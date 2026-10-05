América Latina

Chile: así es el proyecto de “contrato por horas” del gobierno que divide al Congreso

Desde el oficialismo defienden la medida afirmando que otorga flexibilidad a la hora de contratar, pero la oposición y gremios de trabajadores aseguran que traerá incertidumbre laboral

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores caminan por un túnel de la mina de cobre El Teniente de Codelco cerca de Rancagua, Chile. REUTERS/Fabián Cambero.
FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores caminan por un túnel de la mina de cobre El Teniente de Codelco cerca de Rancagua, Chile. REUTERS/Fabián Cambero.
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Durante toda la semana pasada continuó en la Comisión de Trabajo del Senado la discusión del proyecto de ley “Contrato por hora”, el que busca crear una nueva modalidad de jornada parcial para pactar un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, adaptándose a sectores con demanda irregular como el comercio, turismo o gastronomía.

Aunque la iniciativa fue ingresada originalmente en el año 2018 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, permaneció estancada en el Congreso hasta el 23 de junio pasado, cuando el gobierno de José Antonio Kast le otorgó urgencia legislativa, impulsándolo como una medida para combatir los ingentes niveles de desempleo que llegaron al 9,6% entre junio y agosto pasado.

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Sin embargo, el proyecto es resistido por la oposición y gremios de trabajadores, que aseguran que traerá incertidumbre laboral, mientras desde el oficialismo lo defienden afirmando que otorga flexibilidad a la hora de contratar.

De acuerdo al documento ingresado al Senado, la nueva norma mantiene el resguardo de los derechos previsionales y laborales básicos y establece que las horas trabajadas no pueden superar las 30 a la semana ni las 120 al mes. Cada hora debe pagarse al menos al doble del valor por hora del ingreso mínimo mensual -$553.553 (USD 570)-, la que actualmente ronda los $3.075 (USD 3,16).

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Además, el empleador debe notificar los horarios con un mínimo de anticipación de 24 horas, aunque el Ejecutivo evalúa extender este plazo. Y si la empresa no ocupa la totalidad de las horas acordadas, debe pagar un porcentaje de ellas (el proyecto contempla al menos un 75%).

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtieron que el proyecto de ley puede traer "incertidumbres para las y los trabajadores“.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtieron que el proyecto de ley puede traer "incertidumbres para las y los trabajadores“.

A favor y en contra

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la propuesta como una de las medidas centrales para enfrentar la desocupación asegurando que está diseñado bajo el concepto de “flexiseguridad”, el que garantiza que los trabajadores mantengan sus cotizaciones previsionales, seguro de cesantía y cobertura de salud.

En junio pasado, Francisco González, gerente general de Vertical Hunter, sostuvo a CNN Chile desde el sector de reclutamiento empresarial que se trata de una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes), pues les permite “contratar personal especializado en cierta área cuando no tienen los recursos para hacerlo por un mes completo”, facilitando además que las personas se reincorporen al mercado de forma paulatina.

Este domingo, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión del Trabajo, Mario Olavarría, respaldó firmemente la iniciativa señalando que es necesario “avanzar en normas que permitan flexibilizar más lo que es la legislación laboral”, según consignó BioBíoChile.

El parlamentario aseguró que la medida “no va en desmedro del trabajador, sino al contrario, va a beneficiar el trabajo” e instó a aprovechar la oportunidad legislativa.

Desde la otra vereda, el diputado de la bancada del PPD, Héctor Ulloa, se mostró contrario al proyecto, puesto que “dicen que el contrato por hora puede otorgar flexibilidad, ¿pero flexibilidad para quién? Para el empleador, no para el trabajador que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes. Legalizar la precariedad no la hace digna“, argumentó, de acuerdo al medio citado.

De la misma opinión fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, quien no se mostró totalmente contrario al proyecto de ley, pero afirmó que “tiene que ser muy acotado, porque si el contrato por hora se pone como una generalidad, lo único que se va a lograr en el tiempo son incertidumbres para las y los trabajadores“.

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