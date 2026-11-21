Profepa ordena el traslado de delfines que vivían en condiciones precarias

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de los delfines que permanecían bajo aseguramiento precautorio en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, establecimiento anteriormente conocido como Dolphinaris Cancún, en Quintana Roo.

La determinación surge luego de constatar que los ejemplares habitaban en condiciones precarias, careciendo de vigilancia médica nocturna, evaluación clínica individual y protección solar adecuada, tras incumplir cinco de las seis medidas correctivas impuestas meses atrás.

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Incumplimiento de medidas y falta de atención médica

Durante una reciente visita de verificación, inspectores federales comprobaron que el recinto ignoró casi la totalidad de las disposiciones dictadas en agosto pasado para salvaguardar la integridad de los mamíferos marinos. Entre las omisiones documentadas destacan la falta de reparación e instalación de malla sombra —indispensable para evitar lesiones cutáneas y estrés térmico por radiación solar directa—, la ausencia de enriquecimiento ambiental vespertino, la falta de adecuación en bordes y salientes de los estanques, así como la omisión de evaluaciones médicas y etológicas personalizadas. Únicamente la orden relativa a mejorar el sistema de soporte de vida registró un avance parcial.

Ante el desacato y con el objetivo de evitar un deterioro irreversible en los animales —como sucedió con el delfín Mencho, quien fue víctima de maltrato y al final murió de un cáncer sin atender—, la autoridad ambiental emitió un Acuerdo formal que instruye reubicar a los ejemplares hacia un corral marino. No obstante, la dependencia federal subrayó que el movimiento no se ejecutará de manera improvisada ni arbitraria; por el contrario, estará sujeto a un riguroso procedimiento técnico y progresivo que la empresa responsable deberá acatar bajo plazos estrictos.

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Protocolo técnico y evaluación del nuevo recinto

Como primer paso obligatorio, el establecimiento deberá presentar una propuesta de especialistas externos o una organización experta cuya idoneidad será avalada previamente por la autoridad. Este equipo independiente se encargará de realizar un diagnóstico inicial tanto del estado físico y conductual de cada delfín como de las condiciones operativas del inmueble actual.

MIncho, el delfín que inspiró una ley para prohíbir espectaculos marinos en México (Jesús Avilés / Infobae México)

A partir de dicho análisis, se diseñará un plan de remediación, estabilización y preparación previa al viaje, respaldado por un cronograma detallado y mecanismos de monitoreo continuo.

De igual forma, la resolución exige que la empresa proponga un recinto receptor que acredite solvencia técnica, infraestructura óptima, atención médico-veterinaria especializada y protocolos de manejo acordes con las necesidades biológicas de la especie.

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La Profepa evaluará minuciosamente este nuevo espacio antes de autorizar cualquier maniobra de movilización, garantizando que el destino cumpla con estándares superiores de bienestar animal.

Imágenes muestran el grado de maltrato animal del que era MIncho (Animal Heroes)

Escrutinio federal sobre los delfinarios en México

Esta intervención en el Caribe mexicano ocurre en un momento de vigilancia reforzada sobre los delfinarios en el país. Apenas días antes, la misma dependencia decretó la suspensión total temporal de espectáculos públicos en el Delfinario Sonora, tras cumplirse un mes del fallecimiento de Moana, un ejemplar nariz de botella que murió a causa de un traumatismo hepático presunto derivado de fallas en la infraestructura del lugar.

En aquel caso, pese a que la legislación vigente conocida como Ley Mincho ya prohíbe las exhibiciones con estos mamíferos en territorio nacional, la autoridad impuso revisiones veterinarias exhaustivas y programas de enriquecimiento ambiental.

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Con ambos precedentes, la supervisión federal sobre los centros de cautiverio de fauna marina mantiene un enfoque preventivo. En el caso de Cancún, la Procuraduría mantendrá inspecciones permanentes durante cada etapa del proceso de estabilización y reubicación, asegurando que se respete el trato digno y la integridad física de los ejemplares hasta su instalación definitiva en un entorno seguro.