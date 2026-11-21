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La asociación feminista Ola Violeta AC cuestiona una declaración de Vadhir Derbez sobre las denuncias que enfrenta.

La organización sostiene que la violencia sexual no responde a una “necesidad” y advierte que el consentimiento es una responsabilidad, sin emitir un juicio sobre los procesos legales en curso contra el actor.

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El posicionamiento fue publicado en X después de que Derbez afirmara, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que no tiene “la necesidad de estar saliendo a agredir a absolutamente nadie ni obligar a nadie a hacer nada”.

Vadhir Derbez enfrenta una investigación abierta en la Fiscalía CDMX por una denuncia de violación. El actor ha rechazado públicamente los señalamientos y sostiene que es objeto de un presunto intento de extorsión. La presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista una sentencia firme.

Ola Violeta AC afirma que la violación no responde a una necesidad sexual

En la publicación, Ola Violeta AC sostiene:

“No, Vadhir, las personas no violan por ‘necesidad’. Los agresores sexuales no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado”.

Decir que no se tiene “la necesidad de estar agrediendo mujeres” reproduce una idea que necesitamos cuestionar: que la violencia sexual puede entenderse como consecuencia del deseo o de una necesidad sexual insatisfecha. Ola Violeta AC

La organización agrega que “el deseo no anula la voluntad, no obliga a agredir y no justifica violentar”. El mensaje expone una postura general sobre la violencia sexual y el consentimiento.

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Otra publicación señala que la violencia sexual no tiene una apariencia, un rostro o un género específicos.

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“La violencia sexual no tiene una apariencia particular: puede ejercerla alguien querido, exitoso o socialmente aceptado. El patriarcado reproduce mandatos que normalizan la dominación, la insistencia, la cosificación y la minimización de la violencia”.

Ola Violeta AC también cuestiona los estereotipos que, según su postura, presentan a una persona agresora como alguien desconocido, violento o con una apariencia determinada.

La asociación dice que no busca emitir un juicio sobre el proceso

La organización aclara que sus mensajes no pretenden señalar a una persona ni emitir una conclusión sobre un expediente judicial.

“No se trata de señalar a una persona o emitir un juicio sobre un proceso en curso”, publica Ola Violeta AC.

La asociación explica que busca cuestionar una fórmula que, desde su perspectiva, históricamente ha servido para justificar o minimizar la violencia sexual. “La violencia no es una necesidad biológica. El consentimiento es una responsabilidad”, añade.

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(X)

Vadhir Derbez afirmó que no necesita “agredir” u “obligar” a alguien

Durante su entrevista en Por la mañana, Derbez fue consultado sobre una segunda acusación que habría llegado a la Fiscalía General de la República. El actor señala que no conoce formalmente ese expediente ni ha recibido una notificación.

“Se está pintando una versión como si yo fuera un agresor sexual serial”, afirma Derbez durante la conversación. “No tengo la necesidad de estar saliendo a agredir a absolutamente nadie ni obligar a nadie a hacer nada”.

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El actor dice que las publicaciones y versiones sobre el caso le generan tristeza y enojo. También sostiene que su equipo legal responderá por las vías correspondientes si recibe una notificación formal sobre otro asunto.

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Derbez ha señalado que busca que las acusaciones se aclaren en tribunales. Su defensa afirma que cuenta con videos, testimonios y otros elementos para controvertir la carpeta abierta en Ciudad de México.

Fiscalía CDMX sostiene que la investigación sigue abierta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirma que la carpeta de investigación por violación contra Vadhir Derbez sigue abierta. La institución señala que la orden de aprehensión que se libró contra el actor quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

La dependencia sostiene que conserva la facultad de buscar la judicialización del asunto mediante citatorio. También afirma que la carpeta contiene datos de prueba que, según su valoración, sustentan la existencia del hecho investigado.

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En una tarjeta informativa, la Fiscalía CDMX informó que Derbez no había comparecido ante el Ministerio Público y que su defensa no había aportado al expediente los dictámenes y otros elementos que ha mencionado públicamente.

La defensa del actor sostiene una postura distinta sobre los alcances del amparo y rechaza la acusación. El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán determinar las actuaciones procesales que correspondan.