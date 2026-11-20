El mediocampista se sumaría a Erik Lira y César Montes en un plan de la directiva rojinegra para fortalecer su plantilla para el Clausura 2027. (Foto: REUTERS)

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El futbol europeo se le ha vuelto silencioso a Edson Álvarez. El mediocampista mexicano pasó de ser un referente dentro de la Selección Mexicana a mirar los partidos desde fuera con el West Ham, donde su actividad se redujo a una sola aparición durante la temporada.

Mientras su carrera atraviesa momentos de incertidumbre, Atlas aparecería en el horizonte como una posibilidad para volver a jugar con regularidad.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and Edson Alvarez look dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

El club rojinegro buscaría una figura para el mediocampo rumbo al Clausura 2027 de la Liga MX, aunque el nombre del exjugador de las Águilas aún se mueve en el terreno de las versiones.

Atlas tendría a Edson Álvarez en su radar para el Clausura 2027

La opción de que Álvarez llegue a Jalisco no figura como una negociación avanzada. El panorama dependería primero de la gestión de Atlas por Erik Lira, capitán de Cruz Azul que aparecería como la prioridad para el proyecto de Hernán Crespo.

El reporte sobre el interés rojinegro se atribuye al periodista Fernando Lara. Según esa versión, los zorros contemplarían al mediocampista si no logran cerrar la incorporación del “Pitbull”.

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La directiva tapatía buscaría reforzar una zona que necesita mayor control y experiencia. El nombre de Edson encaja por su recorrido en Europa, su paso por la Selección Mexicana y su capacidad para jugar como contención o central.

César Montes también ha sido vinculado con el club como una alternativa para fortalecer la defensa.

Los dos nombres reflejarían una intención de los rojinegros por armar una plantilla con futbolistas de peso para el siguiente torneo.

Hasta este momento, no hay una oferta pública de Atlas , ni una negociación confirmada con West Ham o con el entorno de Álvarez .

El posible regreso a la Liga MX dependería de las condiciones que ponga el conjunto inglés y de la decisión del jugador.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el escenario coloca al club tapatío como una salida posible, no como un destino definido. Atlas tendría que definir primero su búsqueda por Lira antes de pensar en una operación por el “Machín”.

La falta de minutos en Inglaterra alimenta las versiones de salida

La posibilidad de un cambio de equipo toma fuerza por la escasa actividad que Álvarez registra en Inglaterra. Después de volver de su préstamo con Fenerbahçe, el mexicano no consigue recuperar un lugar en el cuadro de West Ham.

El mediocampista suma 75 minutos en la temporada 2026-27. Su única participación fue el 8 de agosto, durante un partido de Copa de la Liga frente a Portsmouth.

Desde entonces, Álvarez no registra minutos en la Championship. Su ausencia se mantiene incluso después de la salida de Nuno Espírito Santo y la llegada de Scott Parker al banquillo.

Los cambios en el cuerpo técnico no le abrieron una nueva oportunidad. El futbolista tampoco aparece entre las opciones habituales para integrar la banca, pese a que no hay un reporte público de lesión que explique su falta de actividad.

Durante el mercado previo fue relacionado con equipos como Ajax, Real Sociedad, Valencia, Olympiacos y Colonia. Ninguna de esas posibilidades prosperó y el jugador permaneció en Londres.

La inactividad también lo habría alejado de las convocatorias de la Selección Mexicana en el ciclo encabezado por Rafael Márquez. Para un futbolista que busca mantenerse en el radar del Tri, recuperar continuidad se vuelve una necesidad inmediata.

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Las polémicas fuera de la cancha rodean un momento complicado

El presente de Edson no se limita a los minutos que no llegan en Inglaterra. En México, un productor audiovisual lo señala públicamente por presuntos delitos surgidos de una disputa relacionada con un documental sobre la carrera del jugador.

Juan José López Ordóñez reclama un supuesto adeudo de 3.5 millones de pesos y ha formulado acusaciones por presunto fraude, secuestro y la supuesta expedición de certificados falsos de vacunación contra Covid-19.

Álvarez rechaza los señalamientos. El futbolista sostiene que las acusaciones deben presentarse con pruebas ante las autoridades y anuncia que su equipo legal analiza las acciones correspondientes.

No existe una resolución judicial pública que determine responsabilidad de Edson Álvarez en los hechos denunciados. Por eso, las acusaciones no pueden presentarse como hechos comprobados ni ligarse de forma directa con su exclusión en West Ham.

También surgió una versión sobre su paso por el Mundial 2026. Se señala que habría buscado ingresar camarógrafos a la concentración de México para un documental, una petición que Javier Aguirre habría rechazado para proteger la privacidad del grupo.

El futuro del mediocampista puede comenzar a definirse en el mercado invernal. Entre la falta de minutos, las polémicas que lo rodean y el interés atribuido a Atlas, Edson Álvarez enfrenta una etapa en la que necesita volver a encontrar cancha antes de que el silencio de West Ham se prolongue más.