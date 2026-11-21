Graham murió el 17 de agosto de 2021 mientras recibía tratamiento por cáncer, poco tiempo después de realizar un viaje a Europa (Alicia Graham/Facebook-captura de pantalla The European/YouTube)

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Los hermanos de la peruana Alicia Graham Sardi solicitaron a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que investigue si la intoxicación con talio que sufrió la mujer antes de morir en agosto de 2021 fue producto de una acción deliberada y si su esposo, Juan de Bedout, tuvo alguna responsabilidad.

La petición se apoya en reportes médicos, documentos, testimonios y audios en los que ella expresó temor por un posible nuevo envenenamiento.

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El pedido adquirió relevancia después de que la Fiscalía atribuyera a la empresaria Zulma Guzmán Castro la contaminación con talio de frambuesas cubiertas de chocolate que, en abril de 2025, causaron la muerte de una hija de Graham y de otra menor, además de afectar a dos adolescentes. Guzmán Castro afronta un proceso de extradición desde Inglaterra.

Los dos expedientes a los cuales tuvo acceso el diario El Tiempo quedarán concentrados en el despacho de la fiscal Elsa Reyes, quien ya lleva la investigación por la muerte de las niñas.

La nueva actuación busca establecer qué ocurrió con la exposición de Graham al mismo metal cuatro años antes y si existen elementos que permitan conectar ambos casos.

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Varios exámenes médicos practicados a Graham encendieron las alertas en su entorno más cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un audio revela el temor de Alicia Graham a sufrir una tercera intoxicación

Entre los elementos presentados por la familia aparece una grabación de voz atribuida a Alicia Graham.

El audio fue extraído por expertos que, de acuerdo con el material citado por el diario colombiano, certificaron su origen, autenticidad, integridad y cadena de custodia.

En la comunicación, Graham pedía avanzar en averiguaciones sobre personas de su entorno y solicitaba que se coordinara un polígrafo y se revisaran los antecedentes de alguien que no identificó de forma pública.

“Yo, por lo menos, estoy muy asustada. Me muero del susto de que me vuelvan a envenenar. Yo no creo que el cuerpo me aguante para una tercera envenenada”, dijo la mujer en uno de los fragmentos revelados.

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La grabación corresponde a un período en el que, según sus allegados, Graham padecía dolores, dificultades para caminar y otros síntomas que requirieron tratamiento médico.

Graham mencionó la realización de una prueba de polígrafo y el resultado de unos exámenes médicos (Alicia Graham/Facebook-Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer también había expresado que no consideraba accidental el contacto con el talio y descartaba, según lo revelado por el mismo diario bogotano, que el origen hubiera sido el consumo de agua de un manantial.

“Nosotros nos vamos a dedicar estos días a todo el tema de ver qué está pasando en mi casa (...) Urgente, decile que coordine ya hacerle el polígrafo. Ese es un punto. Segundo punto: que si tiene algún resultado o información de la prueba de antecedentes que solicitamos”, dijo Graham en otro de los fragmentos de audio Graham.

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Los hermanos de la víctima entregaron a las autoridades información toxicológica y clínica, junto con informes de un investigador privado.

El material incluye exámenes realizados en la Fundación Santa Fe antes y después de un viaje de Graham a Europa, en julio de 2021.

“Ya son cero y van dos y, pues, yo, por lo menos, estoy muy asustada. Me muero del susto de que me vuelvan a envenenar. Yo no creo que el cuerpo me aguante para una tercera envenenada. Pero aquí vamos, todavía viva”,

La mujer murió el 17 de agosto de 2021 mientras recibía tratamiento por cáncer.

El apoderado de los familiares de Alicia Graham confirmó que la empresaria sabía que estaba siendo envenenada con talio (Alicia Graham Sardi/LinkedIn)

La Fiscalía evaluará los documentos médicos y los testimonios allegados por la familia

El abogado David Espinosa Acuña, representante de los hermanos Graham, sostuvo que sus clientes comenzaron a revisar lo sucedido con Alicia después de conocer que la muerte de su sobrina había sido causada por talio.

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“El nombre de Juan de Bedout aparecía de forma recurrente en las entrevistas”, afirmó el penalista en declaraciones al mismo medio.

Espinosa dijo que los investigadores privados recogieron relatos sobre conflictos en el matrimonio y sobre la preocupación de Graham ante una posible separación.

De acuerdo con el abogado defensor de la familia Graham, varias personas señalaron que De Bedout habría insistido en divorciarse, mientras que Alicia temía perder el respaldo económico de su marido.

Espinosa relató que, según esas versiones, la discusión cambió cuando ella planteó una división por mitades de los bienes de la pareja.

Esos testimonios forman parte de la solicitud de investigación, pero aún deben ser contrastados por la Fiscalía.

La Fiscalía continúa con el proceso que tomó un giro y provocó que la audiencia de imputación a Zulma Guzmán se aplazara (archivo Colprensa/Álvaro Tavera)

Un allegado a la familia De Bedout Graham calificó de dolorosa la situación y recordó que la muerte de la niña, ocurrida tras el consumo de las frambuesas contaminadas, ya había tenido un impacto profundo en todos los involucrados.

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Juan de Bedout ofreció colaborar con las autoridades

Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, confirmó que asumió su defensa en la investigación vinculada con Alicia Graham.

Humar había actuado como representante de víctimas en el caso por el envenenamiento de la hija de la pareja, pero ahora presentó un oficio ante la Fiscalía como defensor del banquero en el expediente sobre la intoxicación de su esposa.

El abogado señaló que su cliente entregará la información que requiera la justicia. “Estaremos atentos a los llamados que haga la justicia para esclarecer lo que corresponda”, agregó el penalista.

Entretanto, personas cercanas a De Bedout aseguraron que buscarán refutar las sospechas formuladas en la petición de los hermanos Graham, e indicaron que el banquero y su hijo mayor registraron niveles atípicos de talio en sus organismos, un dato que podría ser revisado en el marco de la investigación.

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La presencia de talio en distintas personas del núcleo familiar constituye uno de los puntos que deberá analizar la Fiscalía con base en las pruebas técnicas disponibles.

(archivo Colprensa/Sergio Acero-Juan de Bedout/LinkedIn)

La extradición de Zulma Guzmán mantiene suspendida la imputación por las muertes de las niñas

El avance del nuevo expediente ocurre mientras continúa el trámite para extraditar desde Inglaterra a Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía como responsable del doble homicidio agravado de las dos niñas y de la tentativa de homicidio contra dos adolescentes que consumieron los mismos alimentos contaminados.

La fiscal general Adriana Camargo explicó que la audiencia virtual de imputación permanece suspendida debido a dificultades para coordinar el mecanismo de comparecencia desde Inglaterra.

Las autoridades colombianas buscan determinar si el sistema judicial británico permite realizar ese tipo de audiencia a distancia.

Espinosa cuestionó la demora y sostuvo que la Fiscalía podría enviar un delegado a Inglaterra para explicar que el trámite de extradición no impediría avanzar con la imputación. La situación, sin embargo, continúa pendiente de definiciones entre las autoridades de ambos países.

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