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año alcanzó 3,88%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento mensual de los precios se produjo después de que el Gobierno eliminara el 18 de septiembre la subvención al diésel, cuyo precio pasó a de 9,80 a 17,95 bolivianos (unos 1,63 dólares) por litro y quedara vinculado al precio del mercado internacional.

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La medida generó reclamos de organizaciones sociales y sindicatos de transportistas, que advirtieron sobre un incremento en los costos de operación y plantearon ajustes en las tarifas del transporte público.

Pese a que la nueva estructura de precios del combustible tuvo vigencia durante una parte del mes, el incremento de los precios al consumidor no estuvo concentrado únicamente en el diésel ni en el transporte, según los datos citados por el INE.

Una estación de servicio en Bolivia luego de la nueva política de precios implementada en diciembre del año pasado, previo a la eliminación total del subsidio al diésel. REUTERS/Claudia Morales
Una estación de servicio en Bolivia luego de la nueva política de precios implementada en diciembre del año pasado, previo a la eliminación total del subsidio al diésel. REUTERS/Claudia Morales

El INE señaló este lunes que las principales divisiones que explicaron el incremento fueron transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, salud, comunicaciones, vivienda y servicios básicos, además de muebles, bienes y servicios domésticos.

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En sentido contrario, algunos productos registraron reducciones de precios, entre ellos la carne de pollo, los ladrillos de construcción y productos para la piel.

Con el dato de septiembre, la inflación acumulada desde enero alcanzó 3,88%, mientras que la variación de los precios en los últimos 12 meses llegó a 5,70%. El resultado contrasta con el fuerte incremento registrado durante 2025, cuando la inflación anual alcanzó 20,4%.

La evolución de los precios en septiembre también mostró diferencias importantes entre las principales ciudades y regiones del país. Sucre, Potosí y Cochabamba registraron los incrementos más altos con 2,26%, 1,88% y 1,47% respectivamente. En tanto, las demás regiones tuvieron incrementos menores siendo la ciudad de Trinidad, en Beni, la que marcó el índice más bajo con un 0,05%.

Una mujer indígena en la puerta de un mercado de coca en la localidad de Sacaba, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
Una mujer indígena en la puerta de un mercado de coca en la localidad de Sacaba, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Para 2026, el Gobierno había estimado inicialmente una inflación anual del 14%, aunque las autoridades monetarias elevaron posteriormente sus previsiones. El Banco Central de Bolivia (BCB) proyectó en agosto que el Índice de Precios al Consumidor cerrará el año en 9,22%, aunque advirtió sobre factores internos y externos que podrían presionar nuevamente los precios.

La evolución de la inflación adquiere especial relevancia en el contexto de ajustes impulsados por el Gobierno de Rodrigo Paz para encarar la crisis económica que atraviesa el país, entre ellos la eliminación de la subvención al diésel, el ajuste en el precio de la gasolina realizado en enero y la flexibilización de la política cambiaria a finales de junio, entre otras acciones.

El impacto de estas medidas sobre los costos de transporte y, posteriormente, sobre los precios de bienes y servicios será uno de los elementos que marcarán el comportamiento de la inflación en los últimos meses del año.

Bolivia cerró la gestión 2025 con una inflación acumulada del 20,40%, siendo este el nivel más alto registrado en el país en más de dos décadas -superando el pico del 11,85% de 2008- y acercándose a registros históricos de finales de los años 80 durante los años de la hiperinflación.

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