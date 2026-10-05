América Latina

Tres cantones de Esmeraldas se declararon en emergencia por las lluvias que dejaron miles de afectados

El balance acumulado de Gestión de Riesgos registra más de 9.700 personas afectadas

Las personas damnificadas reciben asistencia del Estado.
Las personas damnificadas reciben asistencia del Estado.
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El agua entró a las viviendas, dañó muebles y electrodomésticos, cubrió carreteras y, en algunos sectores rurales, tuvo fuerza suficiente para llevarse casas completas. Las lluvias que afectan a la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, dejaron hasta este lunes 5 de octubre más de 9.700 personas afectadas o damnificadas y llevaron a tres cantones a adoptar declaratorias de emergencia.

Esmeraldas, Muisne y Eloy Alfaro se encuentran entre los territorios golpeados por las crecidas de los ríos durante los últimos días. Los problemas, sin embargo, no se limitan a esos cantones: también se registraron eventos relacionados con las precipitaciones en San Lorenzo, Quinindé y Atacames.

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El balance acumulado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) permite dimensionar el impacto. Desde el 29 de agosto se contabilizaron 53 eventos adversos en los siete cantones de la provincia. Los registros oficiales incluyen 9.536 personas afectadas y 204 damnificadas, además de 2.424 familias afectadas y 113 que perdieron las condiciones necesarias para permanecer en sus hogares.

Los daños alcanzaron al menos 2.508 viviendas. Durante el periodo de mayor intensidad de las precipitaciones, siete cuerpos hídricos llegaron a desbordarse y otros trece mostraron tendencia al aumento de sus niveles.

El reporte de la Secretaría de Riesgos.
El reporte de la Secretaría de Riesgos.

Muisne presenta uno de los cuadros más complejos. Más de 800 familias fueron afectadas y cuatro viviendas terminaron arrastradas por las corrientes, mientras otras cuatro fueron declaradas inhabitables por el peligro de colapso.

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Las crecidas alcanzaron a poblaciones de San José de Chamanga, Salima y San Gregorio. Los ríos Muisne, Salima, Repartidero y Sucio estuvieron entre los cauces que salieron de sus márgenes. En las comunidades inundadas, las pérdidas incluyen enseres domésticos, alimentos, cultivos y otros medios de subsistencia.

Más al norte, la emergencia alcanzó a poblaciones asentadas alrededor de las cuencas de los ríos Ónzole, Cayapas y Santiago, en Eloy Alfaro. Gualpí, Colón, Capulí, Santo Domingo, Zancudo, Arenales, Pintor, Loma Linda y San Agustín figuran entre las comunidades donde se reportaron afectaciones. Las autoridades identificaron daños tanto en viviendas como en sembríos y conexiones terrestres.

El avance del agua también llegó a la capital provincial. Durante el fin de semana, el río Esmeraldas superó el umbral de alerta roja y provocó inundaciones en la isla Luis Vargas Torres, ubicada frente a la ciudad de Esmeraldas y donde residen alrededor de 600 familias.

En algunas casas, el nivel del agua llegó a unos 80 centímetros. Habitantes del sector perdieron muebles, electrodomésticos, ropa, alimentos y mercadería. La emergencia llevó además a organizar cocinas comunitarias para las familias que quedaron temporalmente imposibilitadas de preparar sus propios alimentos.

El reporte de la Secretaría de Riesgos.
El reporte de la Secretaría de Riesgos.

El Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Esmeraldas formalizó el sábado 4 de octubre la declaratoria de emergencia. La decisión permitirá movilizar recursos para atender a los sectores perjudicados y avanzar en intervenciones consideradas urgentes, entre ellas trabajos relacionados con la cuenca baja de los ríos Esmeraldas y Teaone.

La respuesta incluye la distribución de alimentos, artículos de higiene y limpieza, implementos para dormir y recipientes para almacenar agua. También fue habilitado un alojamiento temporal en la Unidad Educativa Margarita Cortés, en la ciudad de Esmeraldas.

La intensidad de la emergencia comenzó a disminuir en algunos puntos conforme descendieron los caudales. Sin embargo, el monitoreo disponible para este lunes mantenía al río Esmeraldas desbordado en el sector de la isla Luis Vargas Torres.

Las autoridades provinciales continuaban evaluando la evolución de las lluvias y los informes remitidos por los gobiernos locales para determinar si la emergencia debe extenderse a toda Esmeraldas. La provincia concentra, hasta ahora, el mayor número de personas afectadas por el actual periodo de precipitaciones en Ecuador.

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