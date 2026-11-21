La reducción reciente de la pobreza extrema en Colombia no compensó el deterioro frente a los niveles registrados en 2019. (Camila Díaz/Colprensa)

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Colombia cerró 2025 con 13,4% de su población en pobreza extrema, una proporción cuatro puntos porcentuales superior al promedio de América Latina y el Caribe, de 9,4%, y la cuarta más elevada de la región.

La reducción registrada en los últimos años se apoyó principalmente en el trabajo por cuenta propia, una modalidad asociada a la informalidad y a ingresos vulnerables a los ciclos económicos.

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En cuanto al ranking general, Guatemala encabezó el indicador regional con 18,5% de su población en pobreza extrema, seguida por Honduras, con 17,8%, y Bolivia, con 14,7%. En el extremo opuesto se ubicaron Uruguay, con 0,3%, Chile, con 1,5%, y Costa Rica, con 2%.

El registro surge de las cifras de 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que situó a Colombia por detrás de esos tres países. Aunque el país logró su menor proporción de los últimos tres años y la caída más pronunciada entre los miembros del bloque, de 2,4%, todavía no recuperó los niveles previos a la pandemia.

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En 2019, la pobreza extrema alcanzaba al 12,8% de los colombianos, mientras que en 2014 era de 12%. La mejora reciente, por lo tanto, no compensó el deterioro acumulado durante la última década.

El empleo informal detrás de la reducción reciente

El trabajo por cuenta propia aportó 1,9 puntos a la reducción de la pobreza en Colombia, según Native Capital Management. (Colprensa)

Los ingresos laborales explicaron entre 58% y 94% de la reducción de la pobreza regional entre 2023 y 2025. En Colombia, el trabajo por cuenta propia aportó 1,9 de los tres puntos porcentuales de disminución anual, según explicó Jhon Torres, jefe de investigaciones económicas de Native Capital Management.

Torres advirtió que esta evolución tiene límites: “Es una mejora frágil, porque es empleo informal, sin seguridad social y muy sensible a los ciclos económicos”, dijo en declaraciones citadas por La República. El economista sostuvo que las políticas públicas deberían orientarse a la creación de empleo de calidad en lugar de profundizar la informalidad.

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Así mismo, la estructura laboral de Uruguay ofrece un contraste dentro de la región. “Uruguay tiene la pobreza más baja de la región (3,8%) y una pobreza extrema de apenas 0,3%. Refleja un mercado laboral muy formal y un sistema de seguridad social con cobertura amplia. La protección social está atada al empleo formal, por eso es estable”, señaló Torres.

La irregularidad de los ingresos en los hogares condiciona el acceso al crédito de consumo y al microcrédito en Colombia. (Orlando Barría/EFE)

De acuerdo con datos de la Cepal, la pobreza monetaria en Colombia impacta en mayor medida a las mujeres, a la niñez y adolescencia, a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como a los habitantes de sectores rurales.

Asimismo, el organismo señala que, de no ser por los ingresos provenientes de las pensiones, la tasa de pobreza en la población mayor habría alcanzado un 41,8% en 2025, lo que representa 31,4 puntos porcentuales más que la cifra contabilizada.

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“La pobreza por ingresos afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, a las personas pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes, y a quienes residen en zonas rurales. Sin ingresos por pensiones en 2025, la pobreza en las personas mayores habría sido de 41,8%, es decir, 31,4 puntos porcentuales más que la registrada”, se indica en el informe de la Cepal.

Carencias en vivienda, salud, empleo y pensiones

La pobreza entre las personas mayores de la región habría llegado al 41,8% en 2025 sin el respaldo de los ingresos por pensiones. (Colprensa)

La pobreza multidimensional, que considera privaciones en vivienda, salud, empleo y pensiones, descendió en América Latina y el Caribe de 20,3% en 2024 a 19,4% en 2025. El organismo vinculó esa mejora con un mayor acceso a internet, avances educativos y saneamiento básico.

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Colombia ocupó el octavo lugar regional en ese indicador, con 24,5% de su población afectada. Honduras registró el valor más alto, con 63%, mientras que Chile tuvo el menor, con 2,3%.

Guatemala también lideró el escalafón de pobreza general, con 54,5% de su población en esa situación, seguida por Honduras, con 49,7%, y Bolivia, con 34,9%.

La persistencia de ingresos irregulares y una elevada proporción de hogares con carencias condicionan la exposición al crédito de consumo y al microcrédito en el sistema financiero colombiano.