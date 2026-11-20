Lenin Canchola fue capturado en Nuevo León (Foto: Twitter/@circulo_depoder)

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Lenin Jonathan Canchola Martínez fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, al Cefereso número 17, ubicado en la carretera La Ruana-Tazumbos, kilómetro dos del Ejido 18 de Marzo, en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

El operativo se da luego de los bloqueos registrados el pasado martes 17 de noviembre en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, donde los manifestantes exigían mejores condiciones en el penal de Tepic donde estaba recluido Canchola.

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Hasta el momento, las autoridades no han explicado públicamente las razones del traslado. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solo confirmó que el Cefereso de Tepic “cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento” y descartó las irregularidades que denunciaron los manifestantes durante la protesta.

Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, reportó que en las inmediaciones del penal de Tepic se desplegó un operativo de seguridad para ejecutar el cambio de ubicación de Canchola Martínez.

Bloqueos organizados por los Canchola: ofrecían 250 pesos por asistir

Lenin Canchola fue cambiado del Cefereso 11 de Tepic al 17 en Michoacán. (Crédito redes sociales)

La movilización comenzó a las siete de la mañana del martes 17 de noviembre con un cierre en Vasco de Quiroga y Carlos Echanove, en la colonia La Rosita, en la alcaldía Cuajimalpa. El bloqueo se extendió después hacia Juan Salvador Agraz, Mario Pani, Prolongación Vista Hermosa, Prolongación Reforma y avenida Constituyentes, hasta las instalaciones de la propia SSPC.

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Los participantes, varios de ellos encapuchados y con cubrebocas, llegaron en vehículos tipo van y colocaron lonas con mensajes como “Alto a la tortura” y “El hambre no es parte de la condena”, en referencia a presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del penal de Tepic. También exigieron la destitución del director del centro penitenciario, al que acusaron de presunto abuso de autoridad y de castigar a los internos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó en la conferencia matutina del 18 de noviembre que las autoridades detectaron pagos a las personas que participaron en los bloqueos. “Quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad”, declaró desde Palacio Nacional, aunque sin precisar el nombre del involucrado.

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Cuajimalpa, una de las zonas donde operan los Canchola. Foto: CUARTOSCURO

“No puede ser que estén pagando por hacer bloqueos, y sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, afirmó, y anticipó que se abriría un proceso legal contra los responsables una vez que concluyeran las indagatorias.

Desde el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre circularon publicaciones en redes sociales con instrucciones para sumarse a la protesta a cambio de dinero. “La convocatoria de mañana es para la liberación de Lenin Canchola. No es para ir con algún partido”, se leía.

Otra convocatoria pedía: “Se les invita a la marcha pacífica en Santa Fe. La hora de partida es a las 6:00, aquí en Jalalpa, dos cuadras arriba de la iglesia. 250 pesos por persona.”

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Una publicación adicional, atribuida a una usuaria identificada como Liz Yami, solicitaba 50 personas a cambio de “una gratificación”.

De acuerdo con los reportes de Carlos Jiménez, en la difusión de las convocatorias también habría participado el presunto líder de un grupo que se hace llamar La Mafia Rumana, junto con los hermanos de Canchola Martínez, entre el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre.

¿Quién es Lenin Canchola?

Lenin Canchola (Foto: SSC-CDMX)

Lenin Jonathan Canchola Martínez, conocido como El Carnal, El General o El Señor de la L, es identificado como fundador y líder de Los Malcriados 3AD, organización con presencia en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, además de los municipios mexiquenses de Huixquilucan y Naucalpan.

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Antes de encabezar su propio grupo, fue relacionado con Los Claudios, célula señalada por la invasión de predios y la extorsión de comerciantes y locatarios. Investigaciones policiales documentadas en un organigrama publicado en julio de 2022 señalan además afinidad operativa entre Los Malcriados 3AD y La Unión Tepito, con disputas territoriales frente a los grupos conocidos como Los Chacales y Los Cuervos.

Previo a su detención, Canchola Martínez controlaba a grupos de comerciantes en Álvaro Obregón y Cuajimalpa, a quienes cobraba derecho de piso, de acuerdo con reportes sobre su estructura operativa en el poniente de la capital.

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Canchola Martínez fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, en un operativo coordinado entre autoridades de esa entidad y de la Ciudad de México. Tras su captura permaneció recluido en el penal de Santa Martha Acatitla y después en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, antes de ser enviado al Cefereso número 4, en Tepic.

El 19 de junio de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente lo sentenció a 50 años de prisión por secuestro agravado, con una multa de 347,520 pesos y una reparación del daño de 25,820 pesos destinada al tratamiento psicológico de la víctima. En el mismo juicio fue absuelto del delito de asociación delictuosa.

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Ese mismo mes Canchola Martínez obtuvo un amparo relacionado con denuncias de incomunicación, presuntos actos de tortura y falta de atención médica especializada dentro del penal de Tepic. La resolución ordenó garantizarle atención médica, aunque no implicó su liberación ni modificó la sentencia que enfrenta.

Los hermanos Canchola siguen operando

Mapa del narcotráfico en CDMX (Foto: Sedena)

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han identificado a tres hermanos de Canchola Martínez —Miguel Ángel, Simón y Ezequiel Canchola Martínez, conocidos como El Bombón y El Mike— como presuntos organizadores y financiadores de los bloqueos.

Aunque Canchola Martínez permanece recluido desde 2022, reportes periodísticos documentan que Los Malcriados 3AD no ha dejado de operar en el poniente de la capital.

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En enero de 2025 fueron detenidos integrantes de una célula vinculada con la distribución de drogas, y en octubre de ese mismo año fue capturado Sebastián Cuéllar Granados, señalado como integrante del grupo y relacionado con extorsiones y narcomenudeo.

En mayo de 2026 fueron detenidas cuatro personas que transportaban mil 278 kilogramos de marihuana ocultos en cajas de huevo, en Álvaro Obregón, y en julio de 2026 fueron capturados otros cuatro presuntos integrantes de la organización en esa misma alcaldía.