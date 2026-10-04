Resultados elecciones en Brasil 2026 en vivo

Los centros de votación en Brasil cerraron tras convocar a casi 159 millones de electores en todo el país y en el extranjero. (REUTERS/Tita Barros)

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Los centros de votación de Brasil cerraron este domingo y comenzó el conteo electrónico de una elección presidencial que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. Las mesas dejaron de recibir votantes a las 17:00, hora local, aunque quienes permanecían en las filas pudieron completar el sufragio. El país también eligió gobernadores, diputados federales, diputados estatales y parte del Senado.

Los primeros resultados oficiales colocan a Flávio Bolsonaro al frente del escrutinio, con el 49,19 % de los votos, frente al 42,19 % obtenido por Lula, de acuerdo con los datos difundidos cuando había sido contabilizado el 1,70 % del censo electoral. La ventaja inicial todavía corresponde a una fase muy temprana del recuento y deberá actualizarse a medida que avance la transmisión de las urnas.

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Detrás de los dos principales candidatos aparecen el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con el 3,08 %; el dirigente ultraderechista Renan Santos, con el 2,47 %; y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,33 %. El resultado de estos y otros candidatos será determinante para conocer si alguno de los dos favoritos consigue alcanzar el umbral necesario para evitar una segunda votación.

La elección movilizó a casi 159 millones de personas en más de 94.000 centros distribuidos por Brasil y en el extranjero. El sistema utiliza urnas electrónicas, una tecnología implementada en la década de 1990 para acelerar el proceso y reducir irregularidades en el recuento.

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La legislación establece el voto obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años. Los mayores de 70, los analfabetos y los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar de manera voluntaria. Para quienes viven fuera de Brasil, la obligación se limita a las elecciones presidenciales.

Lula, de 80 años, busca regresar al Palacio del Planalto para un cuarto mandato no consecutivo. El dirigente del Partido de los Trabajadores ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y volvió a la presidencia en 2023 después de derrotar a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

La normativa electoral fija una segunda vuelta para el 25 de octubre si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos.

Su rival, Flávio Bolsonaro, tiene 45 años y representa al sector conservador vinculado a su padre. Durante la campaña puso especial énfasis en la seguridad pública y en una política más dura contra las organizaciones criminales.

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Tras votar en Río de Janeiro, el senador afirmó: “Brasil necesita un cambio, Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”. También aseguró estar “más que preparado para presidir este país y devolver a los brasileños el derecho a soñar”.

Lula emitió su voto durante la mañana en São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo. Después de sufragar, sostuvo que un eventual nuevo gobierno tendrá que “hacer el doble de lo que hemos hecho”. También cuestionó la propuesta de ampliar el acceso a las armas al afirmar: “Brasil no avanzará facilitando la venta de armas”.

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Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos, ambos deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre. Los demás postulantes compiten por captar una porción del electorado que podría resultar decisiva para determinar si existe una definición en primera vuelta.

Seguridad, economía y voto femenino

La criminalidad fue uno de los asuntos centrales entre las preocupaciones de los electores. En estados como Bahía y Río de Janeiro, donde la presencia de grupos armados constituye un problema persistente, los votantes reclamaron respuestas más contundentes de las autoridades.

El senador Flávio Bolsonaro enfocó su propuesta de gobierno en la seguridad pública y el combate a las organizaciones criminales. (REUTERS/Adriano Machado)

Rosane Wink, una jubilada de 67 años que sufrió recientemente un robo a mano armada, explicó su respaldo a las propuestas de Flávio Bolsonaro. “No lograremos acabar con la delincuencia, pero tenemos que encontrar la manera de reducirla”, afirmó.

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La violencia de género, la protección social y las condiciones económicas estuvieron entre los asuntos utilizados por los candidatos para buscar su respaldo.

La elección también tiene consecuencias para la política ambiental. Brasil administra una parte fundamental de la Amazonía, que representa cerca del 60% de la superficie de la selva tropical más extensa del planeta. Lula ha impulsado controles contra la deforestación, mientras que el sector político representado por Bolsonaro plantea otra visión sobre el aprovechamiento económico de los recursos de la región.

La familia Bolsonaro también compite por el poder

Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente Jair Bolsonaro, busca conquistar un escaño en el Senado por el Distrito Federal. Su candidatura supone otro intento del núcleo político del exmandatario por mantener presencia institucional.

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Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario mientras cumple una condena de 27 años por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado. Su situación judicial impidió que participara directamente de la campaña electoral.

Durante la jornada, el Tribunal Superior Electoral informó que la votación transcurrió en términos generales con normalidad. Las lluvias y algunos cortes de electricidad provocaron interrupciones puntuales en Paraná. También se registraron 59 detenciones por presuntos delitos electorales y más de 450 reportes relacionados con desinformación hasta primeras horas de la tarde.

Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo tras emitir su voto en São Bernardo do Campo.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, aseguró que el proceso avanzaba con transparencia y dijo que no había “ningún indicio concreto de injerencia internacional”.

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Mientras comienza el escrutinio, Lula espera los resultados en São Paulo y Flávio Bolsonaro los sigue junto a su familia en Brasilia. La definición dependerá ahora del resultado de las urnas y de si alguno de los dos consigue alcanzar el umbral necesario para evitar una segunda votación.